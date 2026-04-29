Реал Мадрид — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Статьи

Плей-офф Единой лиги ВТБ, сезон-2025/2026: ЦСКА победил Енисей во втором матче четвертьфинала, 29 апреля, счёт, Тримбл, Уэйр

Совсем другая игра, но итог тот же. ЦСКА второй раз одолел «Енисей»
Никита Бирюков
ЦСКА второй раз одолел «Енисей»
Серия переезжает в Красноярск.

В первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ борьбы мы не увидели, потому что ЦСКА спокойно выиграл у «Енисея». Как проходила вторая встреча — читайте в материале «Чемпионата».

Армейцы уверенно начали матч — рывок 14:5. Правда, Мэтт Коулмэн поймал «горячую руку» и реализовал три трёхочковых, а Данило Тасич — один. Благодаря этому «Енисей» полностью сократил отставание. У ЦСКА ярко смотрелись в отрезке Каспер Уэйр и Иван Ухов, с их помощью удалось выиграть четверть со счётом 20:18. Подопечные Андреаса Пистиолиса, видимо, устали играть в кошки-мышки с соперником, поэтому взялись за дело во второй десятиминутке. Мело Тримбл и Антониус Кливленд дали клубу огневой мощи со скамейки — рывок армейцев составил 13:3. Тайм-ауты Йовица Арсича не работали, потому что ЦСКА великолепно действовал прежде всего в обороне, не позволяя «Енисею» практически ничего. 21:9 — четверть за москвичами.

Перерыв пошёл на пользу «Енисею», так как в третьей четверти клуб стал выглядеть лучше. Начало отрезка осталось за ЦСКА благодаря Тримблу и Кливленду, но затем гости совершили рывок 11:4, в котором феерили Тасич и Егор Рыжов, а Пистиолис взял паузу и сказал своим подопечным, что они выглядят «мягкими». Москвичи отреагировали на слова тренера и стали действовать жёстче в защите и эффективнее – в атаке. Тримбл набрал восемь очков кряду, в это же время у «Енисея» хорошо летело из-за дуги. 26:24 — четверть за армейцами. В заключительном отрезке ЦСКА не сбавил обороты, продолжив выкладываться на все 100%, хотя разница уже перевалила за 20 очков. Хозяева довели дело до уверенной победы со счётом 85:67.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
29 апреля 2026, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
85 : 67
Енисей
Красноярск
ЦСКА: Тримбл - 20, Кливленд - 12, Уэйр - 12, Жан-Шарль - 12, Руженцев - 7, Ухов - 7, Астапкович - 5, Антонов - 5, Чадов - 3, Митрович - 2, Карпенко, Курбанов
Енисей: Рыжов - 14, Тасич - 11, Коулмэн - 9, Сонько - 8, Ведищев - 5, Касаткин - 5, Ванин - 5, Долинин - 5, Евдокимов - 4, Артис - 1, Шлегель, Скуратов

X-фактор

Мело Тримбл

Мело Тримбл

Фото: Единая лига ВТБ

Как ни крути, между командами присутствует разница в классе и опыте выступления в плей-офф. У «Енисея» состав моложе в среднем почти на семь лет, поэтому сложно конкурировать с теми, кто уже не раз выступал в постсезонах. X-фактором стала вторая четверть. В ней армейцы не дали ничего создать сопернику в атаке. И, конечно же, нельзя не сказать о Тримбле. ЦСКА с ним на паркете буквально творит магию. Его врывы в «краску» ставят в ступор практически любого, потому что, оказываясь вблизи кольца, Мело может как завершить сам, так и отдать любую передачу на дугу или вбегающего партнёра. На главную звезду москвичей у «Енисея» ответа не нашлось. Правда, гостей стоит похвалить за то, что клуб великолепно смотрелся на подборах и неплохо комбинировал, за исключением второго отрезка.

Лучшие и худшие

Егор Рыжов

Егор Рыжов

Фото: Единая лига ВТБ

Конечно, лучшим был Тримбл. 20 очков, три передачи и один перехват записал на свой счёт разыгрывающий. 53,3% реализации, и сегодня Мело особо не собирал на себе фолы, что является для него несвойственным — всего один поход на линию. Уэйр, Жан-Шарль и Кливленд набрали по 12 очков каждый, однако при этом Каспер провёл не лучшую игру с точки зрения бросковой эффективности (38,4%). Ливио ещё был полезен на щитах, собрав четыре подбора. Антониус же ограничился в статистике только очками, но хорошо помогал команде в обороне.

Исправился за плохой первый матч Рыжов, который сегодня оформил 14 очков, восемь подборов и одну передачу. Всё это с лучшей эффективностью во встрече среди всех игроков (21 балл). Такие преображения достойны похвалы! Тасич записал себе в актив 11 очков, четыре подбора, одну передачу и один перехват. Однако Данило много мазал из-за дуги, в связи с чем реализовал лишь 40% своих попыток. Коулмэн в первой четверти набрал девять очков — они и остались в итоговом протоколе. К этому Мэтт добавил два подбора и пять передач.

Что же до тех, кто провёл не самую успешную игру, то тут стоит отметить Никиту Курбанова. Форвард, конечно, был полезен на подстраховке и в игре один в один в обороне, но ни одного очка за 22 минуты и три смазанных попытки говорят сами за себя. У «Енисея» провалился Доминик Артис, набравший за 16 минут лишь одно очко, один подбор и две передачи при трёх потерях. Не тот уровень, которого ждёшь от одного из лидеров. Даниил Касаткин много мазал со всех дистанций, реализовав лишь 28,5% своих попыток.

Итоги

ЦСКА — «Енисей»

ЦСКА — «Енисей»

Фото: Единая лига ВТБ

Если в первом матче серии мы увидели открытый баскетбол с огромным количеством ярких моментов, то во втором игра протекала в защитном стиле. ЦСКА в нужный момент надавил на соперника, сделав разницу, и больше её не отпустил до самого конца. Серия переезжает в Красноярск, где может и закончиться, если «Енисей» не выиграет третью встречу. Продолжаем вместе с вами следить за ярким плей-офф Единой лиги.

