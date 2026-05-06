У Леброна и «Лейкерс» не было шансов. «Оклахома» спокойно открыла серию победой

В первом полуфинальном матче Западной конференции между «Оклахомой» и «Лейкерс» всё начиналось с хорошей игры гостей, которые набрали семь безответных очков, а Леброн Джеймс первым завёл команду. Однако этот старт не стал для них преимуществом на всю игру. Хозяева собрались, уменьшили количество ошибок и стали чаще забивать, постепенно перехватили инициативу и уже к концу первой четверти вышли вперёд.

В этом матче всё решила игра под кольцом. Чет Холмгрен хорошо боролся за позицию, часто подбирал мяч и не позволял соперникам просто забивать рядом с кольцом. С Айзея Хартенштайном у Чета получилось удачное взаимодействие, которое дало «Тандер» возможность чередовать разные варианты атак — и быстрые передачи, и розыгрыш через центровых.

Шей Гилджес-Александер задавал командный ритм, не делал поспешных действий. Аджай Митчелл играл вместо травмированного Джейлена Уильямса, был аккуратен с мячом, но попадал свои броски. Его результативное попадание с фолом в концовке третьей четверти позволило «Тандер» оторваться на двузначную разницу перед последним отрезком.

Матч не получился у «Лейкерс» в первую очередь из-за общих проблем. Команде явно не хватало Луки Дончича — без него нападение смотрелось сумбурно, много было индивидуальных попыток, но мало толка.

Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Остин Ривз никак не мог попасть в свой ритм и часто промахивался (3 из 16!), а к потере концентрации добавились и частые потери мяча. Усложнил ситуацию и ушибленый Джарред Вандербилт, из-за чего у тренера осталась меньше вариантов для замен. Во второй половине «Оклахома» играла чётко, грамотно оборонялась и разумно вела свои атаки, не давая гостям быстрых возможностей.

Итог — уверенная победа со счётом 108:90. Хозяева меньше ошиблись и реализовали больше бросков. Теперь командам предстоит снова встретиться в ночь на 8 мая.