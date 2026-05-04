«Нью-Йорк» разогнался. Но «Филадельфия» не так проста, как кажется

Серия между «Нью-Йорком» и «Филадельфией» в полуфинале Востока стартует в ночь на 5 мая. Команды по-разному провели первый раунд, что напрямую отражается на том, чего ждать от их следующей встречи. «Никс» выиграли у «Атланты» за шесть матчей. После двух поражений с минимальным разрывом они смогли перестроить игру — сократили потери, усилили защиту на периметре и ускорили атаки. Последний матч они сделали фактически односторонним уже в первой половине. Главное — тренер Майк Браун сумел грамотно распределить игровые минуты между всеми баскетболистами.

У «Нью-Йорка» отработанная модель, которая делает команду предсказуемой в хорошем смысле: игроки держат высокий темп и стараются не допускать спадов во время встречи. Им не нужно всё время действовать через один и тот же вариант завершения атаки, они подстраиваются под защиту соперника. «Филадельфия» добилась успеха через трудности.

В серии с «Бостоном» дела у «Сиксерс» шли не лучшим образом, но после того, как счёт стал 1-3, команда изменила свой стиль. В последних встречах они стали медленнее, сконцентрировались на контроле темпа и почти не отдавали сопернику шансов на быстрые атаки. Это сбило темп «Бостона», снизило их точность и перевело игру в позиционное русло, где «Филадельфия» выглядела увереннее.

Джоэл Эмбиид и Карл-Энтони Таунс, сезон-2025/2026 Фото: Ishika Samant/Getty Images

Важную роль сыграла работа без мяча. Тайриз Макси брал на себя обязанности разыгрывающего, а Ви Джей Эджкомб добавлял движения и атаковал слабые места в защите соперника. После возвращения Джоэла Эмбиида структура игры практически не поменялась, он органично вписался в уже выстроенную систему, не став её центром. В первом матче серии многое будет зависеть от темпа: у «Нью-Йорка» акцент на быстрые атаки и большое количество владений, в то время как «Филадельфия» старается играть размеренно и тянет время на каждой атаке. В итоге тот, кто навяжет свой темп, получит преимущество.

Защита периметра становится ещё одним важным фактором. Раньше «Никс» хорошо перекрывали трёхочковую после первых матчей, а «Сиксерс» снижали процент попаданий соперника своей грамотной защитой. Как раз это противостояние и станет одним из ключевых в серии.

В регулярке обе команды обменялись гостевыми победами, поэтому фактор своего паркета особого значения не имеет. В первой игре всё будет крутиться вокруг контроля мяча, темпа и работы в атаке. Коллективы к полуфиналу подошли подготовленными, и преимущество получит тот, кто быстрее привыкнет к особенностям соперника.