«Хочу, чтобы вы помнили меня таким, каким я был». Ачилле Полонара попрощался с баскетболом

«Я хотел бы, чтобы этот момент никогда не наступал». Этими словами 34-летний Ачилле Полонара попрощался с большим баскетболом, поставив точку в долгой и насыщенной карьере. Итальянский форвард, ставший для многих символом стойкости, принял непростое решение оставить паркет после изнурительной борьбы с тяжёлыми заболеваниями. Попытки вернуться в игру после пересадки костного мозга и комы показали: организм больше не готов к нагрузкам профессионального спорта.

В своём открытом письме Полонара подчеркнул, что решение далось ему непросто. После того как в июне 2025 года ему диагностировали острый миелоидный лейкоз, Ачилле прошёл через трансплантацию и сложнейший процесс реабилитации. Несмотря на возобновление индивидуальных тренировок и подписание контракта с «Сассари», игрок честно признал, что не сможет выйти на прежний уровень.

Ачилле Полонара итальянский баскетболист «Спасибо тренерам, спасибо партнёрам по командам и медицинскому персоналу каждого клуба, где я выступал, — за то, что позволяли мне чувствовать себя хорошим игроком, но прежде всего — человеком… Спасибо и тем, кто оскорблял меня в соцсетях и на аренах, — вы были моей силой! Я хотел бы, чтобы этот момент никогда не наступал. Я пытался, возобновил индивидуальные тренировки, но понимаю, что пришло время сказать «хватит», потому что я больше не буду прежним игроком. Хочу, чтобы вы запомнили меня таким, каким я был! Буду скучать по тебе, баскетбол».

Большое путешествие: от Терамо до европейских грандов

Ачилле Полонара в составе «Басконии» Фото: Angel Martinez/Euroleague Basketball via Getty Images

Карьеру Полонары можно охарактеризовать как большое путешествие по ведущим европейским лигам. За свою карьеру он успел поиграть в девяти клубах и сменил несколько стран. Начав на родине в «Терамо», Ачилле быстро вырос в одного из ведущих форвардов Италии, два года подряд — в 2012-м и 2013-м — получая награду лучшему игроку лиги в возрасте до 22 лет. Знаковым этапом стал период в «Динамо» Сассари, где в 2019 году он завоевал Кубок Европы ФИБА.

Международное признание пришло в испанской «Басконии». В 2020 году спортсмен не только выиграл чемпионат Испании, но и стал автором ключевой передачи в решающей встрече с «Барселоной». Позже в его карьере были такие гранды, как «Фенербахче», «Анадолу Эфес» и «Жальгирис». Последним полноценным клубом стал болонский «Виртус», с которым в 2025 году он поднялся на вершину итальянского баскетбола.

Ачилле Полонара в составе сборной Италии Фото: Giuseppe Cottini/Getty Images

Особое место в биографии Полонары занимает сборная Италии. Форвард прошёл путь от серебра на молодёжном Евро-2011 до роли лидера основной команды. Болельщики навсегда запомнят его выступление в квалификации к Олимпиаде в Токио, где Ачилле стал MVP турнира, а в финале помог обыграть сербов. Даже в самые тяжёлые времена федерация подчёркивала его значимость: в ноябре 2025 года Полонара не играл и боролся с миелоидным лейкозом, но был символически вызван в национальную команду в качестве капитана.

Главная битва за пределами паркета

Игроки «Фенербахче» и «Виртуса» поддерживают Ачилле Полонару перед матчем Евролиги Фото: Tolga Adanali/Euroleague Basketball via Getty Images

Последние годы карьеры для Ачилле превратились в череду сложнейших испытаний, где борьба за трофеи отошла на второй план, уступив место битве за собственное здоровье. В октябре 2023-го врачи поставили баскетболисту страшный диагноз — опухоль яичка. Тогда Полонара проявил невероятную волю: перенёс операцию и вернулся в игру всего через два месяца, казалось бы, оставив болезнь позади. Однако в июне 2025-го судьба подготовила новое испытание — острый миелоидный лейкоз. Лечение затянулось на месяцы: клиники Болоньи и Валенсии, химиотерапия и, наконец, пересадка костного мозга от донора из США. В октябре ситуация стала критической — из-за осложнений Ачилле впал в кому на 10 дней. То, что он смог восстановиться и весной 2026 года вновь приступить к тренировкам в «Сассари», многие называли чуть ли не чудом. Но, прислушавшись к организму, ветеран решил уйти.

За время карьеры Полонара выигрывал национальные чемпионаты в четырёх странах — Италии, Испании, Турции и Литве. В его активе 179 матчей в Евролиге и статус лидера сборной, которую он вывел на Олимпиаду в Токио. Но, конечно, одним из главных достижений Ачилле, которое выходит за рамки чисто спортивных достижений, останется его невероятное мужество. И хоть спортивный путь итальянца подошёл к концу, его история преодоления навсегда сохранится в памяти болельщиков и других игроков, для которых он стал или ещё станет примером.