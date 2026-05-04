Есть ли шансы остановить такой ЦСКА в плей-офф? «Локомотив-Кубань» попробует

Четвертьфинальная стадия для ЦСКА и «Локомотива-Кубань» завершилась тремя победами кряду над «Енисеем» и «Бетсити Пармой» соответственно. Москвичи и краснодарцы встретятся между собой в полуфинале. Давайте подробнее поговорим про эту интересную пару в плей-офф Единой лиги ВТБ.

ЦСКА

Армейцы выиграли регулярный чемпионат Единой лиги ещё за несколько встреч до конца. Следовательно, команда была сильнее всех остальных на дистанции, что, как ни крути, плюс в плей-офф, где серии могут доходить до семи матчей. ЦСКА совершенно спокойно одолел «Енисей». Можно даже сказать, буднично. Как красноярцы не старались пройти слаженную оборону москвичей, но им так и не удалось навязать борьбу хотя бы в отдельной встрече. Максимально «Енисей» набрал 67 очков, а также были игры с 66 и 65 очками. Защита армейцев находится на другом уровне по сравнению со многими клубами Единой лиги, и действующий чемпион в очередной раз это доказал.

Команда под руководством Андреаса Пистиолиса действует как единый механизм, но даже в нём есть место очень яркому элементу, о котором невозможно молчать. Речь, конечно, про Мело Тримбла. Разыгрывающий, скорее всего, на 99% станет MVP регулярного чемпионата, потому что выступал невероятно стабильно на высочайшем уровне, так ещё Тримбл и не сбавил оборотов в плей-офф. В каждой из игр он как минимум набирал 20 очков, добавляя к этому огромное количество передач и всегда стягивал на себя внимание соперника. В последней из них и вовсе оформил 22 очка и пять передач всего за 15 минут — умопомрачительные эффективность и влияние.

Ещё среди плюсов ЦСКА стоит отметить скамейку. Когда у тебя не в стартовой пятёрке начинают игру Антониус Кливленд, который в прошлом сезоне был лидером «Локо» и играл по 26 минут в среднем, и Лука Митрович, который играл значительную роль в клубе уровня Евролиги «Црвене Звезде», — это говорит о силе не только стартового состава, но и о невероятном качестве игроков в запасе. Армейцы укомплектованы лучше всех в Единой лиге и определённым костяком с точечными усилениями выступают уже не один год. Сыгранность и взаимопонимание в связи с этим у команды на высочайшем уровне.

«Локомотив-Кубань»

Краснодарцы закрыли серию с «Пармой» в трёх матчах. Этого мало кто ожидал, потому что пермяки по ходу регулярки и Winline Basket Cup не раз огорчали «Локо». Отчего ещё удивительнее наблюдать за 3-0 в итоговом протоколе. Причём последняя игра запомнится всем надолго в связи с тем, что подопечные Томислава Томовича проигрывали по ходу встречи с отставанием в 19 очков, однако совершили невероятный камбэк и выиграли со счётом 87:82. Всё это с колоссальным уровнем сопротивления в плей-офф от противника и очень сильным выступлением Глеба Фирсова (24 очка и шесть подборов), который разрывал «краску» кубанцев.

«Локо» показал прежде всего характер и то, что всегда настроен на победу, даже, казалось бы, в невозможных ситуациях. Не зря же у клуба неофициальное прозвище «короли камбэков», потому что уже он огромное количество раз переворачивал игры во вторых половинах. Под конец регулярки включился на полную капитан Патрик Миллер, не сбавивший оборотов и на старте плей-офф. Джеремайя Мартин шикарно помогает со скамейки своими проходами под кольцо и огромным объёмом в обороне, потому что защитник отлично читает игру на своей половине и перехватывает большое количество мячей.

Плюсы и минусы команд

У ЦСКА огромное количество плюсов. Например, чёткая структура игры, где каждый вовлечён в процесс и стрельнуть в отдельно взятом матче может любой. У команды есть элитные снайперы: Тримбл, Кливленд, Иван Ухов, Самсон Руженцев, Семён Антонов — и это только были названы игроки с как минимум 40% из-за дуги, а ещё есть Каспер Уэйр (35,6%) и Антон Астапкович (37,2%) с приличными цифрами.

