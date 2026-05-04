Подарок судьбы для «Спёрс»? Главное перед серией «Сан-Антонио» — «Миннесота»

В сетке Западной конференции первым сформировалось противостояние между «Сан-Антонио» и «Миннесотой». Затем определились и остальные пары — познакомиться с их раскладами можно в редакционном блоке ниже. А пока «Чемпионат» представляет превью встречи двух ярких команд — «Спёрс» и «Тимбервулвз».

Регулярный чемпионат и первый раунд плей-офф

Матч «Сан-Антонио» — «Миннесота», сезон-2025/2026 Фото: Ronald Cortes/Getty Images

«Сан-Антонио» сенсационно, но при этом заслуженно оказался в топе Западной конференции, став вторым по итогам регулярного чемпионата. «Миннесота» второй год подряд стала шестой и всячески показывает, что им не особо-то интересен регулярный чемпионат, однако они всегда готовы показать классный баскетбол в плей-офф.

В рамках минувшей регулярки «Сан-Антонио» и «Миннесота» встречались между собой трижды, и в двух встречах сильнее оказывались «Тимбервулвз». При этом в первом матче не играл Виктор Вембаньяма, однако в третьей они с Энтони Эдвардсом устроили самую настоящую дуэль и перестрелку. Эдвардс набрал рекордные для себя 55 очков, Вембаньяма же ответил 39 и забрал матч для своей команды.

В первом раунде плей-офф «Спёрс» безжалостно разобрались с «Портлендом», который пробился через плей-ин — 4-1. Причём одну игру «шпоры» забрали без Виктора Вембаньямы. «Миннесота» же преподнесла большой сюрприз, одолев «Денвер Наггетс» — 4-2. Причём в двух последних встречах серии это было также без двух игроков стартового состава — Энтони Эдвардса и Донте Дивинченцо, который вообще выбил до конца сезона и на срок около года из-за разрыва ахиллова сухожилия.

Перед серией

Руди Гобер и Виктор Вембаньяма, сезон-2025/2026 Фото: Carlos Gonzalez/Getty Images

«Сан-Антонио» не играл в плей-офф на протяжении шести сезонов, в то время как «Миннесота» последние два года рубилась в финале конференции. Тут преимущество в опыте на стороне «Тимбервулвз». Однако «Миннесота» явно будет заходить большим андердогом в эту серию, даже несмотря на то, что они выбили «Денвер Наггетс». Да-да, дело в травмах. Как говорилось выше — Дивинченцо выбыл на очень долгий срок. Эдвардс избежал серьёзной травмы: у него диагностированы ушиб левого колена и гиперэкстензия сустава, однако участие на первый матч серии находится под вопросом.

В связи с этим «Сан-Антонио» заходит в эту серию достаточно большим фаворитом, однако многое будут решать детали и дуэли. А их предостаточно. Как мы увидели в серии с «Денвером», у «Миннесоты» будет ответ на Вембаньяму в лице другого француза — Руди Гобера, не забываем про габаритных Джулиуса Рэндла и Наза Рида. Многое будет зависеть и от задних линий: Стефон Касл, ДеАарон Фокс, Дилан Харпер от «Сан-Антонио» против феерического Айо Досунму и очень возрастного Майка Конли. Также держим в голове засверкавшего Джейдена Макдэниэлса. Но, конечно, главная дуэль будет тренерской — Крис Финч против Митча Джонсона. Один из лучших тренеров последних лет против наставника, который номинирован на награду лучшему тренеру сезона.

Обе команды заслуживают прохода дальше: с одной стороны, «Миннесота» и так последние два года выходила в финал конференции. С другой — «Сан-Антонио», которых в некотором роде считают выскочками, однако это может стать большим началом для наследия Виктора Вембаньямы: первый плей-офф — и сразу финал конференции. Но хватит ли сил «Тимбервулвз» без Дивинченцо и, вероятно, на старте Эдвардса — вопрос, на который нет ответа. Хотя серия с «Денвером» показала, что «волки» готовы кусать без своего вожака, но такой соперник с потерями может стать настоящим подарком судьбы для «Спёрс».