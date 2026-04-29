Характер, геройства россиянина и жаркая концовка. «Локо» с «Пармой» выдали топ-матч

Первый матч в Краснодаре остался за местным «Локомотивом-Кубань». Однако «Бетсити Парма» не из тех, кто сдаётся, тем более в плей-офф Единой лиги ВТБ. Удалось ли решить все свои проблемы пермякам?

Антон Квитковских сорвался с цепи и набрал семь очков за первые пять минут в игре, благодаря чему «Локо» оформил рывок 12:2. Лишь после этого включилась «Парма» и отквитала отставание, но хозяева усилиями всё того же Квитковских улетели вперёд — 20:12. У пермяков были проблемы с подборами, так как отскоки на чужом щите собирал Ален Хаджибегович. Под конец отрезка гости хорошо включились благодаря Александру Захарову и Брендану Адамсу, однако хозяева довели дело до победы в четверти со счётом 23:19. Старт второго отрезка снова остался за «Локо», который улетел вперёд (11:2). Включились Всеволод Ищенко и Винс Хантер. Евгений Пашутин вмешался в игру своей паузой. И она помогла пермякам вернуться в игру! Террелл Картер, Брендан Адамс и Захаров сделали всё возможное, чтобы приблизиться к сопернику. Им это удалось, так как «Парма» сравняла счёт в десятиминутке (23:23).

После перерыва «Локо» было не узнать: быстрые отрывы перестали работать, у команды упала реализация, и стало намного сложнее находить моменты для бросков. «Парма» очень сильно прибавила прежде всего в защите. В атаке полетело издали у Брендана Адамса и Джалена Адамса. Качественно помогали Виктор Сандерс и Александр Шашков. Гости полностью перевернули игру, забрав третью четверть со счётом 19:12. Правда, характера кубанцам не занимать, потому что клуб благодаря Патрику Миллеру, Майклу Муру и всё тому же Квитковских сначала вплотную приблизились к сопернику, затем и вовсе повели с разницей в пять очков — 77:72. Впрочем, Шашков и Фирсов забросили по «двушке», сделав возможным камбэк, но Квитковских своим добиванием поставил точку в матче. Сэндерс не реализовал «трёшку» на равный счёт. «Локо» победил со счётом 79:76.

X-фактор

Антон Квитковских Фото: Единая лига ВТБ

Баскетбол — игра рывков, что прекрасно и показал сегодняшний матч. «Локо» контролировал игру в первой половине, однако затем будто сбавил обороты. «Парма» почуяла возможность проявить себя и сделала всё, чтобы одержать победу. Но хладнокровие Миллера, Мура и Квитковских сегодня решили игру. Это и стало X-фактором. При этом команды бились от начала и до конца, не позволяя вольностей друг другу. Никто не собирался сдаваться ни на секунду. Именно поэтому мы и увидели жаркую концовку. «Локо» снова был намного лучше по перехватам (12 против четырёх) и по количеству штрафных (28 против восьми). «Парма» же качественнее действовала на подборе (34 против 31) и в движении мяча (20 передач против 15).

Лучшие и худшие

Патрик Миллер Фото: Единая лига ВТБ

Квитковских как начал с первой четверти великолепно, так и поставил точку в игре своим точным броском. 19 очков, четыре подбора и один перехват — великолепные цифры. При этом россиянин хорошо бросал с игры (55,5%) и ни разу не промахнулся с линии, реализовав все восемь штрафных. Его поддержал капитан Миллер, на счету которого 16 очков, два подбора, шесть передач, два перехвата и один блок-шот. Если бы не четыре потери и будь у него чуть лучше реализация, то эту игру можно было бы считать великолепной, но тем не менее без Патрика «Локо» не выиграл бы эту встречу. Хантер был полезен прежде всего в защите, собрав статистику из восьми очков, пяти подборов, двух передач, трёх перехватов и трёх блок-шотов. То же самое можно сказать и о Хаджибеговиче: шесть очков и восемь подборов.

Переходим к «Парме», где хорошо отыграли практически все в составе. Выделялся Картер, на счету которого восемь очков, семь подборов, одна передача и один блок-шот. Пять потерь портят картину, однако их в целом много было у всех. Террелл поправил главное — не удалился раньше времени. Брендан Адамс оформил 17 очков, два подбора и пять передач. 43,7% реализации для такого уровня сопротивления — не так уж плохо. Тем более разыгрывающий отыграл 38 минут, практически не отдыхая. Захаров хорошо помог сегодня команде, набрав 10 очков и два подбора. Шашков со скамейки давал много пользы: девять очков, шесть подборов и одна передача.

Не лучшую свою игру провёл Джеремайя Мартин. Защитник брал на себя огромное количество попыток, причём не самых удачных и сложных. 10 очков и четыре передачи — конечно, хорошо, но можно было лучше распоряжаться своими моментами. У Кирилла Темирова не пошёл бросок и матч в целом. Всего два очка от защитника и четыре смазанные попытки. У «Пармы» снова плохо выступил Джален Адамс. Да, 10 очков, но принятие решений и моменты для бросков оставляли желать лучшего. Защитник может в разы лучше, мы это знаем.

Итоги

«Локомотив-Кубань» — «Бетсити Парма» Фото: Единая лига ВТБ

«Парма» могла победить в этом матче, и по ходу четвёртой четверти это казалось совершенно реальным событием. Команда отыграла всё преимущество «Локо» и давила соперника в «краске», реализовав 69,4% (!) бросков с двухочковой дистанции. Однако в ключевой момент лидеры краснодарцев сказали своё слово, а решения Томислава Томовича сделали своё дело. 2-0 – кубанцы повели в четвертьфинальной серии. Следующее противостояние пройдёт уже в Перми, где «Парму» одолеть будет уже намного сложнее. Ждём жары в «Молоте»!