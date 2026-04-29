Совсем другая игра, но итог тот же. ЦСКА второй раз одолел «Енисей»

В первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ борьбы мы не увидели, потому что ЦСКА спокойно выиграл у «Енисея». Как проходила вторая встреча — читайте в материале «Чемпионата».

Армейцы уверенно начали матч — рывок 14:5. Правда, Мэтт Коулмэн поймал «горячую руку» и реализовал три трёхочковых, а Данило Тасич — один. Благодаря этому «Енисей» полностью сократил отставание. У ЦСКА ярко смотрелись в отрезке Каспер Уэйр и Иван Ухов, с их помощью удалось выиграть четверть со счётом 20:18. Подопечные Андреаса Пистиолиса, видимо, устали играть в кошки-мышки с соперником, поэтому взялись за дело во второй десятиминутке. Мело Тримбл и Антониус Кливленд дали клубу огневой мощи со скамейки — рывок армейцев составил 13:3. Тайм-ауты Йовица Арсича не работали, потому что ЦСКА великолепно действовал прежде всего в обороне, не позволяя «Енисею» практически ничего. 21:9 — четверть за москвичами.

Перерыв пошёл на пользу «Енисею», так как в третьей четверти клуб стал выглядеть лучше. Начало отрезка осталось за ЦСКА благодаря Тримблу и Кливленду, но затем гости совершили рывок 11:4, в котором феерили Тасич и Егор Рыжов, а Пистиолис взял паузу и сказал своим подопечным, что они выглядят «мягкими». Москвичи отреагировали на слова тренера и стали действовать жёстче в защите и эффективнее – в атаке. Тримбл набрал восемь очков кряду, в это же время у «Енисея» хорошо летело из-за дуги. 26:24 — четверть за армейцами. В заключительном отрезке ЦСКА не сбавил обороты, продолжив выкладываться на все 100%, хотя разница уже перевалила за 20 очков. Хозяева довели дело до уверенной победы со счётом 85:67.

X-фактор

Как ни крути, между командами присутствует разница в классе и опыте выступления в плей-офф. У «Енисея» состав моложе в среднем почти на семь лет, поэтому сложно конкурировать с теми, кто уже не раз выступал в постсезонах. X-фактором стала вторая четверть. В ней армейцы не дали ничего создать сопернику в атаке. И, конечно же, нельзя не сказать о Тримбле. ЦСКА с ним на паркете буквально творит магию. Его врывы в «краску» ставят в ступор практически любого, потому что, оказываясь вблизи кольца, Мело может как завершить сам, так и отдать любую передачу на дугу или вбегающего партнёра. На главную звезду москвичей у «Енисея» ответа не нашлось. Правда, гостей стоит похвалить за то, что клуб великолепно смотрелся на подборах и неплохо комбинировал, за исключением второго отрезка.

Лучшие и худшие

Конечно, лучшим был Тримбл. 20 очков, три передачи и один перехват записал на свой счёт разыгрывающий. 53,3% реализации, и сегодня Мело особо не собирал на себе фолы, что является для него несвойственным — всего один поход на линию. Уэйр, Жан-Шарль и Кливленд набрали по 12 очков каждый, однако при этом Каспер провёл не лучшую игру с точки зрения бросковой эффективности (38,4%). Ливио ещё был полезен на щитах, собрав четыре подбора. Антониус же ограничился в статистике только очками, но хорошо помогал команде в обороне.

Исправился за плохой первый матч Рыжов, который сегодня оформил 14 очков, восемь подборов и одну передачу. Всё это с лучшей эффективностью во встрече среди всех игроков (21 балл). Такие преображения достойны похвалы! Тасич записал себе в актив 11 очков, четыре подбора, одну передачу и один перехват. Однако Данило много мазал из-за дуги, в связи с чем реализовал лишь 40% своих попыток. Коулмэн в первой четверти набрал девять очков — они и остались в итоговом протоколе. К этому Мэтт добавил два подбора и пять передач.

Что же до тех, кто провёл не самую успешную игру, то тут стоит отметить Никиту Курбанова. Форвард, конечно, был полезен на подстраховке и в игре один в один в обороне, но ни одного очка за 22 минуты и три смазанных попытки говорят сами за себя. У «Енисея» провалился Доминик Артис, набравший за 16 минут лишь одно очко, один подбор и две передачи при трёх потерях. Не тот уровень, которого ждёшь от одного из лидеров. Даниил Касаткин много мазал со всех дистанций, реализовав лишь 28,5% своих попыток.

Итоги

Если в первом матче серии мы увидели открытый баскетбол с огромным количеством ярких моментов, то во втором игра протекала в защитном стиле. ЦСКА в нужный момент надавил на соперника, сделав разницу, и больше её не отпустил до самого конца. Серия переезжает в Красноярск, где может и закончиться, если «Енисей» не выиграет третью встречу. Продолжаем вместе с вами следить за ярким плей-офф Единой лиги.