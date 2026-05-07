Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Плей-офф НБА — 2026, Филадельфия — Нью-Йорк: обзор второго матча серии от 7 мая, Сиксерс увеличил преимущество до 2-0

«Нью-Йорк» выиграл дважды подряд. Без Джоэла Эмбиида «Филадельфии» всё сложнее
Артемий Берстенев
«Нью-Йорк» выиграл дважды подряд
Комментарии
«Сиксерс» навязали борьбу, но снова проиграли.

«Нью-Йорк» выиграл у «Филадельфии» второй матч подряд и теперь ведёт в серии 2-0. Если в первой игре у гостей не было шансов, то на этот раз матч вышел куда более напряжённым. «Сиксерс», игравшие без Джоэла Эмбиида, смогли навязать серьёзную борьбу, но концовка осталась за хозяевами. В этот раз «Филадельфия» старалась быстрее переходить в атаку и чаще бросала издали. Тайриз Макси получил больше свободы, хорошо провёл первую половину, и благодаря его быстрым проходам защита «Никс» не всегда успевала среагировать.

Следите за плей-офф НБА на «Чемпионате»:
Плей-офф НБА — 2026. Второй раунд. LIVE!
Live
Плей-офф НБА — 2026. Второй раунд. LIVE!

Во время матча у «Филадельфии» проявилась старая проблема. Когда основной атакующий игрок слабо помогает в защите, команда рано или поздно сталкивается с трудностями в плей-офф. Такой баскетболист может тянуть команду в нападении, но в концовках у него просто кончаются силы из-за большой нагрузки. «Нью-Йорк» во второй половине стал жёстче защищаться против Макси, не давал свободно проходить к кольцу и постоянно давил на мяче. В результате нападение «Филадельфии» сразу же сбавило обороты. Тем не менее гости ещё держались за счёт организованности. Пол Джордж и Келли Убре стабильно набирали свои очки, новичок Ви Джей Эджкомб вышел со скамейки и добавил энергии. Но к концу стало заметно: без Эмбиида ротация у «Филадельфии» очень короткая.

В конце встречи «Нью-Йорк» набрал 12 очков при трёх у соперника. У «Сиксерс» возникли проблемы с передачами, атаки замедлились, стало больше сложных бросков. Здесь особенно заметно, что не хватает Эмбиида, поскольку даже с ограничениями он умеет притормаживать игру и вытягивать фолы. Без него у «Филадельфии» нет стабильного варианта для атак в позиционке. Вполне можно попробовать расширить ротацию. Можно также дать больше инициативы Джорджу во второй пятёрке, потому что у основной пятёрки сейчас слишком большая нагрузка.

Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В решающие минуты «Никс» держали всё под контролем. Джейлен Брансон традиционно взял игру в свои руки — 26 очков. О Джи Ануноби выдал нужный уровень в защите, Таунс хорошо поддерживал на подборе и разогнал несколько атак. Итоговый счёт 108:102 не показывает полноценно разницу в классах, но серия идёт в пользу «Нью-Йорка». «Сиксерс» выглядели достойно, но без Эмбиида слишком многое зависит от одного Макси — и энергии на всю игру не хватает.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
07 мая 2026, четверг. 02:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
108 : 102
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Нью-Йорк Никс: Брансон - 26, Ануноби - 24, Таунс - 20, Бриджес - 18, Кларксон - 6, Харт - 5, Макбрайд - 4, Альварадо - 3, Хукпорти - 2, Дадье, Колек, Сохан, Шамет, Диавара
Филадельфия Сиксерс: Макси - 26, Джордж - 19, Убре - 19, Эджкомб - 17, Граймс - 7, Драммонд - 6, Барлоу - 6, Бона - 2, Лоури, Эдвардс, Уотфорд, Терри, Брум, Уокер
Как выглядит сетка плей-офф НБА — смотрите здесь
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android