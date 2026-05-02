Ждали цепкой защиты, а удивили в атаке. Дуэт вывел «Зенит» вперёд в серии с «Уралмашем»

Серия между «Зенитом» и «Уралмашем» является единственной в плей-офф Единой лиги ВТБ, где обе команды выиграли по одной встрече. Противостояние переехало из Санкт-Петербурга в Екатеринбург. Дома уральцы всегда могут удивить, получилось ли?

«Уралмаш» ужасно вошёл в игру: команда допустила рывок соперника 10:0, а один из лидеров клуба Октавиус Эллис собрал два фола за одну минуту, отправившись на скамейку. У «Зенита» просто великолепно смотрелись Андре Роберсон и Георгий Жбанов. Тайм-аут от Антона Юдина помог хозяевам вернуться в противостояние. Большую пользу приносил Тайрелл Нэльсон, но Роберсон буквально поселился в «краске» уральцев, набрав целых 13 очков за 10 минут! Четверть за сине-бело-голубыми — 28:15. «Уралмаш» прибавил на старте второго отрезка, совершив рывок 12:4, в котором выделялись Джавонте Даглас и Антон Карданахишвили. Пришло время Деяна Радоньича реагировать. И пауза тренера «Зенита» сработала, потому что после неё включился Джонни Джузэнг и не сбавляли оборотов Жбанов и Роберсон. Однако Гарретт Нэвелс закрыть отрезок в пользу «Уралмаша» — 29:24.

После перерыва результативность сошла на нет, потому что слишком сильно каждая из команд хотела победить. Именно поэтому защита вышла на первый план, и, конечно, игроки не реализовали много свободных попыток. «Уралмаш» лучше справился с давлением во многом благодаря Октавиусу Эллису и выиграл четверть со счётом 12:7. Впрочем, в заключительной десятиминутке «Зенит» нащупал баланс между атакой и защитой: Владислав Емченко и Ксавьер Мун дали огневой мощи со скамейки, никуда не делись и Жбанов с Роберсоном. Разница дошла до «+10» в пользу гостей, а питерцы затем спокойно довели матч до победы — 82:65.

X-фактор

Андре Роберсон забрасывает из-под кольца Фото: Единая лига ВТБ

Игра в «краске» соперника стала ключом к победе «Зенита». Питерцы реализовали 73,5% своих попыток с двухочковой дистанции! Это космические цифры. К тому же одним из важнейших факторов стали потери. «Уралмаш» 22 раза потерял мяч, в то время как у бело-голубых таких случаев было 12. И это всё с учётом того, что уральцы выиграли щит у соперника — 41 подборов против 28. Конечно, игра Роберсона и Жбанова тоже стала X-фактором. Игроки, которые чаще специализируются на защите, сегодня дали огня в атаке.

Лучшие и худшие

Георгий Жбанов Фото: Единая лига ВТБ

Самым результативным стал Роберсон, на счету которого 18 очков, восемь подборов, четыре передачи и два перехвата. Андре в первой половине вообще почти не промахивался, а закончил игру с 61,5% реализации. Колоссальный уровень влияния. Жбанов тоже не остался в стороне, набрав 17 очков, три подбора и одну передачу. Трент Фрейзер сегодня больше отвечал за розыгрыш: 13 очков, шесть передач и два перехвата. Джузэнг неплохо бросал сегодня — 10 очков и 50% с игры. Андрей Мартюк временами включался, а вообще был очень полезен, собрав статистику из восьми очков, семи подборов и двух передач.

В составе «Уралмаша» наибольшей результативностью отметился Эллис — 15 очков и пять подборов. Однако 35,7% реализации — не то, чего ждёшь от лидера. Всё то же касается и Нэвелса, который оформил 11 очков, три подбора и две передачи, но бросал с плохой эффективностью (36,3%). Хорошо себя показал Нэльсон, на счету форварда девять очков, пять подборов и три передачи. Карданахишвили тоже был весьма полезен, за исключением шести потерь, говорящих не в его пользу. Антон оформил семь очков, три подбора, четыре передачи и три перехвата, став при этом самым эффективным у «Уралмаша».

Провалил встречу Кирилл Попов, который реализовал первый бросок «Уралмаша» в матче, а затем перестал попадать в цель (16,6%). Тимофей Герасимов тоже не блистал, на его счету шесть очков и 25% с игры. У «Зенита» плохо смотрелся Шаманич. За 14 минут центровой набрал лишь два очка и выглядел потерянным.

Итоги

Трент Фрейзер и Тимофей Герасимов Фото: Единая лига ВТБ

Матч был хаотичным вплоть до заключительной четверти, когда «Зенит» взял ситуацию под контроль. Инициатива переходила из рук в руки, а игра проходила рывками. Хозяева делали ставку на дальние броски, гости — на игру под кольцом и врывы в «краску». Защита уральцев на своём щите сегодня была, мягко скажем, плохой. С этим точно нужно что-то делать, если подопечные Юдина хотят дотянуть серию до пятой встречи. Следующее противостояние снова пройдёт в Екатеринбурге, «Зенит» повёл со счётом 2-1.