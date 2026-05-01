Реал Мадрид — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
21:45 Мск
Скандал в Евролиге и вмешательство полиции из-за поведения Димитриса Яннакопулоса в матче Валенсии с Панатинаикосом

Полиция явилась на матч Евролиги из-за одиозной выходки владельца клуба. Он перешёл черту
Виталий Весёлый
Невероятный победный бросок оказался в тени скандала: безумие во встрече «Валенсии» и «Панатинаикоса».

В спорте часто случаются скандалы или резонансные ситуации. Особенно тогда, когда напряжение достигает максимума, а права на ошибку почти нет. Один из таких эпизодов произошёл во втором матче плей-офф 1/4 финала Евролиги между «Валенсией» и «Панатинаикосом». После игры, где греческий клуб вырвал победу в напряжённом овертайме (107:105), спортивная составляющая сразу отошла на второй план, а все разговоры в основном сосредоточились не на результате, а на поведении владельца афинян Димитриса Яннакопулоса.

Евролига . 1/4 финала. 2-й матч
30 апреля 2026, четверг. 21:45 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
105 : 107
ОТ
Панатинаикос
Афины, Греция
Валенсия: Бадио, Тейлор, Пуэрто, Рьюверс, Прадилья, де Ларреа, Ки, Монтеро, Мур, Сако, Томпсон, Костелло
Панатинаикос: Шортс, Осман, Хэйс, Рогкавопулос, Грант, Нанн, Лессор, Толиопулос, Фарид, Григонис, Эрнангомес, Митоглу

Второй матч серии на недавно построенной «Ройг-Арене» стал настоящим испытанием для обеих команд. У «Валенсии» были шансы сравнять счёт в противостоянии, однако афинский клуб вновь оказался сильнее в концовке. Решающий бросок на последних секундах овертайма обеспечил «Панатинаикосу» комфортное преимущество 2-0 перед выездом в Грецию. Но настоящая драма развернулась за 5,7 секунды до финальной сирены. При равном счёте Яннакопулос покинул своё место и направился к судейскому столику. Согласно официальному протоколу арбитров, владелец гостей в агрессивной форме требовал зафиксировать фол, пытаясь оказать прямое давление на судейскую бригаду.

Сразу после завершения встречи ситуация окончательно вышла из-под контроля. Пока игроки праздновали победу, к раздевалке «Панатинаикоса» прибыли сотрудники правопорядка. Главный тренер гостей Эргин Атаман на пресс-конференции выглядел ошеломлённым и пробыл перед журналистами совсем недолго.

Эргин Атаман
главный тренер «Панатинаикоса»

«Буду очень краток, потому что прямо сейчас перед дверью нашей раздевалки стоят 10 полицейских. Они намерены арестовать нескольких сотрудников штаба и нашего президента Яннакопулоса. За 30 лет в спорте я впервые сталкиваюсь с чем-то подобным. Мы выиграли матч броском под сирену, все счастливы, но сотрудники «Валенсии» вызвали полицию к нашей раздевалке, чтобы не дать нам насладиться моментом. Они собираются задержать нашего президента и генерального менеджера… Что это вообще такое? Большое спасибо и до встречи в Афинах. Увидимся в Афинах, ребята!»

Со стороны «Панатинаикоса» также сообщалось, что служба безопасности «Валенсии» без видимых причин вывела с площадки генерального менеджера Димитриса Контоса и ещё одного менеджера команды Йоргоса Готзогианниса. В афинском клубе настаивают, что напряжение спровоцировали именно представители хозяев и местные болельщики.

Испанская сторона, напротив, возлагает всю ответственность на руководителя гостей. В официальном заявлении «Валенсии» говорится, что поведение Яннакопулоса перешло все границы: он не только пытался влиять на судей, что отражено в протоколе, но и отказался подчиняться требованиям службы безопасности. Главный тренер испанцев Педро Мартинес был резок в оценках, назвав присутствие такого руководителя на матчах позором для европейского баскетбола.

Педро Мартинес
главный тренер «Валенсии»

«Соперника нужно поздравить — у них отличная команда. Однако их президент… это какой-то позор. Недопустимо, чтобы Евролига, будучи столь серьёзной организацией, позволяла людям, идущим вразрез с ценностями спорта, создавать подобную атмосферу. Баскетбол прекрасен, в нём каждый должен стремиться к максимуму. Кто-то побеждает, кто-то проигрывает, такова суть игры. Но когда этот человек идёт к судейскому столику, пытаясь вмешаться и повлиять на результат, это абсолютно неприемлемо. Евролига обязана принять меры. Мы столкнулись с поведением человека, который систематически провоцирует окружающих, и лига не может на это закрывать глаза».

Конфликт в Валенсии стал лишь очередным эпизодом в длинном списке скандалов, связанных с именем владельца «Панатинаикоса». В вопросах нарушения дисциплины Яннакопулос — известный «рецидивист». В его послужном списке числятся годичное отстранение от встреч за оскорбительные высказывания в адрес болельщиков «Фенербахче», публичные угрозы и резкие заявления в адрес арбитров Евролиги, в том числе после матчей с ЦСКА. А одним из самых резонансных эпизодов стал его провокационный жест с оставленным на скамейке «Олимпиакоса» женским нижним бельём в знак демонстративного протеста. Несмотря на попытки смягчить имидж в последние сезоны, события в Испании подтвердили: Димитрис остаётся самым эксцентричным и непредсказуемым руководителем в Евролиге.

Сам Яннакопулос предпочёл не комментировать резонансный инцидент, ограничившись похвалой в адрес соперника. В кратком интервью после встречи он назвал атмосферу в Валенсии фантастической и пожелал клубу удачи, отметив, что, несмотря на счёт 2-0, серия ещё не окончена. Полиция в итоге так и не смогла задержать владельца афинян: в ту же ночь он покинул Валенсию, улетев на частном самолёте.

«Валенсия» уже подала официальную жалобу в Евролигу, рассчитывая на суровое наказание для греческого функционера. Третий матч пройдёт на следующей неделе в Афинах, где обстановка обещает быть ещё более накалённой. Серия будет продолжаться до трёх побед.

«Зенит» подал документы для участия в Евролиге. Зачем и что это значит?
