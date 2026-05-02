Один из ярчайших камбэков в истории плей-офф НБА! «Детройт» затащил серию в седьмой матч

Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Уралмаш — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Плей-офф НБА — 2026, Орландо — Детройт: обзор матча от 2 мая, Пистонс сравняли счёт в серии 3-3, будет седьмая игра

«Детройт» затащил серию в седьмой матч
Артемий Берстенев
«Детройт» затащил серию в седьмой матч
Комментарии
«Орландо» всё контролировал — и вдруг развалился.

Решающим стал не весь отрезок, а всего несколько минут в третьей четверти. До этого игра проходила спокойно: «Орландо» держал всё под контролем, не давал сопернику ничего лишнего в нападении и постепенно уходил вперёд благодаря чёткой защите и грамотным атакам.

Хозяева задали свой ритм уже во второй четверти, и «Детройт» просто не мог ничего с этим сделать. Преимущество появилось за счёт обычных, самых простых усилий — хорошо играли на подборах, не давали разбежаться в быстрых атаках, плотно действовали против мяча. У «Пистонс» плохо получалось завершать свои атаки, часто приходилось кидать с неудобных позиций, а в темпе и энергии они проигрывали. К большому перерыву разница в 22 очка как будто полностью соответствовала тому, что было на площадке.

После большого перерыва события на площадке повернулись иначе, поскольку «Орландо» стал чаще терять мяч, владения длились дольше, а решения принимались под давлением. Серия из 23 промахов подряд не осталась незамеченной и сказалась на стиле атак. За вторую половину команда всего 19 очков, что говорит о сильном спаде.

За это время «Детройт» резко упростил свои действия в нападении, сделал их более надёжными, а Кейд Каннингем начал создавать моменты в одиночку и находил хорошие варианты для передач с помощью пик-н-ролла. Тобиас Харрис помогал команде попаданиями со всех позиций, за счёт чего снял напряжение с партнёров. В итоге гости стали делать всё проще и играли более собранно.

Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Третья четверть задала вектор, но всё определилось в четвёртой. У «Орландо» ничего не получалось в нападении, они набрали всего восемь очков за четверть и реализовали только один бросок из 20, а трёхочковые так и не залетели — 0 из 10. При такой атаке ни одна защита не спасёт, ведь соперник может пользоваться промахами и собирать подборы.

Зато «Детройт» действовал собранно: контролировал кольцо, не терял мяч и грамотно строил атаки. Во второй половине гости совершили выдающийся рывок — выиграли этот отрезок 55:17, сделав один из крупнейших камбэков выездных команд с 1997 года. «Пистонс» выиграли встречу 93:79, счёт сравнялся, итоговая игра будет в Детройте.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
02 мая 2026, суббота. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
79 : 93
Детройт Пистонс
Детройт
Орландо Мэджик: Бейн - 17, Банкеро - 17, Да Силва - 10, Картер - 9, Блэк - 8, Саггс - 7, Битадзе - 6, Кэйн - 3, Картер - 2, Ричардсон, Ховард, Вагнер, Пенда
Детройт Пистонс: Каннингем - 32, Харрис - 22, Робинсон - 14, Дюрен - 8, Дженкинс - 7, Рид - 6, Томпсон - 4, Холланд, Леверт, Ланир, Сассер, Стюарт, Грин, Смит
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android