Мощнейшая дуэль в плей-офф НБА. Банкеро и Каннингем выбили по 45 очков!

«Пистонс» провели сильную встречу, и теперь — при 3-2 в пользу «Орландо» — следующий матч станет определяющим, ошибки обойдутся дорого. Лидером «Детройта» был Кейд Каннингем, который набрал 45 очков — это клубный рекорд и показатель того, насколько на него надеется команда. Большинство атак шло через Кейда, но он не перегружал владения и играл результативно. Его попадание за 32 секунды до конца стало логичным итогом его работы.

На этот раз «Детройт» смог избежать ошибок, которые мешали команде раньше. «Пистонс» сразу включились и уверенно контролировали темп, благодаря чему во второй четверти сделали приличный отрыв. «Мэджик» попытались отыграться, но выйти вперёд так и не смогли. Главным по набору у гостей стал Паоло Банкеро — 45 очков, шесть трёхочковых. На нём держалась вся атака, потому что Франц Вагнер выбыл из-за травмы. Но не всё у Банкеро вышло идеально: семь промахов с линии штрафных заметно повлияли на концовку матча. Его трёхочковый за минуту до конца сделал разницу минимальной, однако перевернуть ход игры «Орландо» не сумел.

У игроков, выходивших со скамейки у гостей, дела обстояли хуже. Энтони Блэк стал самым результативным для своей команды в этом плей-офф, набрав 19 очков, а Десмонд Бейн добавил 18, но возможностей для атаки у команды было немного. Из-за того что Франц Вагнер не играл, сопернику было проще защищаться, так как атакующие схемы стали проще и очевиднее. У «Детройта» вся команда играла более равномерно. Тобиас Харрис набрал 23 очка, не делая лишних бросков, Джейлен Дюрен помогал под кольцом (12 очков и девять подборов), а Данкан Робинсон растягивал защиту бросками издали. Благодаря такой командной работе «Детройт» построил стабильную атаку и без Каннингема на площадке.

В третьей четверти «Орландо» почти сравнял счёт, однако в самой концовке Каннингем попал трёхочковый, и перед последней четвертью «Детройт» снова был впереди. После этого «Пистонс» уже не позволяли сопернику выйти вперёд и удержали победу — 116:109. Теперь серия продолжится шестым матчем, у «Мэджик» пока ещё есть преимущество, но игра уже изменилась. «Детройт» показал, что команда хорошо работает как коллектив, а не только за счёт лидера, и «Орландо» теперь придётся что-то менять из-за проблем с составом.