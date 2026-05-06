«Детройт» начал с победы над «Кливлендом». Сильные стороны «Пистонс» решили всё

Первый матч второго раунда между «Детройтом» и «Кливлендом» сразу задал стиль всей серии. Команды действовали в своём темпе и делали упор на разные детали, а ведущие игроки показали явные плюсы и минусы. Хозяева с самого начала грамотно занимались позиционной игрой.

Кейд Каннингем взял под контроль владения и не форсировал события, а атаковать старался аккуратно. Это помогало «Детройту» чередовать броски с дальних дистанций и атаки из-под кольца. Тобиас Харрис добавил стабильность из средней зоны, а Данкан Робинсон растягивал оборону и освободил проходы для остальных.

«Кливленд» начал матч неуверенно и разрозненно. Донован Митчелл иногда набирал очки, но это не помогало команде поймать ритм, а Джеймс Харден чаще сбивал темп, чем действительно влиял на игру. Попытки забить через индивидуальные проходы почти не приносили пользу, поэтому гости долго не могли догнать соперника после отставания в первой половине.

Джеймс Харден и Кейд Каннингем Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Более ровная игра у «Кливленда» получилась только под конец третьей четверти, когда они стали защищаться активнее и быстрее переходить в атаку. Им почти удалось догнать «Детройт», но трёхочковый бросок Рона Холланда прямо под финал четверти вновь дал хозяевам преимущество и позволил удержать контроль над игрой.

Во время четвёртой четверти соперники сравняли счёт, и именно эта часть матча оказалась определяющей. После этого «Пистонс» воспользовались моментом и провели пару результативных атак через Дюрена под кольцом, где ему ассистировал Каннингем. Ещё раньше Дюрен не дал Хардену забить, что придало уверенности всей команде.

Ограниченная польза от Джарретта Аллена сильно сказалась на игре «Кавальерс». После хорошего выступления с «Торонто» его выбили из колеи: игроки «Детройта» не давали ему получать мяч и завершать атаки, из-за чего нападение «Кливленда» стало менее гибким, особенно в позиционной игре. «Детройт» сумел этим воспользоваться, играл собраннее в концовке и победил со счётом 111:101. Следующий матч команд пройдёт в ночь на 8 мая.