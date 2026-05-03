Бетсити Парма — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Плей-офф НБА — 2026, Бостон — Филадельфия: обзор матча от 3 мая, Сиксерс выиграли серию со счётом 4-3, травма Джейсона Тейтума

Впервые в истории «Бостон» отдал серию, ведя 3-1. «Филадельфия» вышла в следующий раунд
Артемий Берстенев
Без Джейсона Тейтума «Селтикс» выставили полностью новый состав.

Кто пойдёт дальше, коллективы выясняли в седьмом матче: до начала все уже говорили о том, что отсутствие Джейсона Тейтума — серьёзная проблема для «Селтикс». Тренеру Джо Маззулле пришлось задействовать стартовую пятёрку, для которой это был первый совместный выход среди основного состава.

Ожидаемо, у «Бостона» сразу замедлилось нападение, стали чаще ошибаться, мяч плохо двигался между игроками. На старте лучше выглядела «Филадельфия», которая быстро воспользовалась этим и к концу первой четверти ушла в отрыв.

Во второй части матча хозяева сменили тактику — стали меньше бросать из-за дуги, а чаще атаковать из-под кольца. В результате получилось не только подтянуться по счёту, но даже выйти вперёд. Однако «Филадельфия» быстро восстановила равновесие, заиграла дисциплинированно и снова начала диктовать условия.

Третий отрезок стал решающим, где Джоэл Эмбиид был главным на площадке, уверенно атаковал из-под кольца и раздавал передачи. Центровой полностью контролировал темп встречи и закончил с выдающейся статистикой. Тем временем Тайриз Макси поддержал партнёра, стабильно доставлял мяч в «краску», атаковал со средней и собрал хороший набор баллов — 30, 11 подборов и семь передач. После этого преимущество гостей стало двузначным, и догнать их, увы, не удалось.

В начале четвёртой четверти «Бостон» смог снова включиться в борьбу. Джейлен Браун действовал агрессивно, а Деррик Уайт хорошо попадал по кольцу, благодаря чему команда почти сравняла счёт. Серия 16:4 добавила интриги, но на этом силы хозяев почти закончились, поскольку в решающие минуты атаки были поспешными, и точность бросков упала.

Разница в счёте весь четвёртый отрезок оставалась минимальной. У «Филадельфии» в концовке выделились Эмбиид и Макси, на двоих они набрали бóльшую часть очков команды. При счёте 101:98 Макси удачно прошёл под кольцо и затем реализовал штрафные. Преимущество гостей стало чуть больше. «Бостон» в ответ промахнулся несколько раз и не смог перехватить инициативу.

«Филадельфия» выиграла матч у «Бостона» со счётом 109:100. Для клуба это первая победа в плей-офф, когда они проигрывали в серии 1-3 — раньше такого у них не было. А вот «Бостон» впервые за почти восемь десятилетий потерял такое преимущество. Теперь «Сиксерс» будут играть с «Нью-Йорком» во втором раунде.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
03 мая 2026, воскресенье. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
100 : 109
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бостон Селтикс: Браун - 33, Уайт - 26, Кета - 17, Притчард - 13, Хозер - 11, Вучевич, Харпер Мл., Уолш, Гонсалес, Шульга, Бэнтон, Гарза, Шейерман, Уильямс
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 34, Макси - 30, Эджкомб - 23, Джордж - 13, Убре - 6, Граймс - 3, Драммонд, Лоури, Эдвардс, Уотфорд, Терри, Брум, Барлоу, Бона, Уокер
