«Лейкерс» с Леброном близки к историческому провалу. Неужели серия с 3-0 будет проиграна?

Именно Алперен Шенгюн лучше всех управлял темпом и помогал принимать решения в позиционной атаке, у него получилось набрать 14 очков, сделать девять подборов и восемь передач. У «Хьюстона» в нападении роли между игроками распределялись очень чётко: Джабари Смит-младший подбирал удобные моменты для бросков, не пытался брать игру на себя, а Тари Исон добавлял активности за счёт энергичной игры и борьбы под щитом.

Если «Лейкерс» сначала играли в своём обычном стиле, к концу встречи они уже не могли контролировать то, что происходит. «Хьюстон», наоборот, весь матч придерживался строгого плана, старался рисковать меньше и не допускал ошибок. Пятая игра на площадке «озёрников» получилась настоящим экзаменом, где главным стало умение сохранять порядок и держать игровой рисунок, а не просто попадать мячи в кольцо.

Кевин Дюрант не играл, но «Хьюстон» и в этот раз справился без звёздного форварда, пересмотрев стиль игры. Они стали реже использовать изоляцию и быстрее двигать мяч. В то время как «Лейкерс» часто затягивали атаки и совершили целых 15 потерь. Возвращение Остина Ривза добавило вариантов в первой половине для «Лейкерс», но после перерыва инициативу забрали гости.

Леброн Джеймс после перерыва принёс команде бóльшую часть своих 25 очков, сделал семь ассистов, но в концовке промахнулся несколько раз и потерял мяч. К слову, для него это первый домашний проигрыш на закрытии серии за 18 лет .

Преимущество «Хьюстона» было решающим в концовке. Рид Шеппард реализовал бросок в важный момент, после этого оформил перехват и забил в быстрой атаке. Благодаря ему команда увеличила отрыв, а «Лейкерс» также держались за счёт Деандре Эйтона, который набрал 18 очков и сделал 17 подборов, но остальная команда действовала менее уверенно. Без Луки Дончича у «Лос-Анджелеса» не хватает вариантов в концовках и почти всё решается благодаря индивидуальным эпизодам.