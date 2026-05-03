Россияне тащили «Парму». Но «Локо» совершил невероятный камбэк и закрыл серию

Два матча в Краснодаре ушли в актив «Локомотива-Кубань». Теперь настало время «Бетсити Пармы» принимать игру четвертьфинала плей-офф Единой лиги ВТБ на своём паркете. Как проходила встреча и кто выделялся — в материале «Чемпионата».

«Парма» дома начала уверенно — с пяти безответных очков. Правда, «Локо» тут же ответил тем же самым. Кирилл Темиров и Винс Хантер вели за собой краснодарцев, Террелл Картер — пермяков. Игра проходила на равных, и никто не мог захватить преимущество. Борьба была настолько ожесточённой, что Патрик Миллер и Темиров получили рассечения до крови на лице. Вышедший за замену Глеб Фирсов практически в одиночку выгрыз концовку для «Пармы». Центровой набирал очки, подбирал и отдавал красочные передачи. Хозяева совершили рывок 14:0 и выиграли четверть со счётом 27:16.

Четыре очка от Ивана Егорова на старте второго отрезка отправили «Локо» на тайм-аут. У подопечных Томислава Томовича не получалось вообще ничего — как в атаке, так и в защите. «Парма» не позволяла краснодарцам набирать очки восемь минут! Нонсенс для плей-офф и такого уровня соперников. Вышедшие после остановки кровотечения Темиров и Миллер своими попаданиями завершили этот ужасный отрезок для «Локо». Стал помогать краснодарцам и Джеремайя Мартин, но Фирсов тащил на себе пермяков. Вторая десятиминутка снова за хозяевами — 21:17.

Не успела начаться третья четверть, как Картер получил повреждение. Террелл ковыляя покинул паркет (однако спустя время вернулся). «Локо» делал всё возможное, чтобы сократить отставание, но Фирсов был против такого исхода. Глеб буквально реализовывал практически всё, даже очень сложные практически цирковые броски. Впрочем, краснодарцы не сбавили оборотов: включились Ален Хаджибегович, Майкл Мур и Мартин. Гости сократили немного отставание и выиграли отрезок со счётом 26:23.

Подопечные Томовича оформили рывок 11:0 на старте заключительной четверти, в котором шикарно смотрелся Миллер. Благодаря действиям капитана отставание гостей сократилось до минимума — 70:71. «Парма» стала совершать много невынужденных потерь, и даже пауза от Евгения Пашутина не помогла хозяевам собраться. После точной «трёшки» от Мура счёт стал равным — 73:73. Лев Свинин и Александр Шашков набрали на двоих пять важнейших очков, после чего уже Томович прибегнул к тайм-ауту. Мур и Мартин сравняли результат (78:78). Хантер оформил слэм-данк, Шашков ответил попаданием со средней дистанции.

В концовке сначала Миллер оформил лэй-ап в проходе, затем Мур и Ищенко на двоих реализовали четыре штрафных броска. «Локо» закрыл матч в свою пользу — 87:82.

X-фактор

ПБК «Локомотив-Кубань» Фото: Единая лига ВТБ

Сегодня важнейшим элементом для победы «Локо» оказался Мур. С ним на паркете у команды был лучший баланс между атакой и защитой, что прекрасно показывает невероятный «плюс-минус» («+25»). Без точных «трёшек» от Майкла не получилось бы никакого камбэка, и форвард реализовал важнейшие броски в концовке. Конечно, без характера и желания краснодарцев этого выигрыша не было бы.

И ещё в первой четверти «Парма» совершила шесть подборов на чужом щите и совокупно 15, «Локо» собрал всего шесть отскоков за тот же отрезок на обеих половинах. Настолько лучше пермяки чувствовали себя в этом компоненте. Но затем краснодарцы стали жёстче действовать вблизи кольца. Ещё X-фактором стали 17 потерь от «Пармы». Если бы хозяева чуть лучше распоряжались мячом, особенно во второй половине, они бы обязательно победили.

Лучшие и худшие

Глеб Фирсов Фото: Единая лига ВТБ

Безоговорочно лучшим игроком встречи был Фирсов. Глеб набрал 24 очка, шесть подборов, две передачи и один блок-шот. Всё это с отменной эффективностью (31 балл) и реализацией (78,5%). Молодой центровой провёл великолепную игру в плей-офф, однако этого оказалось недостаточно, чтобы забрать хотя бы одну встречу у соперника. Ещё у «Пармы» хорошо смотрелись капитан Станислав Ильницкий — семь очков и семь подборов — и Александр Шашков — шесть очков и шесть подборов. Также стоит выделить Свинина с восемью очками, тремя подборами и тремя передачами и Захарова с шестью очками и 11 подборами. Всего россияне у «Пармы» набрали 55 очков из итоговых 82. Это в любом случае достойно похвалы!

«Локо» вёл за собой Миллер, у которого особо не шла игра, но капитан всё равно собрал неплохую статистику — 15 очков, два подбора и четыре передачи. Мур записал на свой счёт 14 очков и несколько важнейших попаданий. Темиров и Квитковских сегодня бились как львы, закончив встречу с девятью очками у каждого. Мартин и Ищенко со скамейки давали огня. Джеремайя оформил 13 очков, четыре подбора, три передачи и четыре перехвата, Всеволод — 10 очков, пять подборов и три передачи. Хаджибегович в нужный момент дал «Локо» стабильность на щитах, собрав девять подборов и набрав восемь очков.

Провалил встречу у «Пармы» Джален Адамс. Защитник часто фолил (четыре раза), плохо бросал (27,2%) и набрал всего лишь шесть очков за 23 минуты. Брендан Адамс тоже был не в своей тарелке. Да, разыгрывающий шикарно руководил атакой (15 очков и 10 передач), однако шесть потерь и 29,4% реализации — не то, чего ждёшь от лидера. Конечно, его стоит похвалить за то, что он отыграл все 40 минут без замен! Тут ничего не скажешь, кроме слов похвалы. У «Локо» не лучшим образом выглядел Хантер, который много промахивался с игры (36,3%), да ещё и много болтал с арбитрами, за что и получил технический в первой половине. Лишь после перерыва Винс утихомирил свой пыл, и игра у «Локо» пошла.

Итоги

Джален Адамс Фото: Единая лига ВТБ

«Парма» заслуживала выиграть этот матч, потому что клуб просто феноменально начал игру и диктовал свои условия на паркете. Фирсов показал свой лучший перформанс в плей-офф и буквально тащил на себе пермяков. Но и «Локо» стоит отдать должное, так как отыграться с «-19» — очень дорогого стоит. Команда взяла всю волю в кулак и через трудности довела дело до победы. Краснодарцы стали третьим полуфиналистом Единой лиги и в следующей стадии сразятся с ЦСКА. Ждём ярких противостояний!