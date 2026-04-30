«Это неуважение». В «Торонто» резко высказались о Хардене после поражения от «Кливленда»

Пятая встреча между «Кливлендом» и «Торонто» получилась очень напряжённой и держала в напряжении до самой концовки. Победитель определился только в последние минуты, при этом за пределами самой игры тоже было несколько жарких моментов. «Торонто» лучше начал матч, быстро воспользовался неразберихой в атаке у соперника и сразу ушёл в небольшой отрыв. За счёт удачной первой четверти гости задавали темп, и к большому перерыву их преимущество оставалось — они вели 74:67. После паузы «Торонто» сделал разницу двузначной, но «Кливленд» смог собраться, стал меньше ошибаться в нападении и заметно сократил отставание.

Самое интересное произошло в четвёртой четверти. Хозяева зацепились за игру, сначала забросили восемь очков подряд, затем сравняли счёт и даже повели. Большую роль сыграли Деннис Шрёдер, который набрал 11 очков в концовке, и Эван Мобли — его двух трёхочковых хватило именно тогда, когда нужно. Атака «Торонто» во время этого отрезка совсем перестала работать: команда не могла забить свои первые 11 бросков, и проиграла именно поэтому.

На площадке Джеймс Харден выделялся своей результативностью, набрав 23 очка и добавив к этому почти дабл-дабл. Но игра запомнилась не только этим — во время матча он оказался участником пары горячих эпизодов. Сначала повздорил со Скотти Барнсом, а затем вызвал недовольство Ар Джея Барретта, когда подошёл к скамейке «Торонто» за мячом. В итоге случился небольшой конфликт, который быстро потушили.

Барретт после встречи сказал, что не оценил поступок соперника и посчитал это проявлением неуважения, хотя при этом отметил его заслуги.

Ар Джей Барретт форвард «Торонто» «Нет, ничего такого. Просто мяч оказался рядом с нашей скамейкой, и он подошёл, чтобы его забрать. Я всё воспринимаю как проявление неуважения. Не надо подходить к нашей скамейке и поднимать мяч. К Джеймсу Хардену у меня огромное уважение, я всегда смотрел его игры, когда рос. Но какая сейчас разница? Не надо подходить к нашей скамейке за мячом. Если бы я подошёл к их скамейке за мячом, я бы ожидал такой же реакции».

Драки не возникло, но эпизод оказался одним из самых заметных в игре. Барретт был лучшим в составе «Торонто» и набрал 25 очков, 12 подборов, пять передач. К нему присоединились и другие игроки, но в последней четверти у команды пошла серия промахов, из-за чего «Торонто» не смог догнать соперника. «Кливленд» победил со счётом 125:120 и теперь ведёт 3-2. Следующая игра пройдёт у «Рэпторс» дома, у них есть шанс сравнять счёт.