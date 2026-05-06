Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Панатинаикос Афины — Валенсия Баскет. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Плей-офф НБА — 2026, слабое выступление Остина Ривза в первом матче серии Оклахома — Лейкерс и будущий контракт баскетболиста

Слабый Остин Ривз стал бедой для «Лейкерс». А ведь клуб может заплатить за это $ 241 млн
Артемий Берстенев
Слабый Остин Ривз стал бедой для «Лейкерс»
Комментарии
Защитник поставил «Лос-Анджелес» под удар.

«Лейкерс» не смогут победить в серии с «Оклахомой», если Остин Ривз не прибавит. Это особенно важно, если учитывать, что ему в теории могут предложить максимальный контракт на пять лет и $ 241 млн. Первый матч с «Тандер» «Лейкерс» проиграли со счётом 90:108, ведь, кроме основной опоры в нападении, никто не помогал. Разбираемся, почему так важна игра Ривза, как он чувствует себя после травмы и какое всё это значение имеет для команды.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
06 мая 2026, среда. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
108 : 90
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Оклахома-Сити Тандер: Холмгрен - 24, Гилджес-Александер - 18, Митчелл - 18, Маккейн - 12, Джо - 9, Хартенштайн - 8, Дорт - 6, Карузо - 5, Уоллес - 5, Уильямс - 3, Уиггинс, Уильямс, Топич
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 27, Хатимура - 18, Смарт - 12, Эйтон - 10, Ривз - 8, Кеннард - 7, Хэйс - 3, Ларэвиа - 3, Вандербилт - 2, Тьеро, Смит, Кнехт, Джеймс, Клебер

Ривз совсем недавно вернулся после травмы, сразу снова стал получать много игрового времени, но со своей ролью не справился. Он набрал всего восемь очков, действовал плохо: реализовал только 3 из 16 с игры и не забросил ни одного из пяти трёхочковых. Первый результативный бросок сделал только в середине второй четверти, и этот плохой старт сказался на всей его игре. Ривз помог команде пятью подборами и шестью передачами, однако четыре потери испортили общее впечатление.

В регулярке Ривз был для «Лейкерс» вторым плеймейкером: у него был мяч, он играл в связке с Леброном и облегчал его задачу. В первой игре серии это не сработало — команда слишком часто шла в стандартные атаки, и «Оклахома» быстро подстроилась. Остин почти не давил на соперников, и те легко перекрывали основные угрозы и окружали периметр. На общем фоне Леброн оставался единственным стабильным игроком — его 27 очков и шесть передач тянули команду, но этого было мало, чтобы уравновесить игру. Без Леброна команда в нападении терялась. Именно Ривз должен был поддерживать атаку в эти моменты, однако форма помешала ему это сделать.

Статистика Остина Ривза в регулярке и плей-офф сезона-2025/2026

Статистика Остина Ривза в регулярке и плей-офф сезона-2025/2026

Фото: «Чемпионат»/Getty Images

Ривза плотно опекали — против него постоянно играл кто-то из пары Кейсон УоллесАлекс Карузо, при этом подключалась вся оборона «Оклахомы». Это одна из самых собранных защитных команд лиги, но дело не только в их давлении. Даже когда у Ривза были хорошие моменты, он всё равно не выглядел агрессивно и практически не угрожал кольцу. Скорее всего, сказывается то, что он вернулся после повреждения и пока не поймал нужный игровой ритм. В итоге он провёл очень слабый матч: с такой низкой результативностью у «Лейкерс» никто не играл в плей-офф много лет. Во встречах против организованных оборон такая неуверенность сразу бросается в глаза, команда лишается пространства и скорости, а остальным игрокам становится тяжелее.

Не стоит забывать о контракте — летом Ривз сможет получить большое продление на, как уже упоминали в первом абзаце, пять лет и $ 241 млн, но клуб примет решение исходя из его игры в ответственных сериях. Сейчас он пока не оправдывает ожиданий по уровню игроков с такими контрактами. «Лейкерс» крайне важно, чтобы он помогал разыгрывать и набирал очки. Без этого команда становится слишком простой, и в серии с «Оклахомой» этот недостаток сразу вышел наружу.

Следите за плей-офф НБА на «Чемпионате»:
«Лейкерс» разгромно проиграли, «Детройт» справился с «Кливлендом». Плей-офф НБА — LIVE
Live
«Лейкерс» разгромно проиграли, «Детройт» справился с «Кливлендом». Плей-офф НБА — LIVE
У Леброна и «Лейкерс» не было шансов. «Оклахома» спокойно открыла серию победой У Леброна и «Лейкерс» не было шансов. «Оклахома» спокойно открыла серию победой
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android