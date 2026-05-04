Новый русский лидер «Мадрида». Амосов привёл юниоров «Реала» к первому золоту с 2019 года

В последние годы внимание к молодёжной системе «Реала» со стороны российских болельщиков было особенно пристальным. Именно здесь оттачивал мастерство Егор Дёмин, который впоследствии транзитом через студенческую лигу NCAA отправился покорять НБА. Годы прошли, но интерес к мадридской академии никуда не делся. Да и как могло быть иначе, если теперь «Королевский клуб» представляет ещё один большой талант из России — Егор Амосов.

Недавно он подтвердил статус одного из лидеров «сливочных», внеся решающий вклад в победу команды в чемпионате Испании среди юниоров (U18). В финальном «класико», прошедшем в Уэльве, мадридцы обыграли принципиальных соперников — сверстников из «Барселоны» — со счётом 91:87. Триумф стал для «Реала» историческим: клуб вернул себе титул спустя семь лет.

Лидер «Мадрида» и MVP

Егор Амосов Фото: БК «Реал»

Матч развивался по драматичному сценарию. В первой четверти преимущество каталонцев достигало 14 очков (23:9), и казалось, что мощное поколение сине-гранатовых во главе с Хоакимом Бумтье-Бумтье и Мохамедом Дабоном не оставит соперникам шансов. Однако подопечные Хавьера Хуареса, в составе которых было сразу пять игроков кадетского возраста (возрастная категория до 16 лет), проявили редкую выдержку. Переломной стала вторая десятиминутка, которую «Реал» выиграл с сокрушительным отрывом 33:17.

Главным героем камбэка стал Амосов. Российский форвард продемонстрировал впечатляющую универсальность, набрав 19 очков, совершив восемь подборов и заработав 21 балл эффективности. За столь уверенную игру Егор получил награду самого ценного игрока (MVP) финала. Вместе с немецким проспектом Фабианом Кайзером (20 очков) он контролировал темп встречи в самые напряжённые моменты, не позволив «Барселоне» перехватить инициативу в концовке.

Путь к признанию

Многие эксперты видят в 18-летнем россиянине огромный потенциал, и титул, вырванный в финале у сверстников из «Барселоны», можно рассматривать как уверенный ответ Егора на выданные ранее авансы. В систему «Королевского клуба» Амосов прибыл в статусе самого юного игрока в истории Единой лиги, уже имея за плечами солидный багаж выступлений за взрослую команду «Самары». В сезоне-2024/2025 россиянин проводил на паркете более 20 минут в матчах профессионального уровня, на практике доказывая готовность конкурировать с опытными мастерами.

Впереди у нашего спортсмена ещё один важный вызов — престижный лагерь Treviso Eurocamp, который пройдёт в Италии в начале июня. Там, под прицелом внушительного десанта скаутов из НБА, у Амосова будет отличный шанс подтвердить свой статус одного из главных проспектов Европы и заложить фундамент для будущего захода в североамериканскую лигу.

Триумф в Уэльве показал, что Амосов не просто адаптировался в системе «Реала», но и стал игроком, способным брать на себя роль лидера и делать разницу в самые ответственные моменты. Статус же MVP финала первенства Испании и уверенная игра против топ-проспектов Европы позволяют смело утверждать, что воспитанник самарского баскетбола точно готов к переходу на следующий этап своей карьеры. Впереди у Егора новые вызовы, и, если судить по его прогрессу, следующая планка может оказаться ещё выше.