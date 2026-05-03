Никола Йокич не собирается уходить из «Денвера». На каких условиях продлит контракт?

Никола Йокич хочет подписать новое соглашение с «Денвером» в межсезонье, об этом сообщил главный инсайдер НБА Шэмс Чарания. Речь идёт о максимальном продлении и условиях, которые сейчас обсуждают клуб и игрок. У Йокича контракт рассчитан ещё на два сезона, а на сезон-2027/2028 у него есть опция на $ 63 млн. Если летом договор не продлить, к осени его будут воспринимать как заканчивающийся, что для клуба риск. Обычно команды предпочитают заранее решить вопросы с главными баскетболистами.

Серб сможет подписать новый контракт, который начнётся с 35% от потолка зарплат, это примерно $ 285 млн за четыре года по нынешним прогнозам . Сумма может незначительно измениться из-за роста кэпа, но примерно порядок выплат уже понятен. Такую максимальную сделку он заслужил как неоднократный MVP и ветеран лиги. Ещё важно помнить, что прошлым летом центровой отказался от более короткого контракта, чтобы дождаться, когда потолок увеличится. Судя по нынешним цифрам, он поступил правильно — деньги вырастут.

В «Денвере» также уверены, что сербский баскетболист настроен остаться в команде. К слову, об этом он и сам не раз говорил — в частности, после вылета команды из плей-офф. Игрок не выдвигал никаких особых условий. Переговоры, как утверждается, пройдут спокойно, без спешки и давления. На ситуацию влияет и спортивная составляющая, поскольку в регулярке у Николы были классные показатели уровня MVP, однако с «Миннесотой» дела у него шли хуже, а команда проседала, когда он был на площадке. Это не меняет его статуса, но показывает, что клубу надо что-то менять.

«Денвер» сейчас ограничен в выборе новых игроков, потому что тратит почти всё, что может, по зарплатному лимиту. Каждый ход на рынке зависит от того, сколько платят Йокичу, поэтому логично сделать ему продление. Клуб получает гарантию, что главный игрок останется надолго, а Йокич — заслуженный контракт. Все основные детали уже известны, дальше решение — только за сроками и дальнейшими шагами по составу.

