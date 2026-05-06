Слабый Остин Ривз стал бедой для «Лейкерс». А ведь клуб может заплатить за это $ 241 млн

«Лейкерс» не смогут победить в серии с «Оклахомой», если Остин Ривз не прибавит. Это особенно важно, если учитывать, что ему в теории могут предложить максимальный контракт на пять лет и $ 241 млн . Первый матч с «Тандер» «Лейкерс» проиграли со счётом 90:108, ведь, кроме основной опоры в нападении, никто не помогал. Разбираемся, почему так важна игра Ривза, как он чувствует себя после травмы и какое всё это значение имеет для команды.

Ривз совсем недавно вернулся после травмы, сразу снова стал получать много игрового времени, но со своей ролью не справился. Он набрал всего восемь очков, действовал плохо: реализовал только 3 из 16 с игры и не забросил ни одного из пяти трёхочковых. Первый результативный бросок сделал только в середине второй четверти, и этот плохой старт сказался на всей его игре. Ривз помог команде пятью подборами и шестью передачами, однако четыре потери испортили общее впечатление.

В регулярке Ривз был для «Лейкерс» вторым плеймейкером: у него был мяч, он играл в связке с Леброном и облегчал его задачу. В первой игре серии это не сработало — команда слишком часто шла в стандартные атаки, и «Оклахома» быстро подстроилась. Остин почти не давил на соперников, и те легко перекрывали основные угрозы и окружали периметр. На общем фоне Леброн оставался единственным стабильным игроком — его 27 очков и шесть передач тянули команду, но этого было мало, чтобы уравновесить игру. Без Леброна команда в нападении терялась. Именно Ривз должен был поддерживать атаку в эти моменты, однако форма помешала ему это сделать.

Статистика Остина Ривза в регулярке и плей-офф сезона-2025/2026 Фото: «Чемпионат»/Getty Images

Ривза плотно опекали — против него постоянно играл кто-то из пары Кейсон Уоллес — Алекс Карузо, при этом подключалась вся оборона «Оклахомы». Это одна из самых собранных защитных команд лиги, но дело не только в их давлении. Даже когда у Ривза были хорошие моменты, он всё равно не выглядел агрессивно и практически не угрожал кольцу. Скорее всего, сказывается то, что он вернулся после повреждения и пока не поймал нужный игровой ритм. В итоге он провёл очень слабый матч: с такой низкой результативностью у «Лейкерс» никто не играл в плей-офф много лет. Во встречах против организованных оборон такая неуверенность сразу бросается в глаза, команда лишается пространства и скорости, а остальным игрокам становится тяжелее.

Не стоит забывать о контракте — летом Ривз сможет получить большое продление на, как уже упоминали в первом абзаце, пять лет и $ 241 млн, но клуб примет решение исходя из его игры в ответственных сериях. Сейчас он пока не оправдывает ожиданий по уровню игроков с такими контрактами. «Лейкерс» крайне важно, чтобы он помогал разыгрывать и набирал очки. Без этого команда становится слишком простой, и в серии с «Оклахомой» этот недостаток сразу вышел наружу.