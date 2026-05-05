Вембаньяма ярко вошёл в историю плей-офф НБА. Он побил рекорд, живший более 40 лет!

Первая игра полуфинала Западной конференции между «Сан-Антонио» и «Миннесотой» получилась очень упорной, гости выиграли всего в одно владение. Главными героями стали защита хозяев с участием Виктора Вембаньямы и возвращение на площадку Энтони Эдвардса после травмы — он пропустил девять дней.

Вембаньяма сразу начал активно работать под кольцом. В первых же атаках он дважды не дал пройти соперникам, а потом перекрыл бросок Руди Гобера с ближней дистанции. Из-за его игры «Миннесота» стала чаще атаковать из-за дуги и бросать под давлением.

К большому перерыву на счету француза уже было семь блок-шотов, и после перерыва он продолжил в том же духе. В итоге Вембаньяма набрал 12 блоков — это новый рекорд плей-офф НБА. Кроме того, он набрал 11 очков и сделал 15 подборов, что позволило оформить трипл-дабл. Это вообще третий случай в истории плей-офф после Эндрю Байнума (2012 год) и Хакима Оладжьювона (1990), когда игрок сделал трипл-дабл с блок-шотами вместо передач.

Лучшие по блок-шотам за игру в истории плей-офф НБА

Стоит добавить, что лишь 12 раз конкретный игрок оформлял ровно девять блоков за матч в плей-офф НБА.

У «Сан-Антонио» не получалось поддерживать равномерную атаку. После первых передач нападение теряло скорость, а мяч не задерживался, и команде приходилось искать тяжёлые броски. 18 очков набрал новичок Дилан Харпер, ещё по 17 — Джулиан Шампани и Стефон Касл, но эти очки не выглядели результатом слаженной работы. «Миннесота», в свою очередь, действовала более организованно, Джулиус Рэндл принёс им стабильность и показал хорошую статистику — 21 очко и 10 подборов, а Эдвардс вышел на замену, добавив темпа.

Звёздный защитник появился примерно за семь минут до конца первой четверти, сыграл 25 минут и реализовал 8 из 13. Пусть он и не провёл на площадке очень много времени, его появление помогло атаке стать разнообразнее. Тем более именно Энтони сыграл важную роль в заключительной четверти, набрав 11 очков.

Концовка получилась насыщенной: перехват Девина Васселла и быстрые два очка Харпера сократили отставание до минимума — за 31 секунду до конца «Сан-Антонио» был совсем рядом. После того как Рэндл промахнулся, у хозяев появилась последняя возможность, однако трёхочковый Шампани не оказался точным.

В итоге встреча закончилась в пользу «Миннесоты» — 104:102. Хотя Вембаньяма провёл относительно сильный матч, всё решили цепочка моментов в концовке и более равномерная атака гостей. Следующая встреча команд пройдёт в ночь на 7 мая.