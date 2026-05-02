Один из ярчайших камбэков в истории плей-офф НБА! «Детройт» затащил серию в седьмой матч

Решающим стал не весь отрезок, а всего несколько минут в третьей четверти. До этого игра проходила спокойно: «Орландо» держал всё под контролем, не давал сопернику ничего лишнего в нападении и постепенно уходил вперёд благодаря чёткой защите и грамотным атакам.

Хозяева задали свой ритм уже во второй четверти, и «Детройт» просто не мог ничего с этим сделать. Преимущество появилось за счёт обычных, самых простых усилий — хорошо играли на подборах, не давали разбежаться в быстрых атаках, плотно действовали против мяча. У «Пистонс» плохо получалось завершать свои атаки, часто приходилось кидать с неудобных позиций, а в темпе и энергии они проигрывали. К большому перерыву разница в 22 очка как будто полностью соответствовала тому, что было на площадке.

После большого перерыва события на площадке повернулись иначе, поскольку «Орландо» стал чаще терять мяч, владения длились дольше, а решения принимались под давлением. Серия из 23 промахов подряд не осталась незамеченной и сказалась на стиле атак. За вторую половину команда всего 19 очков, что говорит о сильном спаде.

За это время «Детройт» резко упростил свои действия в нападении, сделал их более надёжными, а Кейд Каннингем начал создавать моменты в одиночку и находил хорошие варианты для передач с помощью пик-н-ролла. Тобиас Харрис помогал команде попаданиями со всех позиций, за счёт чего снял напряжение с партнёров. В итоге гости стали делать всё проще и играли более собранно.

Третья четверть задала вектор, но всё определилось в четвёртой. У «Орландо» ничего не получалось в нападении, они набрали всего восемь очков за четверть и реализовали только один бросок из 20, а трёхочковые так и не залетели — 0 из 10. При такой атаке ни одна защита не спасёт, ведь соперник может пользоваться промахами и собирать подборы.