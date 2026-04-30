Валенсия Баскет — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Баскетбол Статьи

Плей-офф НБА — 2026, Лейкерс — Хьюстон: обзор матча от 30 апреля, Рокетс сократили отставание в серии до 2-3

«Лейкерс» с Леброном близки к историческому провалу. Неужели серия с 3-0 будет проиграна?
Артемий Берстенев
«Лейкерс» близки к историческому провалу
«Хьюстон» уверенно сокращает отставание!

Именно Алперен Шенгюн лучше всех управлял темпом и помогал принимать решения в позиционной атаке, у него получилось набрать 14 очков, сделать девять подборов и восемь передач. У «Хьюстона» в нападении роли между игроками распределялись очень чётко: Джабари Смит-младший подбирал удобные моменты для бросков, не пытался брать игру на себя, а Тари Исон добавлял активности за счёт энергичной игры и борьбы под щитом.

Если «Лейкерс» сначала играли в своём обычном стиле, к концу встречи они уже не могли контролировать то, что происходит. «Хьюстон», наоборот, весь матч придерживался строгого плана, старался рисковать меньше и не допускал ошибок. Пятая игра на площадке «озёрников» получилась настоящим экзаменом, где главным стало умение сохранять порядок и держать игровой рисунок, а не просто попадать мячи в кольцо.

Кевин Дюрант не играл, но «Хьюстон» и в этот раз справился без звёздного форварда, пересмотрев стиль игры. Они стали реже использовать изоляцию и быстрее двигать мяч. В то время как «Лейкерс» часто затягивали атаки и совершили целых 15 потерь. Возвращение Остина Ривза добавило вариантов в первой половине для «Лейкерс», но после перерыва инициативу забрали гости.

Леброн Джеймс после перерыва принёс команде бóльшую часть своих 25 очков, сделал семь ассистов, но в концовке промахнулся несколько раз и потерял мяч. К слову, для него это первый домашний проигрыш на закрытии серии за 18 лет.

Преимущество «Хьюстона» было решающим в концовке. Рид Шеппард реализовал бросок в важный момент, после этого оформил перехват и забил в быстрой атаке. Благодаря ему команда увеличила отрыв, а «Лейкерс» также держались за счёт Деандре Эйтона, который набрал 18 очков и сделал 17 подборов, но остальная команда действовала менее уверенно. Без Луки Дончича у «Лос-Анджелеса» не хватает вариантов в концовках и почти всё решается благодаря индивидуальным эпизодам.

У «Хьюстона», наоборот, вся команда играет организованно. Игра закончилась 99:93, «Рокетс» сократили отставание в серии, счёт стал 3-2. Это уже 16-й случай в истории НБА, когда конкретная команда довела серию до шестого матча, уступая 0-3. Но чтобы выиграть серию с 0-3 — такого история ещё не видела. Интересно, коснётся ли это «достижение» Леброна Джеймса?

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
30 апреля 2026, четверг. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
93 : 99
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 25, Ривз - 22, Эйтон - 18, Хатимура - 12, Смарт - 11, Вандербилт - 2, Ларэвиа - 2, Кеннард - 1, Тьеро, Смит, Кнехт, Джеймс, Хэйс, Клебер
Хьюстон Рокетс: Смит II - 22, Исон - 18, Томпсон - 15, Шенгюн - 14, Шеппард - 12, Окоги - 7, Финни-Смит - 6, Холидей - 5, Дэвисон, Тэйт, Капела, Грин
