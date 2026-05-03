В НБА остались две серии с игрой №7. Собрали всё самое важное

В первом раунде Востока сразу две заключительные пары дошли до седьмой встречи. «Детройт» встретится с «Орландо» на своей площадке, а «Кливленд» — с «Торонто».

Хотя ходы самих серий были разными, команды находятся в одинаковой ситуации перед решающей игрой. Особенное значение имел шестой матч между «Пистонс» и «Мэджик». «Детройт» не просто отыгрался, а сумел изменить весь ход встречи: после перерыва они замедлили темп, стали сильнее играть в обороне и сделали ставку на позиционные атаки. В этот момент «Орландо» попал в яму, долго промахивался и уступил инициативу. В итоге решающая игра пройдёт уже в Детройте.

Кейд Каннингем держит лидерские позиции. Помимо стабильной результативности, он контролирует темп игры, не торопится и почти не ошибается, поэтому «Пистонс» делают через него большинство своих атак. «Орландо» теперь сложнее, ведь Франц Вагнер не может помочь. Ротация сокращается, команда действует в нападении гораздо прямолинейнее, и это плохо работает против аккуратной защиты.

Серия «Кливленда» и «Торонто» проходила по другому сценарию, нежели остальные. Шесть матчей выиграли только хозяева , а сами встречи были очень похожи: много борьбы, акцент на защиту и попытки замедлить темп. В таких условиях каждый розыгрыш имеет значение, и счёт редко уходит далеко вперёд. В шестой встрече особенно интересной вышла концовка, где Ар Джей Барретт забил решающий мяч в овертайме, и серия переехала обратно в Кливленд.

Этот момент многое не изменил в самой игре, однако сейчас именно «Кливленд» находится под большим давлением. Основная уязвимость команды — потери мяча. Джеймс Харден часто участвует в построении атак, но его ошибки мешают «Кавальерс» набирать очки. Тем временем плотная оборона делает каждую потерю особенно опасной. На своей площадке «Кливленд» играет хорошо — и седьмые матчи обычно складываются в их пользу.

Пока неизвестно, сможет ли Брэндон Ингрэм помочь «Торонто». Его присутствие важно для разнообразия в атаке, особенно в позиционной игре. Если его не будет, лидерами в нападении должны стать другие, в первую очередь игроки, действующие по периметру.

Обе команды прошли через разные ситуации, однако сейчас стартуют примерно с одной позиции. Итог зависит от того, кто лучше сыграет, будет внимательнее в обороне, не станет терять мяч и сохранит концентрацию в решающие минуты.