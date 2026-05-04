«Уралмаш» бился. Увы, сил на всю игру не хватило — «Зенит» шагнул в полуфинал

«Уралмаш» является единственным представителем в плей-офф, кто забрал хотя бы одну игру у гранда в четвертьфиналах. Правда, уральцы находятся на грани вылета от «Зенита», потому что питерцы ведут со счётом 2-1. Расскажем все подробности матча в Екатеринбурге.

Первые полторы минуты встречи оказались безрезультативными, но затем команды разбросались и шли вровень вплоть до половины четверти. Благодаря удачным действиям Андрея Мартюка и Джонни Джузэнга «Зенит» быстро перехватил инициативу и вышел вперёд — 11:6. «Уралмаш» ответил двумя «трёшками» от Гарретта Нэвелса и Джавонте Дагласа, а Деян Радоньич взял первый тайм-аут в игре. И у гостей нашлись Трент Фрейзер и Андрей Воронцевич, которые реализовали по трёхочковому броску. Теперь уже пауза последовала от Антона Юдина, результата она особо не дала, так как «Зенит» выиграл четверть со счётом 19:14.

Во второй четверти «Зенит» взвинтил темп и стал очень успешно действовать в «краске» соперника. Гости оформили рывок 11:2, а Юдин выдал эмоциональную речь в тайм-ауте для своих подопечных. Сработала ли она? Да, хозяева прибавили на обеих сторонах паркета, включился Октавиус Эллис. Центровой стал собирать подборы и набирать очки. Ему помогал Нэвелс, оформивший 2+1. Постепенно «Уралмаш» сокращал отставание, а затем и вовсе сравнялся по счёту в отрезке — 15:15. В итоге команды так и не выявили сильнейшего в четверти — 23:23.

Борьба во второй половине вышла на первый план. Команды полностью отдавались в обороне, и такая манера игры отлично подошла «Уралмашу», который вырвался вперёд (48:47) после рывка 11:5. Вёли уральцев за собой Даглас, набравший семь очков, и Антон Карданахишвили, выделявшийся и в атаке, и в защите. Однако «Зенит» прибавил после удачных действий от Фрейзера и Георгия Жбанова. Ещё одна четверть завершилась вничью — 18:18.

Ксавьер Мун в первой половине больше отвечал за розыгрыш, однако на старте заключительной четверти забросил две «трёшки». «Зенит» завладел комфортным преимуществом — 66:55. У «Уралмаша» перестала клеиться игра в атаке. Гости сполна воспользовались этим и одержали победу со счётом 78:61.

X-фактор

Трент Фрейзер Фото: Единая лига ВТБ

Реализация из-за дуги была элитной у «Зенита» — 42,9%. Да и с ближней дистанции тоже — 54,5%. Нельзя не сказать и про движения мяча у питерцев. Гости великолепно находили свободные попытки и совершили 21 передачу. X-фактором был Фрейзер, на которого уральцы не нашли управы. К тому же питерцы всегда отвечали на любые удачные действия соперника. Радоньич грамотно руководил командой и брал своевременные тайм-ауты.

Лучшие и худшие

Трент Фрейзер и Гарретт Нэвелс Фото: Единая лига ВТБ

Самым результативным в матче стал Фрейзер с 15 очками, одним подбором и одним перехватом. Мартюк поддержал напарника, набрав 12 очков, шесть подборов и одну передачу. Мун качественно помогал со скамейки, записав на свой счёт 11 очков, один подбор, восемь передач и два перехвата. Ещё стоит выделить Андре Роберсона, который почти собрал дабл-дабл, остановившись на показателях в девять очков, восемь подборов и два блок-шота. У «Уралмаша» выделялись Нэвелс — 12 очков, два подбора и два перехвата и Эллис — 10 очков, семь подборов, три передачи, два перехвата и один блок-шот. Также хорошо себя проявил Карданахишвили: 10 очков и два перехвата.

Даглас в определённый момент встречи тащил на себе «Уралмаш», но затем прицел у Джавонте сбился, и итоговые 10 очков и четыре подбора не кажутся такими впечатляющими. Тимофей Герасимов плохо бросал (25%) и за 29 минут набрал восемь очков, три подбора и четыре передачи. У «Зенита» не лучшую свою игру показали Воронцевич и Шаманич. Оба часто мазали, однако были полезны в защите.

Итоги

Болельщики «Уралмаша» Фото: Единая лига ВТБ

«Уралмаш» заслужил только хвалебные слова в свой адрес, потому что команда забрала один матч у гранда, в то время как никому не удалось добиться такого же результата в других четвертьфинальных парах. Уральцам не удалось порадовать своих болельщиков, но вряд ли это входило в планы Юдина и его подопечных, так, к сожалению, бывает. «Зенит» в полуфинале сразится с УНИКСом. Будем следить за интересным баскетболом!