Леброн, тренажёрный зал и планы в Москве. Откровения Дёмина после первого сезона в НБА

Первый год Егора Дёмина в НБА подошёл к концу. Несмотря на досрочное завершение сезона из-за усилившейся боли в левой стопе, российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» успел закрепиться в составе и стать важной частью молодой команды. В большом интервью в подкасте «Бэнч» Егор подвёл итоги своего дебюта в североамериканской лиге, рассказав о трудностях логистики, обрядах посвящения, планах на будущее и многом другом.

Адаптация в НБА и «карточный долг» новичка

Переход из европейского и студенческого баскетбола в НБА оказался для Дёмина прежде всего испытанием на прочность. График лиги, включающий по три-четыре матча в неделю с постоянными перелётами через всю страну, кардинально отличается от привычного Егору ритма в мадридском «Реале» и тем более — в NCAA. Сложностью во многом стали не сами игры, а невозможность выстроить стабильный режим сна и питания. Если в начале сезона россиянин старался спать во время каждого перелёта, то позже осознал, что это только сильнее сбивает биологические часы, и переключился на просмотр фильмов.

Что касается традиционных для НБА обрядов посвящения, то Дёмину повезло: «У нас самая молодая команда в лиге, нет никого старше 30, поэтому с этим полегче. Плюс в этом году [новичков] было пять, пока со всеми разберёшься — пройдёт полсезона, поэтому никто не парился сильно». Обошлось без засыпанных попкорном машин, а обязанности Егора ограничились доставкой игральных карт на каждый командный рейс.

Нью-Йоркский быт и «автомобильный вопрос»

Жизнь в мегаполисе внесла свои коррективы в повседневные привычки игрока. Изначально Егор полагал, что в Нью-Йорке личный автомобиль не потребуется, а вождение в условиях местного трафика станет невыполнимой задачей. Однако по ходу сезона россиянин изменил мнение и всё же «разобрался с машиной», что стало важным этапом его бытовой адаптации.

Своё свободное время Дёмин старается проводить максимально продуктивно, балансируя между восстановлением и личными интересами. В этом графике находится место и для семейного тепла: приезд мамы на Новый год стал для него большой поддержкой. Впрочем, Егор в шутку отмечает, что домашним борщом делиться с партнёрами по команде не спешил.

Психология и новая роль

Одной из тем беседы стало внутреннее самоощущение игрока. Примечательно, что свой первоначальный трепет наш спортсмен использовал как источник для роста. Дёмин признался: перед стартом сезона его всерьёз беспокоила перспектива выходить на одну площадку с такими легендами, как Леброн Джеймс или Стефен Карри. Однако россиянин быстро осознал, что излишняя нервозность лишь мешает делу. Практика показала: уровень конкурентоспособности зависит исключительно от личной подготовки, поэтому страх оперативно сменился уверенностью.

Егор Дёмин разыгрывающий «Бруклина» «Сейчас понимаю: всё зависит от моей подготовки. Чем более подготовлен, тем более конкурентоспособен. Поэтому тут бояться нечего — только себя и своих решений».

Отдельно Егор затронул тему национальной идентичности. Выступление в НБА для него — не вопрос личного давления, а в первую очередь ответственность. Россиянин подчёркивает, что хочет транслировать историю своей страны в позитивном ключе и напоминать миру о силе отечественной баскетбольной школы. Появление буквы «ё» на его игровом джерси стало для него принципиальным моментом именно с этой целью.

Егор Дёмин разыгрывающий «Бруклин Нетс» «Мне просто важно представлять историю своей страны, места, откуда я родом. Опять же, буква «ё» на джерси от этого идёт. Хочется напомнить всем, что у нас до сих пор есть баскетбол и ещё больше будет».

Травма и личное развитие

Вынужденная пауза из-за повреждения стопы стала для Дёмина непростым испытанием: наблюдать за матчами со скамейки психологически сложнее, чем играть. Тем не менее свободное время он использует для саморазвития. Егор начал учиться игре на пианино, реализуя мечту об освоении музыкальных инструментов, и даже решился на внешние перемены, проколов ухо. При этом к татуировкам игрок относится осторожно, оставляя себе возможность «вернуться к старому Егору».

Сейчас главный акцент в жизни защитника — работа над физикой. Егор активно тренируется в зале под присмотром специалистов клуба и отмечает, что уже заметно прибавил в мышечной массе. Помимо спортивных целей, Дёмин развивает свой социальный бренд: он уже участвует в благотворительных проектах и мечтает в будущем построить в Москве современную баскетбольную площадку.

Несмотря на завершившийся досрочно сезон, Дёмин сохраняет позитивный настрой. Главным итогом года он считает понимание внутренних механизмов лиги. Теперь, когда у него за плечами опыт 52 матчей и средняя статистика в 10,3 очка, россиянин готовится к новому этапу карьеры с гораздо большей уверенностью в своих силах.