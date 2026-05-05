«Орландо» уволил тренера Джамала Мозли. После прогресса в клубе ждут бóльшего

«Орландо» решил расстаться с главным тренером Джамалом Мозли после проигрыша в первом раунде плей-офф. Официальное заявление появилось почти сразу после поражения от «Детройта». Об изменениях первым написал инсайдер Шэмс Чарания, затем клуб подтвердил новости. Президент клуба Джефф Уэлтман поблагодарил тренера за проделанную работу и отметил, что команде требуется новый подход. Руководство объяснило, что такое решение принято не из-за одной неудачи, а потому, что их не устраивали результаты в целом.

Мозли стал главным тренером «Орландо» в 2021 году, как раз в тот момент, когда команду начали перестраивать. Первые два сезона прошли без особых успехов: о плей-офф даже не думали, основной упор делали на молодых игроков. К сезону-2023/2024 у «Мэджик» появились шансы выйти в постсезон, однако реально закрепиться среди лучших так и не получилось. Три года подряд команда вылетала уже в первом раунде — сначала от «Кливленда», потом от «Бостона» и теперь — от «Детройта». В итоге так и сформировалось представление о результатах Мозли: вроде движение есть, но настоящего прорыва нет. В сезоне-2025/2026 результат был нестабильным. По итогу регулярки «Орландо» занял восьмое место с балансом 45-37, причём концовку сезона провалил, проиграв резервному составу «Бостона» в последнем туре. В плей-ин сначала уступили «Филадельфии», а потом уже бились за место в плей-офф с «Шарлотт».

Сначала «Орландо» был впереди в серии с «Детройтом» и мог спокойно выходить в следующий раунд, ведя 3-1. Однако команда проиграла, хотя в ключевом матче вела с большим отрывом, а потом уступила и в седьмой встрече. Это вызвало вопросы к тренерским решениям в серии и повлияло на мнение о сезоне в целом. Уже по ходу чемпионата ходили разговоры, что тренер может потерять своё место, а отношения тренера с лидерами обсуждали отдельно. Согласно ClutchPoints, форвард Паоло Банкеро был недоволен тем, что в концовках мячи не отдавали ему. Несмотря на это, рабочие отношения между игроком и тренером оставались нормальными.

Джамал Мозли и Франц Вагнер, сезон-2025/2026 Фото: Getty Images

Руководство очень рассчитывало, что обмен на Десмонда Бейна поможет команде атаковать лучше. На деле ничего особо не изменилось. Конечно, травмы лидеров сыграли свою роль, однако внутри клуба считают, что дело не только в этом. Мозли завершает работу в Орландо с результатом 189 побед и 221 поражение в регулярке, а в плей-офф выиграл семь матчей и проиграл 12. Это говорит о том, что команда перестала быть явным аутсайдером, но топ-результатов добиться не удалось. Поиск нового тренера будет вести Уэлтман, с которым «Мэджик» недавно продлили контракт. Среди кандидатов называют Билли Донована, Дарвина Хэма и Тома Тибодо, но Дасти Мэй, который работает в NCAA и выиграл последнее «Мартовское безумие» с «Мичиганом», пока что вряд ли примет предложение.

Будущее самого Мозли тоже под вопросом, однако варианты уже есть. Американские инсайдеры сватают его в «Нью-Орлеан», где как раз подыскивают главного тренера. Пока в лиге пустует несколько постов, спрос на Джамала сохраняется. Для «Орландо» его отставка означает точку в том отрезке, когда клуб комплектовался и вновь выходил в плей-офф. Теперь управленцы будут исходить из нового уровня амбиций и требований к имеющимся баскетболистам.