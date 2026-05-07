Пропустил сезон — и изменился. Новичок «Чикаго» вырос сразу на 10 см!

Выбор «Чикаго» под 12-м номером на драфте-2025 многих озадачил, ведь в команде уже был Матас Бузелис, а сам новичок Ноа Эссанг считался неготовым к лиге. Освоиться ему помешала ранняя травма, поэтому он не раскрылся в первый же сезон. Зато сейчас появились данные от американских СМИ, что игрок подрос примерно на 10 см.

В декабре 2025 года наш герой играл за фарм-клуб «Буллз» и там получил травму плеча. Затем ему сделали операцию, из-за которой сезон пришлось завершить досрочно. В итоге первый год в главной баскетбольной лиге мира у бигмена вышел неудачным. В НБА он успел показать себя только во время предсезонки. Зато в G-лиге Ноа выглядел очень хорошо и в четырёх матчах в среднем набирал 23 очка, 8,3 подбора и 2,5 передачи. В фарм-команде он был намного заметнее и полезнее, чем в основе, где появлялся совсем редко. За главную команду у него только два выхода, шесть минут игрового времени и ни одного очка.

Речь не столько о том, насколько вырос Эссанг, сколько о том, как это отразится на его игре. В начале карьеры он плохо боролся под кольцом, хотя был довольно подвижным и мог атаковать в движении. Новый рост, скорее, поможет ему цепляться за подборы и защищаться под щитом, но не сделает из него снайпера и не научит выбирать позицию. Сейчас его игра по периметру слаба: в прошлом сезоне в Германии он забрасывал только 27,6% трёхочковых.

Травмированный Ноа Эссанг, сезон-2025/2026 Фото: Geoff Stellfox/Getty Images

При этом сам Эссанг говорил, что ему нужно работать над защитой и стабильностью — такие качества для него сейчас важнее любых физических данных. К слову, его путь в баскетболе получился необычным, поскольку мама работала учительницей математики, а он сам около пяти лет занимался дзюдо и потом пошёл на теннис за старшим братом. В баскетбол Эссанг попал довольно поздно — только в 11-12 лет в клубе из пригорода Орлеана.

Баскетбол всё-таки играет роль в семье Ноа — его отец, Гастон Эссанг, выступал за университет Невады, а потом долго играл профессионально во Франции и Турции, после чего занялся тренерской работой в Мексике. Однако сам Ноа в детстве не проходил серьёзной спортивной школы. Сейчас он возвращается на площадку после травмы, в команде уже многое изменилось, и тренеры смотрят на игру по-другому.

В первый год играть ему пришлось мало, так что теперь приходится оценивать его по ограниченному количеству встреч и свежим данным о физических показателях. Он немного подрос, благодаря чему может выполнять на паркете больше задач, однако сейчас главное для него — подтянуть технику.