Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Жальгирис Каунас — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Плей-офф НБА — 2026, Оклахома — Лейкерс: обзор первого матча серии от 6 мая, Тандер повели со счётом 1-0

У Леброна и «Лейкерс» не было шансов. «Оклахома» спокойно открыла серию победой
Артемий Берстенев
У Леброна и «Лейкерс» не было шансов
Комментарии
Лука Дончич по-прежнему травмирован, а Остин Ривз провёл неудачный матч.

В первом полуфинальном матче Западной конференции между «Оклахомой» и «Лейкерс» всё начиналось с хорошей игры гостей, которые набрали семь безответных очков, а Леброн Джеймс первым завёл команду. Однако этот старт не стал для них преимуществом на всю игру. Хозяева собрались, уменьшили количество ошибок и стали чаще забивать, постепенно перехватили инициативу и уже к концу первой четверти вышли вперёд.

Следите за плей-офф НБА на «Чемпионате»:
«Лейкерс» разгромно проиграли, «Детройт» справился с «Кливлендом». Плей-офф НБА — LIVE
Live
«Лейкерс» разгромно проиграли, «Детройт» справился с «Кливлендом». Плей-офф НБА — LIVE

В этом матче всё решила игра под кольцом. Чет Холмгрен хорошо боролся за позицию, часто подбирал мяч и не позволял соперникам просто забивать рядом с кольцом. С Айзея Хартенштайном у Чета получилось удачное взаимодействие, которое дало «Тандер» возможность чередовать разные варианты атак — и быстрые передачи, и розыгрыш через центровых.

Шей Гилджес-Александер задавал командный ритм, не делал поспешных действий. Аджай Митчелл играл вместо травмированного Джейлена Уильямса, был аккуратен с мячом, но попадал свои броски. Его результативное попадание с фолом в концовке третьей четверти позволило «Тандер» оторваться на двузначную разницу перед последним отрезком.

Матч не получился у «Лейкерс» в первую очередь из-за общих проблем. Команде явно не хватало Луки Дончича — без него нападение смотрелось сумбурно, много было индивидуальных попыток, но мало толка.

Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Остин Ривз никак не мог попасть в свой ритм и часто промахивался (3 из 16!), а к потере концентрации добавились и частые потери мяча. Усложнил ситуацию и ушибленый Джарред Вандербилт, из-за чего у тренера осталась меньше вариантов для замен. Во второй половине «Оклахома» играла чётко, грамотно оборонялась и разумно вела свои атаки, не давая гостям быстрых возможностей.

Итог — уверенная победа со счётом 108:90. Хозяева меньше ошиблись и реализовали больше бросков. Теперь командам предстоит снова встретиться в ночь на 8 мая.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
06 мая 2026, среда. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
108 : 90
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Оклахома-Сити Тандер: Холмгрен - 24, Гилджес-Александер - 18, Митчелл - 18, Маккейн - 12, Джо - 9, Хартенштайн - 8, Дорт - 6, Карузо - 5, Уоллес - 5, Уильямс - 3, Уиггинс, Уильямс, Топич
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 27, Хатимура - 18, Смарт - 12, Эйтон - 10, Ривз - 8, Кеннард - 7, Хэйс - 3, Ларэвиа - 3, Вандербилт - 2, Тьеро, Смит, Кнехт, Джеймс, Клебер
Как выглядит сетка плей-офф НБА — смотрите здесь
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android