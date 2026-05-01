Жёсткий разгром и стычка с удалением. «Нью-Йорк» ярко добил «Атланту»

Судьба шестой игры «Нью-Йорк» — «Атланта» решилась чуть ли не в самом начале. «Никс» сразу завладели инициативой и забили невероятно много, в то время как у «Атланты» игра не пошла ни в нападении, ни в защите. Уже после первой четверти было понятно, что интриги не будет: разрыв в счёте оказался огромным, а к большому перерыву вырос до 47 очков — это новый рекорд для клуба в играх плей-офф.

Лидеры «Нью-Йорка» оказались решающими в этой встрече. В первой половине О Джи Ануноби набрал 26 из своих 29 очков, отлично реализовывал моменты и быстро реагировал в атаке. Микал Бриджес тоже проявил себя — у него 24 очка, он действовал в похожей манере. Карл-Энтони Таунс сделал трипл-дабл и помогал контролировать подбор и темп игры, не заставляя команду рисковать лишний раз. Удаления за потасовку между Митчеллом Робинсоном и Дайсоном Дэниэлсом во второй четверти уже ничего не меняли — преимущество было подавляющим. «Никс» спокойно продолжали использовать слабости в обороне соперника и не отступали от своего плана. Уже к третьей четверти команда перешагнула рубеж в 100 очков, и тогда стартовая пятёрка села на скамейку.

«Нью-Йорк» в какой-то момент вёл 61 очко — это рекордный отрыв для плей-офф, если смотреть современную статистику. Итоговые 140 набранных баллов тоже максимальный результат клуба в постсезоне. Разница в счёте — «+51» — одна из самых крупных в истории лиги. У «Атланты» совсем не шла игра: за первую половину команда забила только 12 бросков с игры, попала четыре трёхочковых из 18 и совершила 14 потерь. Соперник навязал темп, а альтернативных идей у гостей не нашлось. Самым результативным у хозяев стал Джейлен Джонсон, на его счету 21 очко, по 11 добавили Никил Александер-Уокер, Си Джей Макколлум и Жонатан Куминга.

В этом матче «Никс» установили сразу несколько рекордов. У них было самое большое преимущество к перерыву в истории плей-офф — 47 очков, а максимально оторваться по ходу матча удалось на 61 очко — это рекорд эпохи play-by-play. Кроме того, команда набрала 140 очков, что тоже лучший результат клуба в плей-офф. В следующем раунде соперником станет победитель пары «Бостон» — «Филадельфия».