В серии «Детройт» — «Кливленд» исход определят тонкости. Какие именно?

«Детройт» и «Кливленд» начинают полуфинал Восточной конференции сразу после тяжёлых семиматчевых серий. На отдых почти не осталось времени. «Пистонс» победили «Орландо», потому что контролировали игру и были сильны в защите. Кейд Каннингем снова стал главным на площадке: он не только организовывал атаки, но и заканчивал их, набрав 32 очка и 12 передач в главном матче. Второй по эффективности — Тобиас Харрис, который набрал 30 очков, однако многое зависело от передач разыгрывающего.

«Кливленд» выиграл у «Торонто», действуя по-разному в разных ситуациях. Команда Кенни Аткинсона меняла стиль: иногда упор был на броски с периметра, иногда — на борьбу под кольцом. В седьмой игре Джарретт Аллен уверенно играл под щитом, набрал 22 очка и сделал 19 подборов, а Донован Митчелл продолжал оставаться главным снайпером и лидером на площадке. Один из главных вопросов в начале новой серии — как обе команды будут действовать в трёхсекундной зоне. «Детройт» по ходу сезона хорошо защищается у своего кольца. Это достигается не за счёт одной звезды в защите, а благодаря выстроенной командной игре, постоянной подстраховке и хорошему возвращению к своим. В серии с «Орландо» такой подход защиты «Детройта» стал причиной больших трудностей соперника при позиционных атаках.

У «Кливленда» такой стиль уже вызывал трудности с «Торонто» — когда Митчеллу не давали пройти к кольцу и оставляли на периметре. В такие моменты атаке приходилось сбавлять темп и больше надеяться на дальние броски. Чтобы не повторять прошлых ошибок, нужно добавить движения без мяча и чаще использовать Аллена у кольца, чтобы и он принимал решения. А у «Детройта» своя слабость — они слишком сильно зависят от Каннингема. Если по нему хорошо защищаются либо он сам ошибается, у команды ломается нападение. Даже когда «Детройт» выигрывал, иногда возникали отрезки без нормальных бросков. В серии с «Кливлендом» с их защитой это может стать серьёзной проблемой.

У гостей есть несколько способов защититься против Каннингема. Можно играть с персональной опекой или построить схемы, где игроки меняются и стараются перекрывать его передачи. Если получится ограничить его, тогда уже придётся больше рассчитывать на остальных игроков «Детройта», а с созданием моментов у них часто бывают проблемы. Ещё один важный момент — обе команды совсем недавно провели по тяжёлой седьмой встрече, так что сейчас важно грамотно распределять игровое время и полагаться не только на основных, но и на запасных. «Кливленд» в прошлой серии делал это лучше, чем «Детройт», который больше нагружал лидеров.

Скорее всего, первый матч получится неспешным, с небольшим числом быстрых атак. «Детройт» попробует не пускать соперников к кольцу и замедлить игру, а «Кливленд» сделает ставку на командные передачи и дополнительные движения без мяча. То, какой стиль окажется сильнее, и станет главным вопросом встречи, ведь обе команды будут действовать осторожно, времени на принятие решений у игроков будет не так много.