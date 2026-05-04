Плей-офф НБА — 2026, Кливленд — Торонто: обзор матча от 4 мая, Кавальерс выиграли серию у Рэпторс со счётом 4-3

«Кливленд» поставил точку в игре №7 серии с «Торонто». Дальше — «Детройт»
Артемий Берстенев
Джарретт Аллен блестяще выступил и повторил достижение Леброна Джеймса.

Седьмая игра между «Кливлендом» и «Торонто» определяла, кто продолжит борьбу в плей-офф. Самое интересное — это изменения по ходу матча и что повлияло на итог. В первой части встречи «Торонто» держал ситуацию под контролем, не позволял «Кливленду» ускоряться и играл спокойно в нападении. Скотти Барнс постоянно давил, Ар Джей Барретт стабильно набирал очки. У «Кавальерс» тем временем не шли дальние броски и они почти не использовали свои сильные стороны в борьбе под кольцом.

На этом фоне особенно заметно было, что «Кливленд» действовал эффективнее, когда играл через Джарретта Аллена, хотя делал это редко. Учитывая слабую защиту «Торонто» в трёхсекундной зоне, этот подход казался не совсем оправданным. В важнейшем матче команда поменяла акценты, и это сразу отразилось на построении атак. Во второй четверти ситуация изменилась после успешной серии атак, в том числе трёхочковых, и разрыв сократился. Прямого преимущества это не дало, но нападение стало выстроено лучше, и появилось давление под щитом.

Третья четверть полностью поменяла ход матча. «Кливленд» хорошо начал этот отрезок — они раз за разом удачно атаковали и увеличивали свой отрыв. За 15 минут хозяева не только отыграли отставание, но и стали лидировать с двузначной разницей. В этот момент у «Торонто» ничего не получалось: не срабатывала защита, соперник брал подборы, а игроки не могли подстроиться под новые действия хозяев. Донован Митчелл и Эван Мобли задавали темп, а Аллен уверенно действовал под кольцом и помогал команде сохранить преимущество. При этом Джарретт вошёл в историю клуба, ведь до него только Леброн Джеймс восемь лет назад в плей-офф набирал минимум 20 очков и 15 подборов за игру.

Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В последней четверти «Кливленд» играл аккуратно, старался не рисковать и уверенно держал разницу в счёте. Джеймс Харден помогал атаке, грамотно сочетая броски с проходами. Итоговый счёт – 114:102, «Кливленд» проходит дальше и теперь встретится с «Детройтом». Серию «Кливленд» — «Торонто» завершили последней среди всех в первом раунде, а в каждом матче выигрывали хозяева. Это интересная особенность этой серии.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
04 мая 2026, понедельник. 02:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
114 : 102
Торонто Рэпторс
Торонто
Кливленд Кавальерс: Аллен - 22, Митчелл - 22, Харден - 18, Мобли - 13, Меррилл - 13, Страс - 12, Тайсон - 7, Уэйд - 5, Шрёдер - 2, Брайант, Портер, Эллис, Нэнс, Проктор, Томлин
Торонто Рэпторс: Барнс - 24, Барретт - 23, Шид - 14, Уолтер - 13, Пёлтль - 9, Мюррей-Бойлс - 8, Мамукелашвили - 6, Баттл - 3, Лоусон - 2, Дик, Могбо, Темпл, Джексон-Дэвис
