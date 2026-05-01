Плей-офф НБА — 2026, Миннесота — Денвер: обзор матча от 1 мая, Тимбервулвз выиграли серию со счётом 4-2 и вышли во второй раунд

На этом всё. Никола Йокич с «Денвером» бесславно завершили серию с «Миннесотой»
Артемий Берстенев
Никола Йокич с «Денвером» вылетели из плей-офф
Комментарии
«Тимбервулвз» сыграют с «Сан-Антонио» во втором раунде.

У «Миннесоты» оказалось важнее не иметь громких имён, а уметь подстраиваться под обстоятельства. Когда травмы сократили команду, пришлось отказаться от сложных схем и перейти к более жёсткой игре. В шестой встрече с «Денвером» тренер Крис Финч сделал упор на борьбу «больших» игроков в зоне под корзиной, и атмосфера на паркете заметно изменилась: Руди Гобер, Джулиус Рэндл и Наз Рид стали двигателями нового ритма. «Денвер» был вынужден менять свою игру, потому что места стало меньше, и атаковать стало сложнее. Таким образом, травмы перевернули всю серию.

Особенно заметен был Джейден Макдэниэлс. Его вклад не сводился только к набору очков. Он хорошо действовал и в атаке, и в защите: плотно встречал соперников, закрывал передачи, быстро принимал важные решения и спокойно справлялся с борьбой. После того как Терренс Шеннон вышел в стартовом составе, у команды, наконец, появилась нужная скорость и резкость, которых не хватало после травм. У «Денвера» снова всё крутилось вокруг Никола Йокича, но Макдэниэлс не давал сербу разгуляться на дуге, а Гобер надёжно защищал зону у кольца. В итоге лидер «Денвера» иногда выделялся, но команда не получила большого преимущества.

С Джамалом Мюррэем у «Наггетс» возникли трудности. Он должен был перераспределять нагрузку, если Йокичу становится сложно. В решающем матче этого не получилось — нападение не получало нужного темпа, и команда всё чаще полагалась на броски издали. Кэмерон Джонсон набирал очки, но ситуация не изменилась. В концовке игра оставалась прежней. «Миннесота» не паниковала, не допускала лишних ошибок и не отходила от своих принципов даже под прессингом. Это оказалось решающим. Команда просто довела матч до победы по своей игре.

Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Эта серия показала, где у «Денвера» проблемы: пока Йокич играет на высоком уровне, команда Дэвида Адельмана всё равно становится уязвимой, если соперник мешает ему свободно действовать и заставляет других брать игру на себя. Для «Миннесоты» матч стал доказательством, что даже с потерями в составе команда может сплотиться и выдать отличный баскетбол. В итоге «Тимбервулвз» одержали победу 110:98. Макдэниэлс набрал 32 очка и 10 подборов, Шеннон — 24 очка. Йокич закончил игру с 28 очками, 10 передачами и девятью подборами, однако «Денвер» выбыл из плей-офф и вновь появились вопросы не к лидеру, а к самой команде. «Тимбервулвз» в следующем раунде сыграют с «Сан-Антонио» Виктора Вембаньямы.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
01 мая 2026, пятница. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
110 : 98
Денвер Наггетс
Денвер
Миннесота Тимбервулвз: Макдэниелс - 32, Шеннон - 24, Рэндл - 18, Рид - 15, Гобер - 10, Конли - 7, Кларк - 3, Хиланд - 1, Филлипс, Инглс, Досунму, Беранже
Денвер Наггетс: Йокич - 28, Джонсон - 27, Хардуэй-младший - 13, Мюррэй - 12, Джонс - 8, Джонс - 4, Браун - 3, Валанчюнас - 2, Браун - 1, Строутер, Холмс, Ннаджи, Пикетт
Как выглядит сетка плей-офф НБА — смотрите здесь
Комментарии
