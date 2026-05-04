Единственный из России: каковы шансы Всеволода Ищенко на драфте НБА — 2026

После драфта НБА 2025 года, где в списках фигурировали сразу трое россиян (хотя выбран в итоге был только один — Егор Дёмин), ожидания от следующего сезона изначально выглядели скромными. Казалось, на этот раз нашего представительства в перечнях не будет вовсе. Однако ситуация изменилась в конце апреля, когда авторитетный инсайдер Джонатан Гивони сообщил, что свою кандидатуру на драфт НБА 2026 года выставил Всеволод Ищенко. Специалист назвал сезон защитника в Единой лиге ВТБ «прорывным», особо отметив его антропометрию с размахом рук в 213 см и редкую универсальность на обеих сторонах площадки. Вскоре после этого сама лига опубликовала официальный реестр early entry candidates, где фамилия игрока «Локомотива-Кубань» подтвердила его статус единственного на данный момент претендента от России.

Стратегия и приоритеты защитника

Всеволод Ищенко Фото: Единая лига ВТБ

Для Всеволода нынешний статус — вполне продуманный и стратегический шаг. По словам агента игрока Нафисет Удычак, это осознанное решение, которое подкрепляется предметным интересом со стороны нескольких клубов НБА. Дополнительным преимуществом для баскетболиста является сотрудничество с Octagon — партнёрство с этим агентством открывает прямой доступ к глубокой экспертизе и позволяет выстраивать коммуникацию с офисами заокеанских команд.

Хотя теоретически сохраняется вариант с переходом в NCAA, приоритетной стратегией остаётся именно прямой выход в НБА. Сторона спортсмена справедливо полагает, что опыт выступления на высоком профессиональном уровне в России даёт более релевантные навыки для следующего шага, нежели игра на уровне колледжей.

Определяющими станут ближайшие недели: Ищенко ждут на ключевых просмотрах и в престижном лагере в Тревизо. Впрочем, график поездок напрямую зависит от результатов «Локомотива-Кубань». Пока команда готовится к важнейшему противостоянию с ЦСКА в полуфинале плей-офф Единой лиги, защитник полностью сосредоточен на решении клубных задач.

Сценарии развития и технические нюансы

Нельзя не сказать и о сложностях, которые могут встать перед Ищенко на пути к НБА. Из-за занятости в плей-офф Всеволод рискует не попасть на Eurocamp в Тревизо (5-7 июня). Этот лагерь считается главной витриной Европы — единственный преддрафтовый смотр за пределами США, официально санкционированный лигой. Ежегодно в Италию съезжаются скауты и функционеры всех 30 клубов НБА, чтобы увидеть лучших молодых талантов в деле. Для игрока это кратчайший путь получить «зелёный свет».

Кроме того, если агентская команда защитника не решит вопрос с американской визой заранее, организовать личные просмотры в США будет крайне сложно. Без прямого знакомства и тестов на базе команд клубам НБА гораздо труднее принять решение о выборе, полагаясь исключительно на видеозаписи матчей.

В такой ситуации не исключены два сценария развития событий:

Ищенко заявляет о себе, привлекает внимание и снимает кандидатуру до 13 июня. В этом случае следующим летом он будет доступен для выбора автоматически по возрасту, уже имея сформированный интерес к своей персоне. Возможно, у игрока уже есть «обещание» от конкретного клуба. Ранее сообщалось об интересе со стороны «Портленда» — в марте ассистент генменеджера «Трэйл Блэйзерс» Майк Шмитц лично посещал матч ЦСКА с «Локомотивом-Кубань», чтобы отсмотреть спортсмена. Однако здесь важным фактором станет вопрос выкупа контракта у краснодарского клуба. В случае с «Портлендом», а точнее, его владельцем, готовым экономить на всём, необходимость платить отступные может стать серьёзным препятствием.

На драфт НБА 2026 года заявился всего 71 игрок — самый скромный показатель за последние 23 года. Для сравнения: в 2003 году, подарившем лиге Леброна Джеймса, Кармело Энтони, Криса Боша и Дуэйна Уэйда, заявок было сопоставимое количество (73), а в пиковый 2021 год их число переваливало за три с половиной сотни. Сыграет ли это для Ищенко в плюс или нет, вопрос открытый. Главное — состав участников, а он в этом году подобрался солидный. Тем не менее прорывной сезон железнодорожника уже поместил его на радары скаутов, и в этом списке претендентов наш парень точно не выглядит лишним.