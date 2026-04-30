Девин Букер — игрок для команды-чемпиона? Или это спорный тезис? Пытаемся понять

«Финикс Санз» без шансов проиграл действующему чемпиону «Оклахома-Сити Тандер» в первом раунде плей-офф НБА — 0-4. И после завершения сезона хочется поговорить о лидере аризонской команды Девине Букере, так как его игра всё больше начинает вызывать вопросы. Важный дисклеймер: этот разговор будет в контексте всего сезона, а не конкретной серии плей-офф, так как в ней у «Финикса» совершенно не было шансов и было бы очень нелогично спрашивать с Букера именно за неё.

Девин Букер, безусловно, легенда «Финикс Санз». Прямо сейчас он пятый игрок во всей НБА по продолжительности игры за одну команду — 11 активных сезонов подряд. Больше только у Стефена Карри (17), Дрэймонда Грина (14), Янниса Адетокунбо (13) и Дуайта Пауэлла (11,5). Но, что самое удивительное, Букер сыграл 11 сезонов за «Финикс» ещё до достижения 30 лет! То есть в теории ему вполне реально провести на самом высоком уровне 20 сезонов.

Очевидно, у Букера были возможности покинуть команду, но он не раз отмечал, что его любимый игрок — Коби Брайант и он очень хотел бы пройти его путь, путь «Мамбы Менталити» — отыграть всю карьеру в одной команде. С одной стороны, это вызывает уважение, но, с другой, очень ограничивает самого Букера и его возможности, которых он лишается. Девин пришёл в команду в 2015 году. Причём на драфте его котировали намного ниже — примерно на стыке первого-второго раундов, но «Санз» решили рискнуть и взять его намного выше — под 13-м пиком. И они не прогадали. Уже традиционно для новичка Букер пришёл в слабую команду, которая к его появлению не выходила в плей-офф пять лет, а её лидерами были Эрик Бледсо и Маркиф Моррис. Вы вообще знаете, кто это? Вот-вот.

Надежда на улучшение появилась в 2018 году, когда «Финиксу» достался первый пик драфта, под которым был выбран Деандре Эйтон, а также в команде оказался 10-й пик того драфта Микал Бриджес. К тому времени Букер стал уже самым настоящим альфой команды — он набирал больше 26 очков в среднем за матч, но «Санз» всё ещё были далеки от попадания в плей-офф. В следующем сезоне (2019/2020), Девин впервые в карьере поехал на Матч всех звёзд, но всё ещё без постсезона. Уже тогда казалось, что «Финикс» недостоин такого Букера и ему надо менять команду. Но Девин был непреклонен. И эта верность и ожидание были вознаграждены. В команде появился 35-летний Крис Пол и провёл один из лучших сезонов в карьере, став пятым в гонке за MVP.

Девин Букер, сезон-2025/2026 Фото: Christian Petersen/Getty Images

«Финикс» прорвало: команда вышла в плей-офф впервые за 10 сезонов (и впервые в карьере Букера), и квартет Букер (который набирал в том плей-офф почти 28 очков за матч), Пол, Эйтон, Бриджес дотащил «Санз» сразу до финала НБА! Они даже выиграли два стартовых матча серии у «Милуоки», и казалось, что «Финикс» впервые в своей истории может стать чемпионом, но «Бакс» затем забрали четыре матча подряд и взяли Кубок Ларри О'Брайена. Это был пик того «Финикса» и, возможно, Девина Букера. Спустя некоторое время команду покинули Крис Пол, Деандре Эйтон и Микал Бриджес, который, правда, был обменян на Кевина Дюранта. С Дюрантом Букер счастья так и не нашёл: сначала вылет во втором раунде, затем в первом, а в прошлом сезоне «Финикс» даже не вышел в плей-офф, после чего Дюрант в излюбленной манере, обвинив всех вокруг, покинул команду и, как казалось, оставил после себя выжженное поле.

Действительно сложилось впечатление, что Девин Букер остался у разбитого корыта: в команде больше не осталось звёзд, кроме него, клуб возглавил тренер без опыта работы, Западная конференция стала ещё мощнее за годы. И всё это наталкивало на мысль, что команда уходит в жёсткую перестройку, а Букер будет прожигать свои, возможно лучшие, годы во франшизе без перспектив на годы вперёд.

Но эти опасения оказались напрасны. Главный тренер Джордан Отт действительно оказался большим специалистом, который из имеющихся ресурсов построил очень боеспособную команду. «Финикс» неожиданно для всех на протяжении бóльшей части сезона шёл в зоне прямого попадания в плей-офф, но смазал концовку регулярного чемпионата и в итоге опустился в зону плей-ин. В первом матче с «Портлендом» Букер оформил скромные 22 очка с плохим процентом с игры (7/17, 41%), и как будто в той встрече не хватило именно Букера, особенно в концовке. Как итог — поражение, достаточно неожиданное. Но был второй шанс — против «Голден Стэйт». В той встрече Девин вновь выдал 41% с игры (5/12) и всего лишь 20 очков. «Финикс» выиграл и вышел в плей-офф. Однако нельзя было Букера назвать тащером «Санз» в плей-ин. Им был Джейлен Грин, набиравший в тех матчах 35 и 36 очков соответственно.

Девин Букер, сезон-2025/2026 Фото: Christian Petersen/Getty Images

Окей, казалось, что в плей-офф у Букера всё будет по-другому. Но как итог — всего лишь 21,3 очка в среднем за матч на 46% реализации и 25% из-за дуги. Девин Букер стал лишь третьим игроком по результативности, после Джейлена Грина (21,8 очка) и Диллона Брукса (26,0 очка). И не сказать, что «Оклахома» как-то особенно защищалась против Букера. Сложилось впечатление, что он сам не особо хочет или может брать бразды правления и тащить команду. Это же сложилось и в матчах плей-ин. То есть во всех самых важных матчах сезона. Да, по регулярке нет вопросов: 26,1 очка, 33% из-за дуги, участник Матча всех звёзд. Но мы все понимаем, что регулярка и постсезон — это совершенно разные вещи, и куда больше ждёшь именно в плей-ин/плей-офф.

Иногда складывается ощущение, что Букер просто уже наелся. Да, ему всё ещё 29 лет, но уже 11 сезонов позади. Остался ли в нём тот самый запал? Желание к игре, желание расти, прогрессировать и становиться лучше даже на втором десятке карьеры. Если честно, как будто ответа на этот вопрос нет. Букер неплох, но не идеален: он не идеален в проходах, бросках из-за дуги, передачах, защите. Единственное, к чему нельзя придраться, — броски со средней дистанции. Но этого всё равно недостаточно. А точно ли Букер готов тащить команду в постсезоне или он уже в том периоде карьеры, когда неплохо играет в регулярном чемпионате, но буквально испаряется в плей-офф?

Уже нет ощущения, что Девин Букер — это гроза, это игрок, которого нужно бояться и с которым нужно считаться. Очень хочется, чтобы всё это оказалось неправдой, замешательством. Хочется увидеть ещё раз того самого топового Букера, который готов брать на себя ответственность и тащить команду с неплохим окружением. Если он хочет быть как свой кумир Коб Брайант, то ему не помешает хотя бы один титул в резюме. Условно, 20 сезонов в одной команде — это правда неплохо, но без титула это не будет ничего стоить. У Девина ещё есть время, но есть ли желание? Это вопрос, ответ на который будем искать в следующих сезонах.