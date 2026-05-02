Уралмаш — Зенит. Прямая трансляция
Плей-офф Единой лиги ВТБ, сезон-2025/2026: УНИКС победил МБА-МАИ и вышел в полуфинал, 2 мая, счёт, Кулагин, Платунов, Рейнольдс

За такую игру МБА-МАИ точно не стыдно. Но УНИКС на классе прошёл в полуфинал
Никита Бирюков
УНИКС одолел МБА-МАИ и вышел в полуфинал ЕЛ
Комментарии
Одна из пар завершила своё противостояние в четвертьфинале.

УНИКС забрал два домашних матча в Казани в четвертьфинале плей-офф Единой лиги ВТБ. Серия переехала в Москву, где у МБА-МАИ был последний шанс остаться в постсезоне. Как проходила важнейшая игра в столице — в материале «Чемпионата».

УНИКС отлично начал благодаря качественным действиям капитана Дмитрия Кулагина, но затем у МБА-МАИ полетели «трёшки»: две из них забросил Александр Платунов, ещё одну — Владислав Трушкин. Москвичи оформили рывок 11:4, после чего тайм-аут взял Велимир Перасович. Пауза помогла казанцам прийти в себя, так как Андрей Лопатин (набрал 11 очков в отрезке) и остальные игроки стали находить моменты для бросков. Платунов в то же время реализовал уже третий трёхочковый. Тем не менее УНИКС сначала вплотную приблизился к сопернику, затем и вовсе забрал четверть — 24:20.

Уровень борьбы за каждый мяч во втором отрезке вырос в разы. Команды, конечно, старались в атаке, но бо́льшую роль играла защита. МБА-МАИ лучше пользовался своими моментами. Казанцы делали ставку на проходы и борьбу под кольцом, москвичи — на дальние броски. Подопечные Василия Карасёва оказались лучше перед перерывом, выиграв четверть со счётом 20:16.

Владислав Трушкин и Джален Рейнольдс

Владислав Трушкин и Джален Рейнольдс

Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Клубы начинали вторую половину при равном счёте (40:40). Если во второй четверти защитные действия вышли на первый план, то в третьей они и вовсе стали главенствующими. Что МБА-МАИ, что УНИКС выкладывались на полную на своих половинах. Казанцев вёл за собой Джален Рейнольдс, однако даже шикарных действий лидера не хватило, чтобы остановить москвичей, которые забрали десятиминутку со счётом 13:11.

Гости шикарно стартовали в заключительной четверти, но хозяева быстро наверстали упущенное усилиями Евгения Воронова и Павла Савкова. Кулагин же продолжал тащить на себе УНИКС. Была равная игра (63:63), однако казанцы в нужный момент надавили на педаль газа, благодаря чему набрали 11 безответных очков. Именно благодаря этому рывку гости одержали победу со счётом 74:63.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
02 мая 2026, суббота. 14:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
63 : 74
УНИКС
Казань
МБА-МАИ: Платунов - 16, Трушкин - 12, Савков - 10, Воронов - 8, Зайцев - 6, Барашков - 6, Певнев - 5, Комолов, Зубков, Балашов, Личутин
УНИКС: Д. Кулагин - 18, Рейнольдс - 11, Лопатин - 11, Беленицкий - 8, Бингэм - 7, Пьерр - 7, Ли - 6, Швед - 6, Манфорд, Захаров, Абдулбасиров, Белоусов

X-фактор

Александр Платунов и Дишон Пьерр

Александр Платунов и Дишон Пьерр

Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Кулагин, естественно, был X-фактором. Сегодня у капитана шла игра с первых минут, и он атаковал очень эффективно. Ещё выделим защиту от Дишона Пьерра. Форвард собрал семь (!) подборов на чужом щите, дав УНИКСу огромное количество дополнительных попыток для бросков. Если говорить о статистике, то казанцы были намного сильнее именно в работе под кольцом. Гости оформили 46 отскоков, в то время как у хозяев было всего 25. Конечно, в глаза сразу бросается реализация с двухочковой дистанции от УНИКСа — 60% против 39,3% у соперника. Однако МБА-МАИ лучше атаковала издали: 31% против 18,2% из-за дуги. В остальном команды были плюс-минус равны.

Лучшие и худшие

Александр Платунов и Дмитрий Кулагин

Александр Платунов и Дмитрий Кулагин

Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Капитанский перформанс от Кулагина затмил всех, потому что Дмитрий набрал 18 очков, три подбора, одну передачу и один блок-шот с 60% реализации с игры. Лопатин со скамейки очень сильно помог УНИКСу, оформив 11 очков, пять подборов и две передачи. Пьерр записал на свой счёт семь очков, 10 подборов и один перехват.

Алексей Швед был полезен в построении атак, закончив встречу с шестью очками, двумя подборами и тремя передачами. У МБА-МАИ как с первых минут выделялся Платунов, так он и остался самым результативным. Александр набрал 16 очков и пять передач. Трушкин пытался ему помогать — 12 очков и четыре подбора, но у Владислава сегодня не особо пошёл бросок. Правда, 40% реализации — не так плохо. Капитан москвичей Евгений Воронов со скамейки давал огня: восемь очков, два подбора, две передачи и три перехвата.

В составе УНИКСа плохую, по своим меркам, игру провёл Рейнольдс. Да, он набрал 11 очков и шесть подборов, однако реализовал всего лишь три броска из 11. То же самое касается и Маркуса Бингэма, который оказался слишком пассивен на обеих сторонах. У МБА-МАИ не лучшим образом проявил себя Максим Барашков. Форвард провёл на паркете 33 минуты, за которые набрал шесть очков и шесть подборов. Причём его реализация была на ужасном уровне (20%).

Итоги

Максим Личутин, Вячеслав Зайцев, Сергей Балашов

Максим Личутин, Вячеслав Зайцев, Сергей Балашов

Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

За такую игру от МБА-МАИ не было стыдно. На протяжении 33 минут встречи москвичи не просто выступали на равных с УНИКСом, а даже контролировали игру и навязывали свой темп. Жаль, что клуб рассыпался перед самой концовкой, не набрав ни одного очка за семь минут и не дав нам возможности посмотреть за ярким клатчем. Но это баскетбол, так бывает. В любом случае подопечные Карасёва провели добротный сезон и теперь со спокойной душой могут отдыхать. УНИКС же пробился в следующую стадию, где будет ждать сильнейшего из пары «Зенит» — «Уралмаш».

