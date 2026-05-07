«Нью-Йорк» выиграл дважды подряд. Без Джоэла Эмбиида «Филадельфии» всё сложнее

«Нью-Йорк» выиграл у «Филадельфии» второй матч подряд и теперь ведёт в серии 2-0. Если в первой игре у гостей не было шансов, то на этот раз матч вышел куда более напряжённым. «Сиксерс», игравшие без Джоэла Эмбиида, смогли навязать серьёзную борьбу, но концовка осталась за хозяевами. В этот раз «Филадельфия» старалась быстрее переходить в атаку и чаще бросала издали. Тайриз Макси получил больше свободы, хорошо провёл первую половину, и благодаря его быстрым проходам защита «Никс» не всегда успевала среагировать.

Во время матча у «Филадельфии» проявилась старая проблема. Когда основной атакующий игрок слабо помогает в защите, команда рано или поздно сталкивается с трудностями в плей-офф. Такой баскетболист может тянуть команду в нападении, но в концовках у него просто кончаются силы из-за большой нагрузки. «Нью-Йорк» во второй половине стал жёстче защищаться против Макси, не давал свободно проходить к кольцу и постоянно давил на мяче. В результате нападение «Филадельфии» сразу же сбавило обороты. Тем не менее гости ещё держались за счёт организованности. Пол Джордж и Келли Убре стабильно набирали свои очки, новичок Ви Джей Эджкомб вышел со скамейки и добавил энергии. Но к концу стало заметно: без Эмбиида ротация у «Филадельфии» очень короткая.

В конце встречи «Нью-Йорк» набрал 12 очков при трёх у соперника. У «Сиксерс» возникли проблемы с передачами, атаки замедлились, стало больше сложных бросков. Здесь особенно заметно, что не хватает Эмбиида, поскольку даже с ограничениями он умеет притормаживать игру и вытягивать фолы. Без него у «Филадельфии» нет стабильного варианта для атак в позиционке. Вполне можно попробовать расширить ротацию. Можно также дать больше инициативы Джорджу во второй пятёрке, потому что у основной пятёрки сейчас слишком большая нагрузка.

Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В решающие минуты «Никс» держали всё под контролем. Джейлен Брансон традиционно взял игру в свои руки — 26 очков. О Джи Ануноби выдал нужный уровень в защите, Таунс хорошо поддерживал на подборе и разогнал несколько атак. Итоговый счёт 108:102 не показывает полноценно разницу в классах, но серия идёт в пользу «Нью-Йорка». «Сиксерс» выглядели достойно, но без Эмбиида слишком многое зависит от одного Макси — и энергии на всю игру не хватает.