Реал Мадрид — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
Игрок Бруклина Егор Дёмин начал набирать мышечную массу и готовится к новому сезону НБА после досрочного завершения дебютного года

Егор Дёмин становится крепче и сильнее. В следующем сезоне его будет не узнать
Россиянин уже заставил критиков замолчать, а теперь намерен сделать это снова.

Ещё до драфта НБА многие эксперты сходились во мнении, что физическая форма Егора Дёмина может стать его слабым местом в сильнейшей лиге мира. Несмотря на выдающийся игровой интеллект и отменное видение площадки, аналитики сомневались, сможет ли молодой россиянин выдержать атлетизм НБА. И хоть, к чести Егора, дебютный сезон он провёл более чем достойно, разговоры о его физической форме никуда не ушли. По ходу регулярного чемпионата специалисты вновь указывали на то, что недостаток мышечной массы ограничивает потенциал игрока. Кажется, наш спортсмен всё и сам прекрасно понимает и решил сделать так, чтобы критика его формы полностью сошла на нет.

Как известно, «Бруклин» выступление в этом сезоне НБА уже закончил, не сумев пробиться в плей-офф. Дёмин же «отдыхать» отправился ещё раньше — в марте стало известно, что разыгрывающий пропустит остаток сезона из-за обострения подошвенного фасциита левой стопы. По ходу чемпионата Егор выдавал множество ярких моментов и не раз переписывал историю: в декабре россиянин обновил достижение клуба по числу реализованных трёхочковых среди новичков в одной игре, забросив семь дальних мячей во встрече с «Голден Стэйт». Кроме того, он установил новый ориентир для всей лиги по продолжительности серии матчей с точными бросками из-за дуги для дебютантов, когда в январе довёл этот показатель до 34 игр кряду.

Фото: Justin Ford/Getty Images

Грозным оружием россиянина стали «трёшки», но главным уроком — понимание того, что для успеха в НБА надо «расти». В прошедшем сезоне было заметно, что Дёмин не слишком часто шёл в проходы под кольцо, порой избегая силового контакта. Чтобы на равных толкаться с мощными оппонентами в «краске», нужна масса, иначе существенного сужения атакующего арсенала не избежать. Сейчас Егор решил вплотную заняться исправлением этого момента, чтобы к следующему сезону быть максимально готовым.

На видео, которыми поделилась команда Егора, запечатлён кропотливый процесс подготовки в тренажёрном зале. Баскетболист фокусируется на силовых упражнениях с отягощениями, работая над укреплением плечевого пояса и корпуса. Функциональные нагрузки направлены на повышение физики и выносливости, необходимой для жёсткой борьбы. Конечно, всё это спортсмен выполнял и раньше. Однако теперь на атлетизм сделан особый акцент. При этом занятия над техникой не уходят на второй план: кадры тренировок демонстрируют, что Егор уделяет время также дриблингу и броску.

Досрочный финиш сезона — испытание, которое может коснуться каждого. Определяющим в таких случаях становится то, как игрок использует вынужденную паузу. Как видно, Егор решил не терять время даром и сосредоточился на аспектах, которые ему настойчиво советовали исправить. Зная характер Дёмина, в успехе сомневаться не приходится. Ещё до старта драфта-2025 многие предрекали, что одной из главных проблем спортсмена в лиге станут «трёшки», хотя сегодня в это трудно поверить: россиянин не просто подтянул бросок, а уже успел войти в историю «Бруклина» и всей НБА. Если к старту следующего регулярного чемпионата защитник сможет конвертировать набранную массу в уверенную игру под кольцом, «Нетс» получат гораздо более опасного и вариативного лидера, способного диктовать свои условия на обеих сторонах площадки. Весьма вероятно, что именно так и будет.