Конечно, у армейцев есть ярко выраженный лидер, и можно подумать, что если остановить его, то атака москвичей встанет. Но пока никому в Единой лиге не удалось остановить Мело, как бы они ни старались. Ограничить — да, выключить на время — тоже да, но, чтобы Тримбл оказался беспомощным — такого не видели ни разу за сезон. Лидер ЦСКА всегда найдёт путь к кольцу, потому что является одним из лучших дриблёров и при этом великолепно бросает с любой дистанции. Ещё в арсенале разыгрывающего есть умение зарабатывать на себе фолы, и Мело шикарно пользуется этим навыком, набирая много очков со штрафной линии.

Какой минус у армейцев? Передняя линия не так хороша, как задняя. УНИКС по ходу сезона показал, что Маркус Бингэм и Джален Рейнольдс могут уничтожать Ливио Жан-Шарля как поодиночке, так и когда находятся вместе на паркете. В связи с этим ЦСКА приобрёл Митровича, который является отличным стоппером и больше нацелен на оборону, нежели на атаку, как Жан-Шарль. У «Локо» есть проблемы с трёхочковыми, поэтому краснодарцы точно будут делать ставку на игру в «краске» и трёхсекундной зоне. Поэтому будет интересно посмотреть за тем, как армейцы примут этот бой.

Плюсы «Локо» заключаются в том, что клуб умеет делать лучше всего — играть в быстром темпе. Моментальные переходы из защиты в атаку, отрывы, лёгкие очки в переходных фазах. Но всё начинается с обороны, если не удаётся отзащищаться и взять подбор, ни о каком стремительном развитии нападения и речи не идёт. В позиционке кубанцы не так хороши. И это полная противоположность ЦСКА, который обладает огромным списком стратегий и вариантов, которые могут создать главные звёзды. Ещё среди положительных моментов то, что «Локо» лучше всех в лиге действует на перехватах. Клуб агрессивен в защите и часто вырывает мячи у соперников.

Уже упоминалось выше, что у «Локо» есть проблемы с бросками из-за дуги. Хуже краснодарцев по ходу сезона с трёхочковой дистанции действовали лишь «Автодор» и «Самара». У клуба нет стабильных снайперов, а их лидеры Миллер и Мартин предпочитают дальние средние или же проходы. Единственной палочкой-выручалочкой можно считать Майкла Мура, который реализует 38,8% своих попыток издали. Причём в плей-офф он уже отлично показал себя в этом компоненте. Также у подопечных Томовича были трудности с подборами, но с приходом Хаджибеговича ситуация улучшилась. Ален добавил клубу габаритов под кольцом.

Чего ждать от серии?

Команды в этом сезоне встречались между собой шесть раз, и в каждой из игр ЦСКА побеждал. Причём трижды не просто выигрывал, а уничтожил соперника — 104:64, 92:63 и 99:69. Но были и очень плотные игры в Basket Cup, исход которых решался в последние минуты (89:81 и 93:89). И, конечно, самая запоминающаяся в Краснодаре, где армейцы благодаря пасу через всю площадку от Никиты Курбанова и точному броску от Жан-Шарля за 0,6 секунды сотворили чудо, переведя матч в овертайм, где в дальнейшем одержали победу москвичи.

Конечно, фаворит в этой серии очевиден — ЦСКА. На стороне армейцев топовая форма, преимущество домашнего паркета и сыгранность, проверенная годами. Однако «Локо» — самая куражная команда Единой лиги. Если клуб поймает свою игру, то остановить кубанцев бывает порой очень непросто. Суть в том, что москвичи слишком часто делали это, и крайне успешно. Если делать прогнозы, то, по нашему мнению, на проход ЦСКА в финал мы бы дали 85-90%. Слишком уж армейцы хороши по совокупности факторов, да к тому же кажется, что остановить их может только УНИКС в этом году (если сможет!).

В любом случае никто не списывает «Локомотив-Кубань» со счетов. Команда всегда умела удивлять и вряд ли боится трудностей впереди. Как говорится, глаза боятся, а руки делают. Радует, что клубы подошли к противостоянию без серьёзных травм в составах, а значит, уповать на повреждения и на то, что кто-то был в неоптимальных кондициях, никто не имеет права. Яркий полуфинал всем болельщикам баскетбола точно обеспечен!