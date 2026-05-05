Старый знакомый и новичок — что известно о кандидатах на участие в следующем сезоне?

Перезагрузка Единой лиги: кто покидает элиту и для кого освободилось место в турнире

Сезон-2025/2026 Единой лиги ВТБ не завершён, плей-офф в самом разгаре, а контуры следующего розыгрыша чемпионата постепенно начинают обретать чёткие очертания. Дедлайн по подаче заявок, прошедший 30 апреля, показал, что в лиге могут быть заметные изменения. В списке участников на будущий розыгрыш отсутствует «Самара» — клуб, который ещё недавно демонстрировал свои амбиции и входил в число самых перспективных проектов лиги. На смену волжанам готовятся прийти старые знакомые и новые игроки – «Астана» и «Динамо» Владивосток» — что может повлиять на расстановку сил в турнире.

Крутое пике «Самары»: от пятого бюджета до банкротства

Игроки БК «Самара» Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Путь самарского коллектива в элите российского баскетбола получился стремительным и драматичным. Клуб официально пополнил состав Лиги ВТБ в 2022 году, сразу заявив о себе как о серьёзном игроке. В дебютном сезоне волжане располагали внушительным бюджетом в 615 млн рублей — на тот момент это был пятый показатель в лиге, выше, чем у «Нижнего Новгорода» или «Пармы».

Однако затем ситуация в клубе резко ухудшилась. «Самара» столкнулась с серьёзными финансовыми трудностями, что привело к образованию многомиллионных долгов и задержкам по выплатам игрокам и сотрудникам. В результате клуб был переформатирован: управление перешло под контроль региона, а новая структура была оформлена в виде АНО (автономной некоммерческой организации).

Несмотря на поддержку администрации региона и попытки стабилизировать ситуацию, «Самара» не смогла предоставить финансовые гарантии для участия в Единой лиге в установленный срок. Вероятнее всего, следующий сезон команда проведёт в Суперлиге, что при текущих вводных выглядит наиболее логичным сценарием для сохранения клуба и его системы.

Смена караула: возвращение «Астаны» и вызов с Дальнего Востока

Уход самарцев открывает дорогу новым участникам. Как уже отмечалось, на рассмотрении в лиге сейчас находятся две заявки:

БК «Астана» Фото: Диас Мейрманов (БК «Астана»)

«Астана»: Флагман казахстанского баскетбола готов вернуться в элиту. Пропустив один сезон (нынешний), команда сосредоточилась на внутреннем первенстве, где уверенно выиграла регулярный чемпионат, получив прямую путёвку в полуфинал. За право пробиться в финал турнира клуб поборется с «Барсы Атырау». Если учитывать, что в чемпионате Казахстана выступает всего пять команд, вполне закономерно, что такому крупному игроку необходимо повышение уровня конкуренции. Возвращение в Единую лигу видится как логичный шаг для клуба, которому стало тесно в рамках национального первенства.

Игроки БК «Динамо» (Владивосток») Фото: bcdynamo25.ru

«Динамо» (Владивосток): Путь «Динамо» в элиту сопровождается настоящими информационными качелями. Ещё в середине марта директор и главный тренер команды Эдуард Сандлер на пресс-конференции заявлял, что клуб не ставит перед собой задачу вступления в Единую лигу. Как видно, позиция с тех пор изменилась. Быть может, визит президента ЕЛ ВТБ Сергея Кущенко во Владивосток и его переговоры с губернатором Приморского края придали процессу новый импульс. Несмотря на прошлые отказы из-за отсутствия гарантий по «Фетисов Арене», команда предприняла ещё одну попытку зайти в главный турнир страны. Спортивный сезон для динамовцев уже завершился — команда уступила «Новосибирску» в четвертьфинале Суперлиги (1-3 в серии). Тем не менее к 30 апреля документы в Лигу ВТБ всё же были поданы. Если вопрос будет решён, география турнира расширится до Тихого океана, что станет серьёзным логистическим вызовом для всех участников.

Нынешний сезон Единой лиги радует упорной борьбой и множеством ярких моментов. Следующий розыгрыш, судя по всему, может преподнести новые интриги. Потенциальное возвращение «Астаны» и амбициозный, пусть и непростой путь «Динамо» из Владивостока говорят о том, что интерес к турниру есть не только в самых дальних уголках России, но и в странах СНГ. Лиге предстоит решить, готова ли она к расширению географии и возвращению старых партнёров. Безусловно, это может дополнительно усилить интерес к турниру в этих регионах. Но очевидно одно — местные болельщики праздник большого баскетбола точно заслужили.