Уралмаш — Зенит. Прямая трансляция
Баскетбол Статьи

Контракты в Денвере — как соглашение с Кристианом Брауном на $ 125 млн может аукнуться Наггетс: продление контракта с Йокичем

«Денвер» ещё может пожалеть об этом решении. Сумма вопроса — $ 125 млн
Артемий Берстенев
«Денвер» ещё может пожалеть об этом решении
«Наггетс» продлили контракт с Кристианом Брауном, хотя могли сделать ставку на Пейтона Уотсона.

«Денвер» завершил сезон, вылетев в первом раунде плей-офф от «Миннесоты» со счётом 2-4. После этого в клубе и вокруг него стали больше обсуждать прошлогодние решения по составу. В первую очередь речь о новом контракте Кристиана Брауна на пять лет и $ 125 млн, а также о ситуации с форвардом Пейтоном Уотсоном.

«Денвер» — тотальное разочарование. Но дело не в Йокиче «Денвер» — тотальное разочарование. Но дело не в Йокиче
До этого соглашения «Денвер» пытался договориться именно с Уотсоном, но до сделки не дошло, потому что клуб не хотел заходить за второй налоговый порог. Сам игрок открыто говорил, что именно это желание руководства экономить помешало им договориться до начала сезона. В итоге «Денвер» решил вложиться в другого баскетболиста.

С ходом чемпионата роли игроков стали различаться всё сильнее. При этом сам Браун продолжил быть надёжным винтиком без широких полномочий. Уотсон же получил шанс в атаке и показал куда более разнообразную игру. Переломный момент наступил, когда выбыл Никола Йокич. За 15 матчей без лидера Уотсон набирал по 22,1 очка. Этот кусок сезона оказался лакмусовой бумажкой и показал, что он способен быть ведущей опцией, а не только сателлитом звёзд.

Пейтон Уотсон, Никола Йокич и Кристиан Браун, сезон-2024/2025

Пейтон Уотсон, Никола Йокич и Кристиан Браун, сезон-2024/2025

Фото: Getty Images

Беда в том, что потолок его возможностей мы толком не увидели. Уотсон не провёл ни минуты в серии с «Миннесотой» из-за больного подколенного сухожилия, которое потянул в начале апреля. Команда ту серию слила, а заодно упустила шанс проверить игрока в плей-офф накануне переговоров о новом контракте.

Проблема усугубляется из-за общей структуры зарплат. Сейчас на контракт Брауна уходит бóльшая часть бюджета, а вопрос по Уотсону остаётся открытым. В условиях жёстких рамок второго апрона времени и ресурсов на раздумья почти не остаётся — клубу нужно срочно расставить приоритеты. Кроме того, свою точку зрения высказал и сам Йокич. После поражения он сказал, что хочет остаться и рассчитывает подписать супермаксимальный контракт этим летом. При этом его слова о возможных увольнениях в Сербии намекнули на то, что перемены в клубе необходимы.

Никола Йокич
Никола Йокич
центровой «Денвера»

«Я по-прежнему хочу остаться в «Наггетс» на долгие годы. Однако, если честно, пока что нам далеко до чемпионских амбиций — мы ведь только что вылетели в первом раунде. Конечно, подобные решения принимаю не я, но, если бы подобное случилось в Сербии, уволили бы всех — без исключения».

Прошлым летом Йокич не стал продлевать контракт, потому что были не самые выгодные условия — ему предлагали три года и $ 212 млн. Сейчас он может заключить более прибыльное соглашение, поэтому решил подождать и поменять свою позицию на переговорах. Как сообщил инсайдер Шэмс Чарания, Йокич не выдвигает чётких требований для нового соглашения, однако изменения в составе «Денвера» всё равно будут, просто пока неясно, насколько серьёзные.

Сейчас команда занимается несколькими делами сразу: смотрит, на что способен Уотсон, работает с Брауном по уже заключённому контракту и готовится к новому договору с Йокичем. Всё это связано между собой, и именно эти вопросы будут определять, какой станет команда в ближайшие годы.

И для понимания: статистика Брауна в плей-офф — 2026: 8,3 очка, 3,5 подбора и 1,7 передачи при 41,7% реализации бросков с игры.

Как выглядит сетка плей-офф НБА — смотрите здесь
