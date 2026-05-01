«Филадельфия» и «Бостон» подарили нам седьмой матч. «Селтикс» — под жёстким давлением

Этот матч не дал нового понимания о возможностях «Филадельфии». Зато команда показала, как может реализовывать свой потенциал. После двух проигрышей нужно было не просто зарядиться эмоциями, а изменить саму игру. В шестой встрече «Сиксерс» быстро перешли к более простым решениям в атаке. Атакующие действия стали короче и прямее, команда начала делать упор на быстрые атаки и ранние броски без долгой перепасовки. Это позволило меньше зависеть от позиционного нападения, в котором ранее «Бостон» выглядел увереннее. Также «Филадельфия» усилила давление на мяч, что сбило привычный ритм соперника.

Тайриз Макси был очень эффективен: он играл просто, быстро принимал решения и постоянно находил возможности для атак как под кольцом, так и издали. Его уверенность позволила команде держать необходимый темп в атаке. Макси помогал контролировать не только свои атаки, но и движение мяча. Пол Джордж провёл одну из самых собранных игр в серии, помогал строить нападение как дополнительный распасовщик, особенно когда Джоэл Эмбиид уходил отдыхать. Тогда именно через Пола Джорджа команда сохраняла опасность на дуге.

Даже с небольшой подвижностью Эмбиид помогал команде менять расстановку в нападении. «Бостон», чтобы остановить его, смещался в центр, что открывало свободные позиции у линии трёх очков. «Филадельфия» не заставляла его слишком часто играть в изоляции, старалась сохранять баланс между игрой через центрового и передачами. Самый запоминающийся момент был в третьей четверти — после блок-шота Келли Убре-младшего Макси быстро организовал атаку, Джордж эффектно отдал пас, а Ви Джей Эджкомб завершил дело. За этот момент «Филадельфия» получила не только лидерство в счёте, но и целиком перехватила инициативу.

У «Бостона» не получилось наладить атаку. Джейлен Браун быстро схватил фолы и не мог играть так агрессивно, а Джейсон Тейтум не сумел заменить его на площадке. В конце третьей четверти команда долгое время не могла забить, из-за чего отставание стало непоправимым. Матч закончился со счётом 106:93 в пользу «Филадельфии». Теперь серия возвращается в Бостон, где всё решится в седьмой игре — победит тот, кто сможет справиться с нервами.