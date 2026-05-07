Виктор Вембаньяма стал злее. «Сан-Антонио» ответил «Миннесоте» разгромом за первый матч

В какой-то момент всё происходящее в матче напоминало открытое занятие, куда могли попасть не только журналисты, а вообще любой желающий. «Сан-Антонио» сумел сравнять счёт в серии с «Миннесотой», разгромно выиграв второй матч полуфинала на Западе — 133:95. Игра получилась настолько наглядной, что стало заметно, как хозяева добавили после провального старта серии, а у «Миннесоты» возникли трудности, которые уже нельзя объяснить лишь отсутствием формы у лидеров. Понять, за счёт чего команда захватила преимущество до большого перерыва и почему теперь ситуация в серии изменилась перед матчами в Миннеаполисе, — вот главные вопросы.

Во втором матче Виктор Вембаньяма стал активнее участвовать в атаке, по сравнению с первой игрой. Тогда он часто оставался без мяча и сыграл не слишком результативно. На этот раз «Спёрс» сразу начали задействовать его в удобных ситуациях, а Вембаньяма был настроен идти в атаку. Уже в начале матча он несколько раз получил мяч на скорости, пробрался под кольцо и заставил защиту «Миннесоты» плотнее за ним следить. В итоге у него получились 19 очков, 15 подборов и постоянное давление на гостей. Также очень помог ДеАарон Фокс — после неудачного старта он был гораздо активнее и легко использовал свободные зоны между защитниками. «Миннесота» не успевала подстраховать, поэтому Фокс проходил первую линию и создавал удобные возможности себе и партнёрам. Вместе с Вембаньямой они задали темп с самого начала, а Стефон Касл добавил очков в нападении и набрал 21.

Хозяева почти не дали «Миннесоте» разгоняться и вынуждали противников атаковать из неудобных позиций. К перерыву гости реализовали менее трети бросков и забросили только два трёхочковых из 15. Большинство атак были сложными или проходили в изоляции. Энтони Эдвардс, в свою очередь, опять играл со скамейки из-за недавней травмы. Такой режим использования лидера явно влияет на игру команды. Есть большая вероятность, что в следующем матче Эдвардс выйдет в старте — да и если в третьей четверти «Миннесота» снова не догонит соперника, тренерский штаб может быстро уменьшить минуты лидеров и переключить внимание на следующий матч.

Встреча была очень важна для «Спёрс» с точки зрения серии, и команда воспользовалась этим преимуществом. Проблемы «Миннесоты» не заканчиваются поражением — у них мало баскетболистов, способных усилить игру, потому что Айо Досунму и Эдвардс проводят ограниченное время на паркете. Им нужно играть по 30 минут и активно помогать в нападении. Сейчас уже понятно, что просто хорошей защиты для победы над «Сан-Антонио» не хватает: Джейдену Макдэниэлсу и Джулиусу Рэндлу придётся брать на себя больше в атаке, ведь оборона соперника эффективнее, чем у прошлых оппонентов в лице «Денвера». После второго матча стало ясно, что исход серии не так очевиден, а «Спёрс» могут диктовать свои условия весь матч.