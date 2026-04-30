Катастрофа для «Пармы»: что нужно срочно исправить клубу Пашутина, чтобы пройти «Локо»

Среди всех пар 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ мы изначально выделяли противостояние «Локомотива-Кубань» и «Пармы». Ещё до старта серии этот дуэт выглядел самым интригующим: команды обменялись победами в регулярке, а разница в классе нивелировалась системностью пермяков. И вот, после первых матчей постсезона, клубы снова заставляют говорить о себе. Несмотря на то что счёт в серии 2-0 в пользу «Локо», интрига в противостоянии отнюдь не умерла.

Железнодорожники при Томиславе Томовиче обрели структуру, в то время как «Парма» Евгения Пашутина в нынешнем сезоне стала регулярно останавливать грандов из топ-4 (исключением стал лишь «Зенит», неизменно побеждавший пермяков в регулярке). Однако первые две встречи плей-офф в Краснодаре подсветили проблему, которая рискует стать для Перми фатальной. Главным икс-фактором серии, как ни странно, может стать умение зарабатывать на себе фолы. Цифры говорят сами за себя.

Майкл Мур, сезон-2025/2026 Фото: Единая лига ВТБ

В первом матче серии «Локомотив» буквально прописался на линии, в то время как пермяки старались обходить её стороной. При сопоставимом проценте реализации штрафных (80% у «Локо» и 82,4% у «Пармы») налицо двукратный перекос в количестве подходов (35 у клуба из Краснодара против 17 у пермяков). Проблема во многом объясняется защитой: пермяки давали «Локо» возможность раз за разом лететь вперёд. А быстрый темп — хлеб для краснодарцев в отсутствие стабильных снайперов. «Парме» не удавалось качественно действовать в переходных фазах, отсюда и огромное количество лёгких очков для хозяев, в том числе за счёт фолов.

Чтобы масштаб проблемы «Пармы» стал понятнее, достаточно взглянуть на персоналии. Лидер краснодарцев Патрик Миллер в одиночку вставал на линию 11 раз — это больше, чем вся стартовая пятёрка подопечных Пашутина, вместе взятая (10 попыток). Гостям так и не удалось найти нормальный ответ на пик-н-ролл Миллера с Винсом Хантером или Аленом Хаджибеговичем. Патрик раз за разом выменивал себе выгодный размен, а подстраховка помогала не всегда: в то же время шёл рывок из угла, дававший «Локо» дополнительную возможность для передачи. В итоге «Парма» совершала огромное количество порой ненужных фолов.

«Локомотив-Кубань» – «Парма» Фото: Единая лига ВТБ

В «краске» у пермяков за всех в первом матче отдувались Глеб Фирсов, реализовавший шесть из шести с линии, и Александр Шашков (четыре из четырёх). Такая пассивность в нападении позволяет «Локо» защищаться комфортно, не опасаясь перебора фолов у своих ключевых игроков. Статистика второго матча не позволяет всё свести к досадной случайности и, напротив, говорит в пользу того, что это системный приговор. «Парма» не просто не исправила ситуацию — она её усугубила.

Если в первой игре у пермяков было 17 попыток, то во второй их количество сократилось до восьми. Для сравнения: один только форвард «Локо» Антон Квитковских вставал на линию столько же раз, сколько вся команда Пашутина целиком. Когда твои лидеры — Брэндан Адамс, Джален Адамс и Виктор Сэндерс — на троих за два матча пробивают всего девять штрафных, это сигнал о том, что с нападением что-то не то.

В первом матче «Локо» одержал победу со счётом 93:80. Почти треть всех очков (28) были набраны с линии штрафных. Во второй встрече (79:76) со штрафных краснодарцы набрали четверть (20). В то же время пермяки в первой игре получили с линии лишь 17,5% своих очков (14 из 80), а во второй этот показатель и вовсе упал до катастрофических 6,5% (5 из 76). Как итог — 25 попыток против 63.

Евгений Пашутин Фото: Единая лига ВТБ

Впрочем, ставить крест на этой серии пока рано. У «Пармы» есть ресурсы, чтобы переломить ситуацию. Александр Захаров в первых двух матчах оставил очень приятное впечатление. Прибавил Террелл Картер после провала в стартовой игре.

Сейчас подопечные Пашутина возвращаются из Краснодара домой, но даже сама дорога превращается в испытание на прочность. Из-за беспилотной опасности добираться в Пермь приходится на автобусе из Екатеринбурга. Дома «Парма» вполне может удивить, как мы уже не раз видели по ходу сезона. Но для камбэка жизненно важно вспомнить об агрессии в чужой «краске» и дисциплине в своей. В противном случае штрафная линия может действительно оказаться для пермяков фатальной.