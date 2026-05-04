Плей-офф НБА — 2026, Детройт — Орландо: обзор матча от 4 мая, Пистонс выиграли серию со счётом 4-3, Мэджик выигрывали 3-1, камбэк

«Детройт» сотворил историю. Лучшая команда Востока спасла серию с 1-3 и идёт дальше!
Артемий Берстенев
Дуэт Кейда Каннингема и Тобиаса Харриса сделал то, чего в «Пистонс» не видели почти полвека.

«Детройт» выиграл у «Орландо» со счётом 116:94 в седьмом матче серии и прошёл во второй раунд плей-офф Востока. В этой игре стало видно, как хозяева смогли переломить серию, уступая 1-3, а «Мэджик» не смогли сохранить нужный темп. Кейд Каннингем набрал 32 очка и 12 передач и почти не терял мяч, уверенно вёл команду. Он помогал не только забивать, но и организовывал нападение, раз за разом создавая удобные ситуации для партнёров. «Орландо» пробовал по-разному защищаться против него, но это не мешало разыгрывающему «Детройта» принимать хорошие решения.

Решающие седьмые матчи первого раунда серии. Плей-офф НБА — LIVE
В отличие от прошлых матчей, «Детройт» в этот раз получил сильную вторую опцию в лице Тобиаса Харриса — он набрал 30 очков и был очень полезен, когда защита переключалась на Каннингема. Особенно хорош был его отрезок во второй четверти, где он взял игру на себя и набрал 17 очков. Благодаря серии атак в конце первой половины хозяева сделали разницу и ушли отдыхать при счёте 60:49. После перерыва «Пистонс» не меняли свой стиль, а только прибавили в скорости. Начало третьей четверти стало продолжением успешного отрезка — особенно активны были Каннингем и Харрис, быстро принимавшие решения. «Орландо» тяжело справлялся с таким ритмом и чаще ошибался в концовках владений.

Паоло Банкеро набрал целых 38 очков, но его усилий оказалось мало. Без Франца Вагнера атака «Орландо» стала слишком предсказуемой. К концу третьей четверти кроме Банкеро только один игрок «Мэджик» смог набрать больше 10 очков. Команда Джамала Мозли слишком часто топталась на месте и много раз просто доигрывала владения до конца. Зато Джейлен Дюрен у «Детройта» наконец провёл отличный матч: 15 очков и 15 подборов, полностью закрыл «краску» после неудачных прошлых игр. Благодаря ему у гостей практически не было шансов на подборе, а хозяева больше бегали в быстрые атаки.

Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Дэнисс Дженкинс забил трёхочковый прямо под сирену, и к концу третьей четверти счёт стал 83:64. В последнем отрезке «Орландо» не смог так сократить отставание, чтобы вернуть интригу. За последние шесть четвертей серии команда в среднем набирала меньше 19 очков за двенадцатиминутку, и этого оказалось мало против крепкой обороны соперника. Занявший первое место на Востоке в регулярке «Детройт» стал 15-й командой в истории лиги, которой удалось выиграть серию после отставания 1-3. Каннингем и Харрис оказались первой парой игроков клуба с 1977 года, набравшей по 30 очков в одном плей-офф матче. «Пистонс» обыграли «Орландо» в седьмом матче и впервые с 2008 года прошли в полуфинал Восточной конференции, где встретится либо с «Кливлендом», либо с «Торонто».

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
03 мая 2026, воскресенье. 22:30 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
116 : 94
Орландо Мэджик
Орландо
Детройт Пистонс: Каннингем - 32, Харрис - 30, Дженкинс - 16, Дюрен - 15, Робинсон - 10, Томпсон - 8, Грин - 3, Ланир - 2, Холланд, Рид, Леверт, Сассер, Стюарт, Смит
Орландо Мэджик: Банкеро - 38, Бейн - 16, Картер - 13, Блэк - 11, Саггс - 6, Кэйн - 5, Вагнер - 5, Картер, Ричардсон, Ховард, Да Силва, Битадзе, Пенда
