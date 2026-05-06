После обмена Дончича и провального сезона в «Далласе» — новая власть. Кто теперь главный?

Руководство «Далласа» сменилось: новым человеком, отвечающим за баскетбол, стал Масаи Уджири. До этого клуб принял несколько якобы важных решений — ушёл Лука Дончич, уволили Нико Харрисона.

После сделки с «Лейкерс» в команде оказался Энтони Дэвис, однако надежды на то, что он усилит «Даллас», не оправдались — игрок часто травмировался, а результаты стали хуже. Старт сезона получился слабым, Харрисона быстро уволили, а потом обменяли и самого Дэвиса в «Вашингтон». Клуб теперь сосредоточен на других приоритетах.

Назначение Уджири связано с желанием изменить команду вдолгую. При этом он не стал говорить о прошлых ошибках, больше обращая внимание на то, что нужно усилить управляемость и строить систему вокруг главных игроков. Сейчас Купер Флэгг — главная звезда. И, главное, молодая. Хотя его сезон был непростым, зато он уже признан лучшим новичком.

Купер Флэгг, сезон-2025/2026 Фото: Christian Petersen/Getty Images

Теперь руководство думает, как собрать вокруг него правильную команду и освободить его от лишней ответственности, поскольку его даже привлекали на позиции разыгрывающего. Возможен и вариант с возвращением Кайри Ирвинга, для которого, скорее всего, придумают новую роль, чтобы он лучше вписался в команду Флэгга. Сам Ирвинг пропустил сезон из-за травмы.

Ситуация с тренером сейчас не до конца понятна. Джейсон Кидд ещё работает по контракту, однако новый глава клуба не назвал по нему точную позицию. У Уджири стандартный для себя план: прежде чем принимать решения, он изучает работу тренеров внутри клуба. Такой подход у него был и в «Денвере», и в «Торонто».

Масаи Уджири на пресс-конференции Фото: Пресс-служба «Даллас Маверикс»

В менеджерской карьере Уджири были громкие кадровые перемены — он провёл обмен с участием Кармело Энтони в «Наггетс», после чего у команды изменился курс развития, а в «Рэпторс» привёл Кавая Леонарда из «Сан-Антонио», благодаря чему команда стала чемпионом в 2019 году. Эти истории говорят о том, что Уджири умеет принимать рисковые решения, но всё делает осознанно.

Сейчас у «Далласа» выбран новый путь по сравнению с недавним прошлым. Команда уже два раза подряд не попала в плей-офф, что говорит о проблемах и с игроками, и с руководством. В ближайшее время клубу предстоит принять решения по драфту, возможным обменам и тренерскому штабу.

Именно эти шаги покажут, куда движется команда. Назначение Уджири можно считать стартом нового этапа развития. Главный акцент — построить сильную структуру вокруг Флэгга и пересмотреть состав из-за ограничений. Понять, насколько это сработает, можно будет не сразу.