Уралмаш — Зенит. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Статьи

Плей-офф НБА — 2026, Хьюстон — Лейкерс: обзор матча от 2 мая, Лейкерс выиграли серию со счётом 4-2

«Лейкерс» с Леброном шагнули дальше в плей-офф. Впереди — действующие чемпионы НБА
Артемий Берстенев
«Хьюстон» завершил сезон.

В начале шестой игры плей-офф с «Лейкерс» «Хьюстон» сразу начал давить на соперника и быстро работать в атаке. «Лос-Анджелес» без спешки контролировал ход встречи и постепенно строил свою игру, стараясь делать каждый розыгрыш осмысленно.

Две серии дошли до седьмого матча, «Лейкерс» встретятся с «Оклахомой». Плей-офф НБА — LIVE
Вторая четверть стала переломной. «Лейкерс» активно играли по дуге, и из-за этого защите «Хьюстона» приходилось постоянно смещаться, теряя позиции. Так у игроков появлялось больше шансов для проходов и дальних бросков. Леброн Джеймс в этом отрезке не тянул одеяло на себя, а больше помогал команде, распределяя мяч и помогая быстрее находить решения. Благодаря этому у «Лейкерс» стало больше разных вариантов для атаки без потери скорости.

Стоит выделить Руи Хатимуру, который был полезен не только в нападении, но и за счёт умной игры без мяча. Он активно использовал слабую сторону и увеличивал давление на защиту соперника. Когда свои моменты реализовывал Джейк Ларэвиа, у «Рокетс» возникали трудности — они не успевали занять нужные позиции.

Команда хозяев не смогла наладить работу в обороне. Хоть Амен Томпсон и Алперен Шенгюн и отличились набранными очками, сделать это стабильно у них не вышло. У «Хьюстона» было много неудачных атак и чаще всего решения приходилось принимать в спешке. Кроме того, команда зачастую промахивалась и почти не создавала себе свободных бросков.

После паузы в игре ничего не поменялось. «Рокетс» изредка пытались добавить темпа, но эти всплески были короткими, а «Лейкерс» быстро брали ситуацию под контроль благодаря надёжной защите. Недавнее возвращение Остина Ривза помогло удерживать порядок на периметре, а Деандре Эйтон уверенно работал под кольцом, не давая сопернику создавать второй шанс.

У «Хьюстона» в этом матче остро не хватало лидера в лице Кевина Дюранта, чтобы удерживать мяч и реагировать на сложные моменты, но всё решил не этот факт, а разница в реализации моментов. «Лейкерс» этим воспользовались и сами ошибались редко. В итоге они выиграли 98:78, прошли в следующий раунд и теперь сыграют с «Оклахомой» — действующими чемпионами НБА.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
02 мая 2026, суббота. 04:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
78 : 98
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Хьюстон Рокетс: Томпсон - 18, Шенгюн - 17, Исон - 14, Шеппард - 10, Смит II - 9, Тэйт - 3, Окоги - 3, Холидей - 2, Капела - 2, Финни-Смит, Дэвисон, Грин
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 28, Хатимура - 21, Ривз - 15, Эйтон - 7, Ларэвиа - 7, Смарт - 7, Хэйс - 5, Смит - 3, Кеннард - 3, Тьеро - 2, Вандербилт, Кнехт, Джеймс, Клебер
