Плей-офф НБА — 2026, Атланта — Нью-Йорк: обзор матча от 1 мая, Никс выиграли серию со счётом 4-2 и вышли во второй раунда

Жёсткий разгром и стычка с удалением. «Нью-Йорк» ярко добил «Атланту»
Артемий Берстенев
«Никс» ждут победителя пары «Бостон» — «Филадельфия».

Судьба шестой игры «Нью-Йорк» — «Атланта» решилась чуть ли не в самом начале. «Никс» сразу завладели инициативой и забили невероятно много, в то время как у «Атланты» игра не пошла ни в нападении, ни в защите. Уже после первой четверти было понятно, что интриги не будет: разрыв в счёте оказался огромным, а к большому перерыву вырос до 47 очков — это новый рекорд для клуба в играх плей-офф.

Следите за плей-офф НБА на «Чемпионате»:
Плей-офф НБА — 2026. Первый раунд. LIVE!
Live
Плей-офф НБА — 2026. Первый раунд. LIVE!

Лидеры «Нью-Йорка» оказались решающими в этой встрече. В первой половине О Джи Ануноби набрал 26 из своих 29 очков, отлично реализовывал моменты и быстро реагировал в атаке. Микал Бриджес тоже проявил себя — у него 24 очка, он действовал в похожей манере. Карл-Энтони Таунс сделал трипл-дабл и помогал контролировать подбор и темп игры, не заставляя команду рисковать лишний раз. Удаления за потасовку между Митчеллом Робинсоном и Дайсоном Дэниэлсом во второй четверти уже ничего не меняли — преимущество было подавляющим. «Никс» спокойно продолжали использовать слабости в обороне соперника и не отступали от своего плана. Уже к третьей четверти команда перешагнула рубеж в 100 очков, и тогда стартовая пятёрка села на скамейку.

«Нью-Йорк» в какой-то момент вёл 61 очко — это рекордный отрыв для плей-офф, если смотреть современную статистику. Итоговые 140 набранных баллов тоже максимальный результат клуба в постсезоне. Разница в счёте — «+51» — одна из самых крупных в истории лиги. У «Атланты» совсем не шла игра: за первую половину команда забила только 12 бросков с игры, попала четыре трёхочковых из 18 и совершила 14 потерь. Соперник навязал темп, а альтернативных идей у гостей не нашлось. Самым результативным у хозяев стал Джейлен Джонсон, на его счету 21 очко, по 11 добавили Никил Александер-Уокер, Си Джей Макколлум и Жонатан Куминга.

В этом матче «Никс» установили сразу несколько рекордов. У них было самое большое преимущество к перерыву в истории плей-офф — 47 очков, а максимально оторваться по ходу матча удалось на 61 очко — это рекорд эпохи play-by-play. Кроме того, команда набрала 140 очков, что тоже лучший результат клуба в плей-офф. В следующем раунде соперником станет победитель пары «Бостон» — «Филадельфия».

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
01 мая 2026, пятница. 02:00 МСК
Атланта Хоукс
89 : 140
Нью-Йорк Никс
Атланта Хоукс: Джонсон - 21, Куминга - 11, Макколлум - 11, Александер-Уолкер - 11, Рисашер - 8, Хилд - 5, Брэдли - 5, Уоллес - 4, Оконгву - 4, Кисперт - 4, Дэниэлс - 3, Гуйе - 2, Винсент, Ньюэлл
Нью-Йорк Никс: Ануноби - 29, Бриджес - 24, Брансон - 17, Харт - 14, Таунс - 12, Кларксон - 7, Колек - 6, Робинсон - 6, Дадье - 5, Шамет - 5, Сохан - 4, Макбрайд - 3, Альварадо - 3, Хукпорти - 3, Диавара - 2
Как выглядит сетка плей-офф НБА — смотрите здесь
