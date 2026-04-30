Покорил молодёжку «Реала» — на очереди скауты НБА. Важный вызов в карьере юного россиянина

В прошлом году 17-летний российский форвард Егор Амосов пополнил систему одного из самых статусных клубов Европы — мадридского «Реала». Спортсмен быстро адаптировался в молодёжном составе «Королевского клуба», здорово проявляя себя в матчах юниорской команды и заслуженно получая комплименты от болельщиков и экспертов.

Логичным подтверждением этого прогресса стало приглашение в престижный лагерь Treviso Eurocamp (аdidas Eurocamp). Кэмп пройдёт в Италии с 5 по 7 июня и станет важнейшим этапом в карьере молодого россиянина. Туда наш баскетболист отправится в статусе лидера юниорского «Реала», что обеспечит ему пристальное внимание со стороны ведущих европейских специалистов и массового десанта скаутов из НБА.

Переезд Амосова в Мадрид из Самары многие в Испании восприняли как прямую преемственность: в систему клуба Егор пришёл после отъезда в США другого российского таланта — Егора Дёмина, который впоследствии был выбран «Бруклин Нетс» под восьмым номером на драфте НБА. В столицу Испании россиянин прибыл уже с солидным багажом — в статусе самого юного игрока в истории Единой лиги ВТБ. На профессиональном уровне он дебютировал за «Самару» ещё в сезоне-2022/2023, а в розыгрыше-2024/2025 проводил на паркете в среднем более 20 минут. Выступая бок о бок с опытным Михаилом Кулагиным, форвард набирал 5,9 очка и совершал 3,5 подбора, доказав готовность конкурировать со взрослыми игроками.

Егор Амосов в БК «Реал» Фото: realmadrid.com

Для Амосова участие в Eurocamp в Тревизо — отличный способ заявить о себе. В играх с сильнейшими проспектами мира россиянин сможет показать, почему большего достоин именно он. В условиях отсутствия международной практики на уровне сборных этот лагерь остаётся важной преддрафтовой площадкой НБА в Европе, где можно наглядно продемонстрировать свой уровень и талант. Пока 21-летний защитник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко готовится к драфту НБА 2026 года, Егор начинает закладывать фундамент для своего захода в североамериканскую лигу, который в теории может состояться чуть позже.

Под руководством опытных менторов и под прицелом множества скаутов и экспертов по поиску талантов, включая легенду ЦСКА Кайла Хайнса (сейчас он ассистент по развитию игроков в «Бруклине»), воспитанник самарского баскетбола получит шанс подтвердить свой статус одного из самых ярких талантов Европы.

Предстоящий выезд в Италию станет для Амосова возможностью оправдать авансы, выданные испанской прессой и аналитиками в России. Имея за плечами опыт выступлений в Единой лиге, участие в слэмданк-контесте на Матче звёзд отечественного чемпионата — 2025, вызов в сборную России и опыт привлечения к тренировкам и играм за взрослую команду «Реала», Егор едет в Тревизо как сложившийся игрок, готовый к переходу на следующий уровень.