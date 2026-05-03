НБА не знала такого 20 238 игр. Но один матч плей-офф изменил всё

Плей-офф НБА — 2025/2026, невероятный камбэк Детройта в шестом матче серии с Орландо в цифрах, видео

Артемий Берстенев
Великий камбэк «Детройта».

В шестом матче с «Орландо» казалось, что «Детройт» вот-вот вылетит из плей-офф, ведь команда уступала 24 очка. Но они сумели совершить невероятный камбэк. Важно не только отыгранное отставание, но и то, благодаря каким моментам им это удалось. «Орландо» в первой половине контролировал ход игры, уверенно набирал очки из «краски» и с линии трёх очков, лишая «Пистонс» возможностей для лёгких очков. После середины третьей четверти отрыв стал уже 62:38, и ситуация выглядела безнадёжной — темп и разница в счёте были против «Детройта».

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
02 мая 2026, суббота. 02:00 МСК
79 : 93
Орландо Мэджик: Бейн - 17, Банкеро - 17, Да Силва - 10, Картер - 9, Блэк - 8, Саггс - 7, Битадзе - 6, Кэйн - 3, Картер - 2, Ричардсон, Ховард, Вагнер, Пенда
Детройт Пистонс: Каннингем - 32, Харрис - 22, Робинсон - 14, Дюрен - 8, Дженкинс - 7, Рид - 6, Томпсон - 4, Холланд, Леверт, Ланир, Сассер, Стюарт, Грин, Смит

В какой-то момент игра полностью изменилась. За последние 23 минуты «Детройт» набрал 55 очков, а «Орландо» — только 17. Особенно важной оказалась четвёртая четверть: у «Пистонс» получилось набрать 31 очко, а соперник смог ответить лишь восемью. Причём по набору очков «Детройт» играл ровно, не слишком результативно, потому что попадал из игры примерно в среднем по лиге.

Победу принесли их защита и борьба за отскоки. В какой-то момент игроки «Орландо» совсем перестали забивать, и у них было 23 подряд промаха. Это антирекорд для плей-офф с тех пор, как ведётся детальная статистика. Серия промахов продлилась почти 14 минут игрового времени. За этот отрезок «Пистонс» выиграли 35:5 и полностью завладели инициативой.

В четвёртой четверти «Орландо» смог забить только один раз из 20 попыток. Такой низкий процент стал худшим за последние 20 238 матчей НБА. Не залетало у восьми человек, в том числе у Паоло Банкеро, Джейлена Саггса и Десмонда Бейна. Большинство промахов были трёхочковыми, из-за чего нападение выглядело совсем беззубо. В это время «Детройт» всё больше контролировал мяч, захватывал подборы во второй половине (35 против 17), добирал очки на втором шансе и не давал «Мэджик» повторять попытки. За счёт борьбы на щите гости немного исправили собственные проблемы с точностью.

Встреча особенно удалась Кейду Каннингему, который после большого перерыва набрал 24 очка, в то время как у «Орландо» за этот же период — всего 19. Данкан Робинсон тоже внёс вклад результативными атаками, однако команда победила благодаря хорошей защите, работе на подборе и почти полному отсутствию потерь. В итоге счёт получился 93:79.

Встреча вышла интересной не только из-за камбэка, но и за счёт сразу нескольких статистических особенностей: длинная серия промахов, очень низкая результативность в одной из четвертей и большое преимущество на подборах во второй половине. Уже в ночь на 4 апреля состоится решающий седьмой матч, после него станет понятно, кто пройдёт дальше. А ещё — «Орландо» в течение 45 минут реального времени не реализовал ни одного броска с игры. Мощно.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
03 мая 2026, воскресенье. 22:30 МСК
Как выглядит сетка плей-офф НБА — смотрите здесь
