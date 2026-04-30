Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Плей-офф НБА — 2026, Кливленд — Торонто: обзор матча от 30 апреля, Кавальерс повели в серии со счётом 3-2

«Это неуважение». В «Торонто» резко высказались о Хардене после поражения от «Кливленда»
Артемий Берстенев
В «Торонто» резко высказались о Джеймсе Хардене
Комментарии
«Кавальерс» одержали важную победу и повели в серии — 3-2.

Пятая встреча между «Кливлендом» и «Торонто» получилась очень напряжённой и держала в напряжении до самой концовки. Победитель определился только в последние минуты, при этом за пределами самой игры тоже было несколько жарких моментов. «Торонто» лучше начал матч, быстро воспользовался неразберихой в атаке у соперника и сразу ушёл в небольшой отрыв. За счёт удачной первой четверти гости задавали темп, и к большому перерыву их преимущество оставалось — они вели 74:67. После паузы «Торонто» сделал разницу двузначной, но «Кливленд» смог собраться, стал меньше ошибаться в нападении и заметно сократил отставание.

Самое интересное произошло в четвёртой четверти. Хозяева зацепились за игру, сначала забросили восемь очков подряд, затем сравняли счёт и даже повели. Большую роль сыграли Деннис Шрёдер, который набрал 11 очков в концовке, и Эван Мобли — его двух трёхочковых хватило именно тогда, когда нужно. Атака «Торонто» во время этого отрезка совсем перестала работать: команда не могла забить свои первые 11 бросков, и проиграла именно поэтому.

На площадке Джеймс Харден выделялся своей результативностью, набрав 23 очка и добавив к этому почти дабл-дабл. Но игра запомнилась не только этим — во время матча он оказался участником пары горячих эпизодов. Сначала повздорил со Скотти Барнсом, а затем вызвал недовольство Ар Джея Барретта, когда подошёл к скамейке «Торонто» за мячом. В итоге случился небольшой конфликт, который быстро потушили.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Барретт после встречи сказал, что не оценил поступок соперника и посчитал это проявлением неуважения, хотя при этом отметил его заслуги.

форвард «Торонто»

«Нет, ничего такого. Просто мяч оказался рядом с нашей скамейкой, и он подошёл, чтобы его забрать. Я всё воспринимаю как проявление неуважения. Не надо подходить к нашей скамейке и поднимать мяч. К Джеймсу Хардену у меня огромное уважение, я всегда смотрел его игры, когда рос. Но какая сейчас разница? Не надо подходить к нашей скамейке за мячом. Если бы я подошёл к их скамейке за мячом, я бы ожидал такой же реакции».

Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Драки не возникло, но эпизод оказался одним из самых заметных в игре. Барретт был лучшим в составе «Торонто» и набрал 25 очков, 12 подборов, пять передач. К нему присоединились и другие игроки, но в последней четверти у команды пошла серия промахов, из-за чего «Торонто» не смог догнать соперника. «Кливленд» победил со счётом 125:120 и теперь ведёт 3-2. Следующая игра пройдёт у «Рэпторс» дома, у них есть шанс сравнять счёт.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
30 апреля 2026, четверг. 02:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
125 : 120
Торонто Рэпторс
Торонто
Кливленд Кавальерс: Харден - 23, Мобли - 23, Шрёдер - 19, Митчелл - 19, Меррилл - 9, Аллен - 9, Страс - 8, Тайсон - 8, Уэйд - 7, Брайант, Портер, Эллис, Нэнс, Проктор, Томлин
Торонто Рэпторс: Барретт - 25, Уолтер - 20, Шид - 18, Барнс - 17, Пёлтль - 14, Мамукелашвили - 10, Мюррей-Бойлс - 8, Баттл - 7, Ингрэм - 1, Лоусон, Дик, Могбо, Темпл, Джексон-Дэвис
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android