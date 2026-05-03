Уровень MVP — Тримбл вывел ЦСКА в полуфинал. «Енисей» дома закончил сезон

«Енисей» уступил в двух матчах кряду четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с ЦСКА в Москве. Противостояние переехало в Красноярск, где у местных болельщиков был шанс поддержать свою команду. Правда, от домашней команды пришли не лучшие вести ещё до старта игры — Йовица Арсич пропустит встречу по семейным обстоятельствам. Как красноярцы проявили себя без главного тренера?

ЦСКА вообще не вошёл в игру, потому что команда позволила «Енисею» совершить рывок 6:0, в котором отлично смотрелся Егор Рыжов. Сами армейцы плохо действовали в обороне и совершили очень нелепую потерю. Андреас Пистиолис тут же взял тайм-аут, чтобы привести своих парней в чувство. И Мело Тримбл вернул москвичей в игру своими 13 очками за семь минут. Главную звезду ЦСКА было просто не остановить. Данило Тасич хорошо себя показывал, оформив пять очков, однако этого не хватило, чтобы остановить разогнавшихся москвичей — 27:13.

Вторая четверть проходила в схожем ключе: армейцы полностью проснулись и стали отрабатывать на обеих сторонах паркета. Не обходилось и без ярких моментов — например, сочный аллей-уп от Самсона Руженцева. Разница росла как на дрожжах, а Тримбл под занавес отрезка забросил «трёшку» с логотипа. ЦСКА не дал ни малейшего шанса «Енисею» приблизиться к себе, выиграв четверть со счётом 24:10.

Хозяева лучше начали вторую половину (6:3), но две «трёшки» от Тримбла и одна — от Никиты Курбанова полностью вернули ЦСКА игровой ритм. Правда, Тасич, Мэтт Коулмэн и Доминик Артис не сбавляли оборотов. «Енисей» заставлял армейцев много фолить, часто вставая на штрафную линию. Каспер Уэйр и Ливио Жан-Шарль выделялись в составе гостей. Четверть за хозяевами — 25:22. Концовку клубы доигрывали в спокойном темпе, потому что вопрос о победителе был уже во многом решён. Армейцы довели дело до уверенной победы со счётом 94:65.

X-фактор

Мело Тримбл Фото: Единая лига ВТБ

Безусловно, Тримбл — X-фактор. Сегодня Мело вообще не чувствовал сопротивления от соперника. Он выменивал выгодные для себя мисс-матчи после пик-н-роллов и спокойно расправлялся со всеми один в один. Причём разыгрывающий шикарно руководил нападением клуба. Тримбл за 15 минут набрал 22 очка, пять передач и два перехвата! Это космические цифры эффективности (28 балла) и пользы в целом. Конечно, ещё первая половина стала определяющей, потому что ЦСКА добился серьёзного преимущества и больше его не отдал ни на секунду. Ещё стоит выделить 13 перехватов у армейцев, тогда как у «Енисея» их было всего четыре.

Лучшие и худшие

ПБК ЦСКА Фото: Единая лига ВТБ

Про Тримбла уже было сказано выше — он точно лучший игрок встречи без прикрас. Ещё отличную игру провёл Уэйр, на счету которого 15 очков и две передачи с 50% реализации. Жан-Шарль записал себе в актив 11 очков и четыре подбора и 50% с игры. Иван Ухов тоже был очень полезен: 10 очков, три передачи и два перехвата. Сюда же можно отнести Руженцева, оформившего девять очков, пять подборов и три перехвата.

У «Енисея» хорошо себя показал Рыжов: 10 очков, пять подборов и один блок-шот. Но лучшим, по нашему мнению, был Егор Ванин. Молодой центровой набрал восемь очков и семь подборов, промахнувшись лишь раз с игры. Тасич оказывал огромное влияние на игру. Данило оформил дабл-дабл: 13 очков и 10 подборов, но 30% реализации — плохой показатель для лидера. Всё то же самое можно сказать и о Коулмэне, который набрал 10 очков, три подбора и семь передач, однако плохо бросал по кольцу (22,2%) и совершил пять потерь.

В составе ЦСКА сложно вообще говорить о проваливших встречу, так как каждый выполнял свою роль и приносил пользу. Но Антон Астапкович точно плохо бросал по кольцу сегодня (14,2%). Это относится и к Семёну Антонову (20%). У «Енисея» такая же проблема преследовала большинство лидеров, а Никита Евдокимов за 20 минут на паркете не набрал и вовсе ни одного очка. Со скамейки часто промахивались Даниил Касаткин (16,6%) и Дмитрий Сонько (20%).

Итоги

БК «Енисей» Фото: Единая лига ВТБ

К сожалению, борьбы мы в этой серии не увидели. «Енисей» ни разу за три матча не сумел набрать больше 67 очков. ЦСКА же выглядел на голову сильнее и показал свои притязания на ещё один трофей, который может стать уже третьим кряду для клуба. Но красноярцам не стоит отчаиваться, потому что клуб почти на семь лет моложе по среднему возрасту, чем состав армейцев. К тому же «Енисей» провёл неплохую регулярку, несколько раз удивив в сезоне и обогнав «Пари НН» и «Автодор» с «Самарой». Молодёжь получила важнейший опыт в плей-офф, который нельзя сравнить ни с чем. Ждём от клуба из Красноярска новых свершений в следующем чемпионате. ЦСКА же вышел в полуфинал.