Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Плей-офф НБА, сезон-2025/2026, Оклахома-Сити Тандер — Лос-Анджелес Лейкерс: анонс серии второго раунда, кто фаворит и разбор

Без Дончича — на убой? «Лейкерс» влетают в серию с грозной «Оклахомой»
Артемий Берстенев
Без Дончича — на убой?
Комментарии
Леброн Джеймс против свежих «Тандер».

В полуфинальной серии на Западе «Оклахома» сыграет против «Лейкерс». Первый матч пройдёт в Оклахома-Сити. Пока «Тандер» спокойно прошли «Финикс» без поражений и отдыхали почти 10 дней, «Лейкерс» только-только завершили относительно тяжёлую серию с «Хьюстоном». Сейчас команды сильно различаются по уровню свежести и игровой форме — это может быть решающим в начале.

Следите за плей-офф НБА на «Чемпионате»:
С каким счётом «Лейкерс» проиграют «Оклахоме»? Плей-офф НБА — LIVE
Live
С каким счётом «Лейкерс» проиграют «Оклахоме»? Плей-офф НБА — LIVE

В регулярном сезоне «Оклахома» всегда выигрывала у соперника и была явно сильнее, особенно в двух последних встречах весной, где превосходство по счёту было огромным. Правда, тогда у «Лейкерс» из-за травмы отсутствовали Лукас Дончич и Остин Ривз, что сильно ограничило их в атаке.

Судьба серии во многом зависит от состояния Дончича. После травмы колена он уже больше месяца восстанавливается, но до сих пор не может тренироваться на полную. На начало мая он всё ещё не готов выходить на площадку, и, согласно последним данным, словенец пропустит как минимум две первые встречи. Тренер команды Джей Джей Редик ничего не обещает по срокам его возвращения, так что остальным приходится перестраиваться.

Чет Холмгрен, Люк Кеннард и Деандре Эйтон, сезон-2025/2026

Чет Холмгрен, Люк Кеннард и Деандре Эйтон, сезон-2025/2026

Фото: Getty Images

В таком составе Леброн Джеймс становится ключевой фигурой, а уже затем — Остин Ривз, который также недавно восстановился после травмы. В матчах с «Хьюстоном» Джеймс уверенно создавал шансы для команды, контролировал игру, набирал больше 23 очков и часто находил партнёров передачами. Когда нет Дончича, Леброну приходится чаще брать инициативу в нападении, особенно против прессинга соперника на дуге.

Марк Дэйгнолт говорил, что «Финикс» умеет создавать проблемы соперникам за счёт ускорения игры и быстрых атак. «Оклахоме» стоит над этим поработать, чтобы не проигрывать в таких эпизодах, а в защите команда по-прежнему выглядит организованно, даже когда в составе нет Джейлена Уильямса.

«Оклахома» после прошлогоднего успеха много работала над тем, чтобы избавиться от внутренних проблем. В первой встрече серии не стоит ждать, что всё решит статистика из регулярки. «Лейкерс» ищут новые опции в нападении, а «Тандер» после перерыва только втягиваются. Здесь главное — какая команда быстрее привыкнет к своему актуальному составу и игровому ритму.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
06 мая 2026, среда. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Как выглядит сетка плей-офф НБА — смотрите здесь
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android