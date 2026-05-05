Хапоэль Тель-Авив — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Плей-офф НБА — 2026, Нью-Йорка — Филадельфия: обзор первого матча серии от 5 мая, Никс повели со счётом 1-0, Джейлен Брансон

«Нью-Йорк» разгромил «Филадельфию» с историческим размахом. Серия получила острый сюжет
Артемий Берстенев
«Нью-Йорк» разгромил «Филадельфию» с размахом
Комментарии
«Никс» повели 1-0, а «Сиксерс» ещё восстанавливаются после противостояния с «Бостоном».

Началась вторая стадия плей-офф, в которой встречаются «Нью-Йорк» и «Филадельфия». Уже первая игра показала, как команды соотносятся по силам и задала тон всей серии. «Никс» сразу навязали высокий темп, а соперник не сумел к нему быстро приспособиться.

Джейлен Брансон раз за разом атаковал через пик-н-ролл, заставляя защиту менять свои решения прямо по ходу атаки. При этом мяч быстро доходил до свободных партнёров, за счёт чего «Нью-Йорк» быстро получил преимущество в позиционной борьбе.

С самого начала хозяева не давали сопернику шанса догнать — они каждый раз уверенно отыгрывали свои владения и почти не ошибались. О Джи Ануноби попадал из хороших позиций, Карл-Энтони Таунс помогал начинать атаки, а Микал Бриджес хорошо чувствовал, когда надо ускориться, а когда сбавить темп. Во второй четверти у «Никс» получилась сильная серия, а потом Брансон довёл разницу до безопасной отметки несколькими хорошими бросками подряд. После этого «Сиксерс» выглядели немного растерянно и уже не могли взять игру под контроль.

Ви Джей Эджкомб и Джейлен Брансон, сезон-2025/2026

Фото: Al Bello/Getty Images

После долгого перерыва игра осталась прежней. «Никс» не стали ускоряться, а просто продолжали находить слабые места в защите соперника. Трёхочковый бросок Таунса в середине третьей четверти только подчеркнул уже сложившийся перевес, и бóльшую часть оставшегося времени на площадке играли запасные.

У «Филадельфии» не получилось наладить стабильную атаку: Джоэл Эмбиид получал мячи там, где привык, но забивал мало. Тайриз Макси долго раскачивался и никак не мог войти в ритм, а Пол Джордж появлялся лишь эпизодически и никак не влиял на игру. Часто команда затягивала с атакой и бросала не с самых удобных позиций.

Не обошлось без влияния расписания. «Сиксерс» вышли на матч почти без отдыха после семиматчевой серии с «Бостоном», а у «Никс» было больше времени восстановиться после прошлого раунда, в котором они сильно не напрягались, обыграв «Атланту» со счётом 4-2. Это отразилось и на темпе, и на точности. Если смотреть на статистику, различие большое — «Нью-Йорк» реализовал 63% бросков и почти всё время вёл встречу.

Итоговый счёт вышел 137:98 в пользу «Никс». Эта серия вошла в историю, потому что «Никс» впервые с 1997 года трижды подряд выигрывали с перевесом больше 30 очков в плей-офф, и вообще ни у кого ещё в НБА не получалось за плей-офф взять три победы подряд с преимуществом не меньше 25 очков. Вторая игра между командами состоится в ночь на 7 мая.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
05 мая 2026, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
137 : 98
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Нью-Йорк Никс: Брансон - 35, Ануноби - 18, Бриджес - 17, Таунс - 17, Макбрайд - 8, Харт - 8, Колек - 8, Альварадо - 5, Диавара - 5, Хукпорти - 5, Дадье - 4, Шамет - 3, Кларксон - 2, Робинсон - 2, Сохан
Филадельфия Сиксерс: Джордж - 17, Эмбиид - 14, Макси - 13, Убре - 12, Эджкомб - 12, Эдвардс - 8, Барлоу - 7, Граймс - 5, Уотфорд - 5, Терри - 3, Уокер - 2, Драммонд, Лоури, Брум, Бона
