Рикошет, подаривший седьмую игру. А ведь «Кливленд» уже чувствовал победу

В шестой игре ни одна команда не контролировала события долго. То одна, то другая диктовала темп, но всё менялось быстро. «Торонто» за счёт давления на мяч и быстрых отрывов после подборов получал преимущества в бешеных атаках, результат — 20:6. Это преимущество связано не только со скоростью, но и с качеством передачи и выбора решений. В атаке по позициям бóльшую часть работы выполнял Скотти Барнс. Он не ограничивался тем, чтобы просто организовать моменты, а задавал целую структуру. К перерыву у Барнса было 14 очков и 10 передач — редкая статистика для плей-офф с плотной обороной.

«Кливленд» строил игру по простым схемам, чаще всего используя изоляции и пик-н-роллы, в которых участвовали Донован Митчелл и Эван Мобли. Благодаря этому команда набирала очки, но нельзя сказать, что защита «Торонто» сильно напрягалась. К тому же «Кливленд» потерял мяч 18 раз, в основном когда игроки шли в проход без подстраховки. После большого перерыва у «Торонто» было стабильно двузначное лидерство. Ар Джей Барретт и Джа'Кобе Уолтер попадали из-за дуги, Коллин Мюррей-Бойлс боролся под кольцом. Тем не менее у «Торонто» всё равно был ограниченный набор вариантов из-за отсутствия Брэндона Ингрэма, но на итоговый результат это не повлияло.

В концовке матча ситуация поменялась. «Кливленд» стал лучше беречь мяч и увереннее проводил атаки. Из-за плотной защиты гости замедлили «Торонто», и их быстрое нападение перестало приносить дивиденды. Чёткой разницы в счёте больше не было, начался теннисный обмен ударами. В овертайме обе команды играли стандартно, поэтому многое решалось в мелочах, вроде подбора или точных бросков. В таких условиях именно последний эпизод стал решающим.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Барретт поймал мяч при равном счёте, немного освободился от опеки и бросил из-за дуги. Несмотря на непростую ситуацию, с сопротивлением соперника и в падении, он попал — мяч после рикошета от кольца залетел в корзину за 1,2 секунды до конца матча. «Кливленд» пытался отыграться, но Мобли не реализовал свой бросок. Итоговый счёт — 112:110, теперь серия переезжает в Кливленд на седьмую игру. Пока никто не может выиграть в гостях — побеждают только хозяева.