«Денвер» — тотальное разочарование. Но дело не в Йокиче

Первый раунд плей-офф НБА подходит к концу, всё больше команд пробиваются в следующую стадию, и столько же, наоборот, отправляются на досрочный отдых до следующего сезона. Одна из таких команд — «Денвер Наггетс».

Чемпион-2023 закончил регулярный чемпионат на серии из 12 побед, и казалось, что он вышел на пик своих возможностей. Плюс главная звезда команды Никола Йокич также набрал форму после травмы, из-за которой он пропустил целый месяц. Однако «Наггетс» в соперники досталась одна из самых неудобных команд для первого раунда — «Миннесота Тимбервулвз», которая последние два года останавливалась в шаге от выхода в финал НБА. «Денвер» спокойно мог проиграть пару-тройку матчей и опуститься в таблице, чтобы сыграть с «Лейкерс» или «Хьюстоном», но команда из Колорадо, видимо, принципиально не стала этого делать. Логика этого решения странная, однако пусть она останется где-то в рамках регулярки.

Здесь не будет глобального и тотального разбора серии. Зафиксируем факт: «Миннесота» одолела «Денвер», сделала это мощно и по делу, абсолютно заслуженно. Особенно на фоне вылетевших Энтони Эдвардса и Донте Дивинченцо. Ниже поговорим о том, почему «Денвер» после чемпионства в 2023 году не может пройти даже второй раунд, а в нынешнем сезоне так вообще сенсационно и позорно вылетел в первом, при этом имея якобы всё ещё лучшего игрока на планете.

То, что произошло с «Денвером» сегодня, стало апогеем того, что было с командой последние три года. Давайте сразу обозначим: к Йокичу по серии с «Миннесотой» нет абсолютно никаких вопросов. Да, он неважно сыграл во втором и третьем матче, но куда важнее, что его не поддержали партнёры. Очевидно, что, когда ты лучший игрок команды, соперник будет концентрировать все свои силы в обороне именно на тебе. И как раз, как правило, на авансцену выходят игроки второй/третьей роли. У «Наггетс» этого так и не произошло. Да, у «Денвера» пропускал серию из-за травмы Пейтон Уотсон и сыграл, можно сказать, две с половиной встречи Аарон Гордон — де-факто второй лучший баскетболист «Наггетс» после Йокича.

Однако вопреки последнему тезису, многие считают именно Джамала Мюррэя второй скрипкой «Денвера». Так где же он был в этой серии? Занимательный факт: Мюррэй провёл на паркете в этой серии больше всех минут в составе «Денвера». Даже у Йокича меньше. За 238 минут Мюррэй совершил 129 бросков, из которых, правда, реализовал только 46 (35,7% реализации). Из-за дуги ситуация ещё ужаснее — 11/42 (26,2%). Да, у Йокича ещё хуже броски из-за дуги — 7/36 (19,4%). Но бросьте, Никола делал всё остальное. И как-то глупо спрашивать с центрового за трёхочковые при наличии в команде Джамала Мюррэя, Тима Хардуэя, да даже Кэма Джонсона.

Мюррэй — главная причина вылета «Денвера». И это идёт из года в год. Джамал Мюррэй — самый нестабильный игрок лиги. Он может в одной игре набрать 50 очков, а в другой — 10. И ты не знаешь, когда это произойдёт. И это систематическая история.

Джамал Мюррэй и Никола Йокич, плей-офф НБА — 2026 Фото: Getty Images

Каким бы Йокич ни был великим, ему нужна вторая атакующая опция. И Мюррэй явно не про это. К сожалению, руководство в упор этого не видит из года в год. И это одна из главных претензий к «Денверу» — отсутствие решения этой проблемы. Да, с Майклом Портером решили в межсезонье, не сказать, что стало лучше, но справедливости ради нужно сказать, что тут виноват исключительно сам Кэм Джонсон. В моменте его обмен казался логичным и адекватным, однако он не выдержал высокий уровень баскетбола, хотя в плей-офф местами был даже лучше провального Мюррэя.

На самом деле расставание с Мюррэем было актуально и три года назад, но, конечно, никто не решился избавляться от него сразу после чемпионства. Однако после вылета от всё той же «Миннесоты» в 2024 году это было более чем логичным. С каждым годом он всё хуже играл в плей-офф в важных матчах (именно в матчах, а не в отдельно взятых концовках), и это аукнулось «Наггетс» и сегодня, и вообще в этой серии с «Миннесотой».

Да, где-то Йокич не выдержал давления «Тимбервулвз», где-то главный тренер Дэвид Адельман проиграл дуэль Крису Финчу, где-то у Джейдена Макдэниэлса и Айо Досунму просто дико полетело. И это всё факторы поражения «Наггетс», которое делает «Денвер» главным разочарованием в плей-офф. Но факт остаётся фактом: Джамал Мюррэй — главная причина вылета «Денвера», и «Наггетс» нужно с этим что-то делать. Если Мюррэй начнёт следующий сезон в составе команды из Колорадо, то, кажется, этого не поймут даже самые преданные болельщики франшизы.