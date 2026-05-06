Игрок без имени, ставший оружием «Оклахомы». Кто помогает чемпионам НБА в защите титула

В современной НБА истории о том, как игрок второго раунда драфта за один год превращается из глубокого резервиста в ключевой фактор успеха в плей-офф, встречаются нечасто. Ещё год назад имя Аджая Митчелла было знакомо разве что самым преданным болельщикам «Оклахомы» и любителям студенческого баскетбола в США. В чемпионском походе 2025 года бельгиец довольствовался ролью игрока глубокого запаса, появившись на паркете лишь в 12 матчах. Однако в нынешнем розыгрыше плей-офф ситуация кардинально изменилась: после кадровых потерь в «Тандер» Митчеллу представился шанс помочь команде, и он им воспользовался сполна.

Испытание стартовым составом

Поворотный момент для Митчелла наступил во второй встрече первого раунда, когда травму получил Джейлен Уильямс — вторая звезда и важное звено в построениях Марка Дэйгнолта. Столкнувшись с необходимостью перекраивать ротацию, тренерский штаб доверился второгодке из Бельгии, и это решение себя полностью оправдало. Аджай не просто закрыл позицию в старте, но и привнёс в действия коллектива хладнокровие и эффективность на двух сторонах площадки, что редко встречается у столь молодых игроков.

Показатели Митчелла после травмы Уильямса подтверждают его готовность к большой роли: 18,3 очка, четыре подбора и четыре передачи в среднем за встречу. Примечательно, что с ним в стартовой пятёрке «Тандер» пока не знают поражений. Очередным подтверждением этого стал первый матч серии с «Лос-Анджелес Лейкерс». В этом встрече Аджай провёл на паркете 28 минут, записав на свой счёт 18 очков. «Оклахома» отыграла отставание в семь очков на старте и смогла довести дело до убедительной победы — 108:90.

Хладнокровие под давлением

Главным качеством Аджая, которое отмечают и партнёры, и тренеры, стало его ментальное спокойствие. Шей Гилджес-Александер после матча с «Лейкерс» подчеркнул, что Митчелла невозможно вывести из равновесия: «Аджая ничем не прошибёшь. То, что он настолько надёжен для нашей группы на столь раннем этапе карьеры, действительно впечатляет. Он приносит нам огромную пользу, особенно пока Джейлен вне игры». Это подтвердил и сам Митчелл, отметив, что на паркете он просто старается выполнять установки штаба, не поддаваясь лишним раздумьям.

Аджай Митчелл защитник «Оклахомы» «Находясь на площадке, я не особо задумываюсь о лишнем. Просто выхожу соревноваться и стараюсь максимально сосредоточиться на том, что требует от меня команда для победы».

Важность Митчелла для нынешних «Тандер» заключается ещё и в том, что он стабилизирует игру команды в те минуты, когда Гилджес-Александер отдыхает на скамейке. Связка Аджая с Джаредом Маккейном стала настоящим двигателем второго юнита, позволяя лидерам получать необходимый отдых без потери темпа и качества игры. В четвёртой четверти матча с «озёрниками» во многом действия Митчелла помогли создать решающий отрыв, окончательно сняв вопросы о победителе.

Путь к признанию

Если оглянуться на биографию игрока, то его прогресс будет вполне понятным. Митчелл прошёл школу европейского баскетбола, успев в юности поиграть во Франции вместе с Виктором Вембаньямой, а затем стал звездой университета Санта-Барбары в США. Несмотря на то что на драфте 2024 года он был выбран лишь под 38-м номером, «Оклахома» разглядела в нём потенциал, сразу же выменяв его у «Нью-Йорка».

Прошлый сезон был омрачён травмой пальца ноги и операцией, но клуб верил в спортсмена, подписав с ним полноценный контракт в феврале. Став вторым бельгийским чемпионом НБА в истории после Ди Джей Мбенги, Аджай летом закрепил свой успех новым трёхлетним соглашением на $ 9 млн. Сейчас очевидно, что для «Тандер» это вложение оказалось сверхудачным.

Пример Митчелла можно считать показательным: игрок получил шанс и воспользовался им сполна. От такого стремительного прогресса выигрывают все — в отсутствие Уильямса «Оклахома» не сбавляет, а продолжает доминировать, пока сам Аджай окончательно закрепляется в обойме. «Это большая сцена, но он совсем не теряется», — так охарактеризовал игру подопечного Марк Дэйгнолт. И если Митчелл продолжит в том же духе, в следующем году уже никто не сможет сказать, что не слышал об этом парне.