Без Дончича — на убой? «Лейкерс» влетают в серию с грозной «Оклахомой»

В полуфинальной серии на Западе «Оклахома» сыграет против «Лейкерс». Первый матч пройдёт в Оклахома-Сити. Пока «Тандер» спокойно прошли «Финикс» без поражений и отдыхали почти 10 дней, «Лейкерс» только-только завершили относительно тяжёлую серию с «Хьюстоном». Сейчас команды сильно различаются по уровню свежести и игровой форме — это может быть решающим в начале.

В регулярном сезоне «Оклахома» всегда выигрывала у соперника и была явно сильнее, особенно в двух последних встречах весной, где превосходство по счёту было огромным. Правда, тогда у «Лейкерс» из-за травмы отсутствовали Лукас Дончич и Остин Ривз, что сильно ограничило их в атаке.

Судьба серии во многом зависит от состояния Дончича. После травмы колена он уже больше месяца восстанавливается, но до сих пор не может тренироваться на полную. На начало мая он всё ещё не готов выходить на площадку, и, согласно последним данным, словенец пропустит как минимум две первые встречи. Тренер команды Джей Джей Редик ничего не обещает по срокам его возвращения, так что остальным приходится перестраиваться.

Чет Холмгрен, Люк Кеннард и Деандре Эйтон, сезон-2025/2026 Фото: Getty Images

В таком составе Леброн Джеймс становится ключевой фигурой, а уже затем — Остин Ривз, который также недавно восстановился после травмы. В матчах с «Хьюстоном» Джеймс уверенно создавал шансы для команды, контролировал игру, набирал больше 23 очков и часто находил партнёров передачами. Когда нет Дончича, Леброну приходится чаще брать инициативу в нападении, особенно против прессинга соперника на дуге.

Марк Дэйгнолт говорил, что «Финикс» умеет создавать проблемы соперникам за счёт ускорения игры и быстрых атак. «Оклахоме» стоит над этим поработать, чтобы не проигрывать в таких эпизодах, а в защите команда по-прежнему выглядит организованно, даже когда в составе нет Джейлена Уильямса.

«Оклахома» после прошлогоднего успеха много работала над тем, чтобы избавиться от внутренних проблем. В первой встрече серии не стоит ждать, что всё решит статистика из регулярки. «Лейкерс» ищут новые опции в нападении, а «Тандер» после перерыва только втягиваются. Здесь главное — какая команда быстрее привыкнет к своему актуальному составу и игровому ритму.