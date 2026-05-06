Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Плей-офф НБА — 2026, Детройт — Кливленд: обзор первого матча серии от 6 мая, Пистонс повели со счётом 1-0

«Детройт» начал с победы над «Кливлендом». Сильные стороны «Пистонс» решили всё
Артемий Берстенев
«Детройт» начал с победы над «Кливлендом»
Комментарии
Донован Митчелл не спас, а Джарретт Аллен исчез. «Кавальерс» уступают 0-1.

Первый матч второго раунда между «Детройтом» и «Кливлендом» сразу задал стиль всей серии. Команды действовали в своём темпе и делали упор на разные детали, а ведущие игроки показали явные плюсы и минусы. Хозяева с самого начала грамотно занимались позиционной игрой.

Следите за плей-офф НБА на «Чемпионате»:
С каким счётом «Лейкерс» проиграют «Оклахоме»? Плей-офф НБА — LIVE
Live
С каким счётом «Лейкерс» проиграют «Оклахоме»? Плей-офф НБА — LIVE

Кейд Каннингем взял под контроль владения и не форсировал события, а атаковать старался аккуратно. Это помогало «Детройту» чередовать броски с дальних дистанций и атаки из-под кольца. Тобиас Харрис добавил стабильность из средней зоны, а Данкан Робинсон растягивал оборону и освободил проходы для остальных.

«Кливленд» начал матч неуверенно и разрозненно. Донован Митчелл иногда набирал очки, но это не помогало команде поймать ритм, а Джеймс Харден чаще сбивал темп, чем действительно влиял на игру. Попытки забить через индивидуальные проходы почти не приносили пользу, поэтому гости долго не могли догнать соперника после отставания в первой половине.

Джеймс Харден и Кейд Каннингем

Джеймс Харден и Кейд Каннингем

Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Более ровная игра у «Кливленда» получилась только под конец третьей четверти, когда они стали защищаться активнее и быстрее переходить в атаку. Им почти удалось догнать «Детройт», но трёхочковый бросок Рона Холланда прямо под финал четверти вновь дал хозяевам преимущество и позволил удержать контроль над игрой.

Во время четвёртой четверти соперники сравняли счёт, и именно эта часть матча оказалась определяющей. После этого «Пистонс» воспользовались моментом и провели пару результативных атак через Дюрена под кольцом, где ему ассистировал Каннингем. Ещё раньше Дюрен не дал Хардену забить, что придало уверенности всей команде.

Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Ограниченная польза от Джарретта Аллена сильно сказалась на игре «Кавальерс». После хорошего выступления с «Торонто» его выбили из колеи: игроки «Детройта» не давали ему получать мяч и завершать атаки, из-за чего нападение «Кливленда» стало менее гибким, особенно в позиционной игре. «Детройт» сумел этим воспользоваться, играл собраннее в концовке и победил со счётом 111:101. Следующий матч команд пройдёт в ночь на 8 мая.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
06 мая 2026, среда. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
111 : 101
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Детройт Пистонс: Каннингем - 23, Харрис - 20, Робинсон - 19, Дженкинс - 12, Дюрен - 11, Томпсон - 11, Холланд - 6, Стюарт - 6, Грин - 3, Рид, Леверт, Ланир, Сассер, Смит
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 23, Харден - 22, Страс - 19, Мобли - 14, Шрёдер - 9, Уэйд - 5, Брайант - 4, Эллис - 3, Аллен - 2, Меррилл, Портер, Тайсон, Нэнс, Проктор, Томлин
Как выглядит сетка плей-офф НБА — смотрите здесь
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android